Banka v kapse (1) - troška teorie na úvod

Troška bankovní teorie na úvod

Na to, že můžeme svoje finanční transakce řídit na dálku, si už pomalu zvykáme. Samozřejmě rádi, protože nic není tak frustrující, jako stát fronty u bankovních přepážek a pokladen. V devadesátých letech probíhá ostatně v celém vyspělém světě bezprecedentní bankovní revoluce (u nás znásobená transformačním obdobím, a to pozitivní i negativním směrem) vyznačující se odklonem od tzv. kamenných budov a obsluze v nich směrem k náhradním systémům, jinak též zvaným "alternativní distribuční kanály".

Banky v ostrém konkurenčním boji hledají cesty ke snižování vlastních nákladů a jednou z nich je postupná redukce zaměstnanců. Ta spočívá jednak v automatizaci bankovních procesů a transakcí (v současné době se ještě rychleji "vylidňují" zázemní útvary v bance, které nejsou opticky vidět), a jednak v snižování nákladů na front office činnost, tedy přímou obsluhu klientů. Svým nejmovitějším zákazníkům banky nabízejí individuální péči osobních a firemních bankéřů a u těch ostatních (masový trh) se snaží uplatňovat strategii ekonomiky z rozsahu, tedy maximalizaci výnosů a minimalizaci nákladů. Pro finanční transakce klientů je pro banky nejúspornější nahradit přepážky jinými nástroji. Ušetří tím hned dvakrát - obchodníky na halách a zázemní pracovníky, kteří ručně odevzdané transakce vkládají do systémů zpracování.

Alternativní distribuční kanály mají vesměs krátkou, ale bouřlivou historii. V bankovním světě je každý rok "všechno jinak" a po prvních nesmělých pokusech s předáváním transakcí na disketách a přes BBS v první polovině let devadesátých jsme byli svědky obrovského rozmachu těchto služeb v posledních letech posledního milénia. Zrodilo se telefonní a faxové bankovnictví (Call Centrum je už v nabídce většiny bank), GSM banking a pro firemní klientelu a posléze pro fyzické osoby se stává samozřejmostí internetové bankovnictví.

V tomto kontextu tedy přichází na začátku roku 2003 nabídka eBanky, která je již řadu let známa jako inovační leader trhu. Banka je od začátku oblíbená mezi klientelou, která má blízko k technologickým novinkám. Není tedy náhodou, že eBanka přišla nyní jako první s nabídkou služby pro majitele kapesních počítačů, o které jsme vás informovali hned po zahájení fungování v našem PalmaReportu 3.března.

Co systém umí?

Systém není zcela plnohodnotnou internetovou bankou a umožňuje uživatelům provádět jen některé transakce. Jsou to ale operace nejtypičtější a pokryjí asi většinu potřeb klientů (sama banka je ostatně vybírala dle nejčetnějších transakcí na svém internet bankingu):

historie účtu a zůstatek

přehled blokací PK

zadání jednorázového platebního příkazu

přehled jednorázových platebních příkazů

zadání trvalého platebního příkazu

přehled trvalých platebních příkazů

založení TV, RTV, IRTV, SRTV

přehled TV

Nemyslím si, že by chtěl člověk přes kapesní počítač vybírat investici na finančním trhu, či eskontovat směnku (to by možná chtěl, ale nechtěla by to banka :-)). Tím ovšem nechci říct, že na systému není co zlepšovat - naopak, první průnik do této oblasti je třeba dotvořit a náležitě využít. Jak? To už ví určitě sama banka nejlépe, některé připomínky přineseme i v našich dalších článcích.

V rámci našeho tématu ostatně přineseme rozhovor s jedním z realizátorů projektu v eBance a všichni, kdo se zajímají o historii i budoucnost tohoto produktu, budou jistě informacemi uspokojeni.

Co je třeba k využívání této služby?

Pokud chcete začít využívat banku v kapesním počítači, potřebujete v podstatě jen několik málo věcí:

účet u eBanky

PDA s přístupem na internet a s HTML prohlížečem, podporujícím 128bitový SSL protokol, rámy

osobní, nebo mobilní elektronický klíč (internetový EK není podporován)

Nic dalšího instalovat ani zřizovat nemusíte, odpadá sepisování nějakých nových smluv, či dodatkům k těm stávajícím, stahování a instalace dalších softwarových komponent.

