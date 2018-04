Banka v kapse (2) - s Romanem Knausem z eBanky

S Romanem Knausem jsme se sešli minulou sobotu odpoledne v jedné zšeřelé olomoucké kavárně a nad šálkem kávy a černého čaje jsme si povídali i kapesních počítačích, bankovnictví v PDA a sestavovali jsme zkušební připojení k eBance na Romanově iPaqu 3830. Diskrétní atmosféru pochopitelně "odskákaly" ilustrativní fotografie, jejichž nekvalitu, prosím, omluvte. Jsou to fotky z NX70V bez blesku v pološeru a podle toho taky dopadly...

Mimochodem s těmi fotkami mám spojen naprosto charakteristický úkaz, který se čas od času nevyhne ani Billu Gatesovi: Roman Knaus je klasický CEčkař, a když jsem mu chtěl na NX70V předvést, že PalmOS platforma není tak úplně k zahození, a suverénně jsem "nahodil" kameru, uviděli jsme na displeji namísto snímaného obrazu jakési barevné šmouhy. Když už jsem si myslel, že skončím bez fotek, zkusil jsem po pětiminutovém zběsilém zkoušení vyřadit poslední verzi nejmenovaného produktu pro úpravu barevných schémat, a kamera začala znovu fungovat. Roman přešel ostatně tuto malou impertinenci s klidem profesionála, který ví, že se takové věci stávají obvykle právě v okamžiku, kdy si chcete dát opravdu na něčem velmi záležet. :-)

Jak jste přišli na myšlenku banky v kapesním počítači? Je v tom taky kus fandovství k této technice? Máte zmapovány banky, které podobnou službu nabízejí (i zahraniční)?

Poprvé se objevila myšlenka na zavedení PDA Bankingu v loňském roce během rozsáhlého výzkumu, který probíhal před redesignem našeho Klientského systému. Zde se objevily od našich klientů první požadavky na zpřístupnění banky v kapesních počítačích. Dalším impulsem bylo naše oslovení ze strany společnosti Radiomobil, která provozuje síť T-Mobile, která v té době připravovala uvedení na trh jejich kapesního počítače MDA. Na základě těchto podnětů jsme si provedli analýzu trhu a náročnosti zavedení, na jejímž základě jsme se rozhodli zavést tuto službu. Takže to není o fandovství, ale čistě o příležitosti oslovit další potenciální klienty a přesvědčit je, že eBanka a její služby jsou tou správnou volbou.

Co se týče naší konkurence, tak v České republice jsme tuto službu zavedli opět jako první (ostatně tak jako vždy), a i v evropském měřítku se jedná o ojedinělou službu. V podstatě se opakuje situace z roku 1998, kdy eBanka zavedla ve spolupráci se společností Radiomobil na trh jako třetí banka na světě službu GSM banking, který je v současné době standardem v oblasti mobilního bankovnictví. Myslíme si, že s rozvojem kapesních počítačů a mobilních služeb je PDA bankovnictví dalším krokem, který nabídne klientům nový a velmi komfortní způsob ovládání jejich účtů.





Máte představu o množství klientů, kteří novou službu využívají a jakým kapesním počítačem se k eBance připojují? Jaké jsou jejich první ohlasy?

Na takovéto hodnocení je ještě příliš brzy - vždyť služba je v provozu teprve 2 týdny. Detailní analýzu návštěvnosti budeme provádět až po měsíčním provozu PDA Bankingu. V současné době však můžu říci, že denně registrujeme desítky přístupů do Klientského systému převážně na stránky se zůstatkem a pohyby na účtu z kapesních počítačů běžících z drtivé většiny na platformě PocketPC. Údaje o návštěvnosti veřejných PDA stránek eBanky nemám v tuto chvíli k dispozici. První ohlasy ze strany našich klientů byly velmi pozitivní.





Chystáte další rozvoj produktu? A jaké hardwarové a softwarové bariéry tomu eventuálně brání?

Dalšímu rozvoji PDA Bankingu se nebráníme, ale vše závisí především na tom, jaké bude jeho využívání ze strany našich klientů. Rozsah dalšího rozvoje bude také ovlivněn ohlasy a náměty klientů, které od nich obdržíme. Rádi bychom udrželi služby poskytované prostřednictvím PDA Bankingu co nejméně závislé na platformě, takže veškerá případná omezení budou dána nejnižší platformou, kterou ještě budeme akceptovat.





Jsme server o počítačích do kapsy, a tak se ve všech rozhovorech ptáme - jaký máte kapesní počítač vy osobně a jaký je váš žebříček TOP5, pěti nejpoužívanějších programů na nich?

Já osobně používám kapesní počítač iPaq 3830 od společnosti HP. Co se týče nejpoužívanějších programů, tak to je velmi těžké říct, protože používám velké množství různých programů a nesleduji, jak často který program používám - vždy to záleží na tom, na čem aktuálně pracuji. Mezi pět nejpoužívanějších programů bych tedy asi zařadil samozřejmě sadu programů Pocket Office (Pocket Word, Pocket Excel a Internet Explorer), dále Acrobat Reader, správce souborů Pocket Explorer a v poslední době také Pocket Controller. K poslechu hudby používám výhradně WinAmp.





Chtěli byste něco vzkázat našim čtenářům?

Věřím, že jsme se touto novinkou trefili do černého a nabídli jsme uživatelům kapesních počítačů skutečně hodnotný obsah do jejich miláčků, který je motivuje k otevření účtu u eBanky. Dále bych rád vzkázal vašim čtenářům, že jsme otevřeni jejich veškerým nápadům a připomínkám tak, abychom co nejvíce zlepšili naše služby, protože právě spokojenost klientů s našimi službami je pro nás hlavní prioritou.



S Romanem Knausem jsme se ještě při loučení domluvili, že mu zašleme zajímavé dotazy, připomínky a podněty od našich čtenářů, které se objeví v diskusi pod články o eBance. Roman na ně našim čtenářům odpoví, předpokládám, že bychom tyto dotazy a odpovědi zveřejnili příští týden.

Zítra pokračujeme v našem tématu eBanka v kapesním počítači dalším článkem.