Zabezpečení funguje tak, že je autentifikována každá prohlížená stránka, na kterou jako klient vstoupíte. To je už méně pohodlné, ale banka na tento způsob přistoupila z důvodů zajištění maximální kompatibility na různých systémech a platformách.

Co najdeme na pda.ebanka.cz?

Uvedená adresa neskrývá jen transakce s účtem, nýbrž i slušnou informační část určenou k on-line prohlížení (můžete si ji ale stejně tak dobře stáhnout do PDA nějakým off-line prohlížečem):

Moduly Osobní a Firemní finance

Obsahují mnoho užitečných informací k osobních a firemním financím. Jednotlivé oblasti vybíráte z rozbalovací nabídky nahoře.

Modul Kontakty

Informační stránky o kontaktech, spojeních, seznam bankovních poboček (klientských center) a bankomatů. Zejména tuto část je pro klienty banky dobré stáhnout si do nějakého off-line prohlížeče.

Ještě dodejme, že banka pod adresou pda.ebanka.com nabízí rovněž anglickou verzi těchto stránek.

Příloha - vysvětlení některých pojmů pro začátečníky a zájemce o popisované služby:"

Co je SSL?

Secure socket layer (SSL) je protokol určený pro zabezpečení komunikace po TCP. Nejnovější specifikace tohoto protokolu se nazývá TLS (Transport Layer Security). Protokol byl vyvinut firmou Netscape Communications pro zabezpečení přenosu WWW stránek, tam se také nejčastěji využívá. Jelikož je navržen jako velmi univerzální, lze jej využít i pro jiné aplikace (např. telnet, ftp).

SSL zabezpečuje komunikaci šifrováním a případně umožňuje i autentizaci. Využívá k tomu systém privátních klíčů a certifikátů (elektronicky podepsané veřejné klíče nesoucí údaje o majiteli). K autentizaci se využívá šifrovací metoda veřejného klíče (obvykle RSA). Stejná metoda je obvykle použita i pro výměnu klíčů. Pro šifrování dat se lze vybrat některou z metod tajného klíče, obvykle se používá 3DES. Pro autentizaci přenášených dat se obvykle používá digest SHA. Většina implementací protokolu nabízí výběr z několika různých šifrovacích algoritmů a různých délek klíče.

Autentizace a certifikace

Elektronické klíče eBanky plní dvě hlavní funkce:

Autentizaci - prokazatelné ověření totožnosti protistran. Banka pomocí autentizačního kódu zjistí, zda s ní komunikuje osoba oprávněná k operacím na konkrétním účtu.

Certifikaci- jednoznačné potvrzení správnosti předávaných dat. Certifikací zadaných pokynů lze zjistit, zda data předaná bance nebyla cestou nikým pozměněna. Pokud certifikační kód nesouhlasí, banka operaci neprovede. Komunikace s bankou prostřednictvím internetu je chráněna 128 bitovým šifrováním.

Osobní elektronický klíč

Je to speciální hardwarový prostředek k zajištění bezpečnosti dat, který se dá využít například v internetové kavárně, čři hotelu, resp. všude, kde nelze použít MEK. Vstup do OEK je chráněn PINem. Lidově se tomuto klíči (i vzhledem k vzhledu) říká "kalkulačka"

Mobilní Elektronický klíč

Zabezpečení transakcí na internetu je zajišťováno mobilním telefonem s technologií GSM SIM Toolkit. Přístup k EMK je chráněn speciálním osobním identifikačním číslem (BPIN), komunikace s bankou probíhá šifrovaně.

Internetový elektronický klíč

Tento typ klíče je programový prostředek k vytváření a ověřování elektronických podpisů instalovaný v počítači. Služba "Banka v kapesním počítači" jej nepodporuje.

Poznámka:

Obrázky v tomto článku jsou z internetových stránek v MSIE 6.0. V PDA prohlížeči mohou vypadat trošku jinak, podle typu používaného browseru.

Pokračování zítra...