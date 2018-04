Balík internetových utilit, generátor hesel či multimessenger (PalmareFreeware 112)

Pokud patříte mezi fanoušky programů, za které nemusíte platit, zveme vás na další procházku z této softwarové kategorie. Na vaše kapesní počítače míří osm programů ze světa PDA freeware.

Naše downloadové odkazy směrují většinou mimo náš server. Nemůžeme ovlivnit to, že tvůrce aplikace změní odkaz, aplikaci stáhne, či jeho server má výpadky. Nemůžeme samozřejmě zajišťovat rozesílání takto problémových aplikací e-mailem. Z tohoto důvodu jsme ovšem rádi, když nás na problémy s downloady upozorníte - většina z nich je totiž způsobena novou verzí a změnou URL. Děkujeme za pochopení.

PALM OS

visPassword PalmOS v1.0.0

Program visPassword je generátor hesel. Ta můžou být na přání tvořena z velkých i malých písmen, čísel či speciálních znaků. Délka hesel je volitelná (4-32 znaků) a vytvořené heslo může být zkopírováno do clipboardu.

Stahujte zde

LightSafer v1.0

Pokud hledáte program, který jednoduše zvýší kontrast displeje vždy, když PDA začnete nabíjet, vyzkoušejte LightSafer. Stačí nastavit procentuelní intenzitu osvětlení a ta se po zaškrtnutí políčka Adjust Brightness navolí při každém spojení kapesního počítače s kolébkou a nabíječkou.

Stahujte zde

Sunrise v0.40a

Nevyhovuje vám 2MB limit pro používání programu AvantGo zdarma a nechce se vám platit za jeho rozšíření? Pak můžete zkusit použít pro synchronizaci obsahu webových stránek do svého Palmu jiný program. Jedním takovým je Sunrise. Pomocí něj si na PC sesynchronizujete vybrané weby, které jsou následně překopírovány do PDA a pomocí off-line prohlížeče Plucker se můžete ponořit do jejich čtení.

Sunrise je velmi jednoduchý na používání, zvládá synchronizaci několika webů současně a mnoho dalších užitečných vlastností. K jeho provozu na PC je potřeba Java 1.4.2, pro čtení stažených stránek v PDA program Plucker.

Nová verze přináší mnoho vylepšení a napravení chyb.

Stahujte zde

Jotter v2.1

Jotter je blok, do kterého si můžete psát jakékoliv poznámky. K nim může být připojena i oblast (libovolně editovatelná), do které spadají, poznámky lze třídit či v nich vyhledávat.

Stahujte zde

POCKET PC

MyTools v1.50

MyTools je utilita zobrazující na displeji PocketPC stav baterie, paměti či paměťových karet. Kromě toho dokáže uzavřít program po kliknutí na křížek, u připojení k internetu začne počítat strávenou dobu na webu a mnoho dalšího, to vše doplněno zvukovými efekty.

Stahujte zde

PocketTime v2.8

Zaznamenávání času na všechny způsoby. Nejvíc jej ocení všichni, kdo potřebují zaznamenávat čas profesně (třeba čas strávený klientem, konzultace placené "od hodiny" apod.). Součástí programu je export dat do diáře a úkolů i jako CSV soubor, dá se tedy použít i profesionálním způsobem. Nabízí rovněž dva typy reportů - podle projektů a podle období. Nová verze přináší jednodušší instalaci, podporu pro PPC 2003 a mnoho bugfixů.

Stahujte zde

imov Messenger v1.16e

Instant Messenger imov je program pro systém Jabber. Podporuje nejrozšířenější IM - AIM, ICQ, MSN Messenger a Yahoo!. Umožňuje chat, šifrovanou komunikaci, upozornění, kdy je uživatel on-line, psaní zpráv v off-line módu a jejich následné odeslání po připojení a mnoho dalšího.

Stahujte zde

vxUtil (Personal) v1.6.1

Balík užitečných internetových utilit zdarma (možné pořízení také rozšířené verze, avšak již za poplatek). Obsahuje:

- DNS Audit

- DNS Lookup

- Finger

- Get HTML

- Info

- IP Subnet Calculator

- Password Generator

- Ping

- Ping Sweep

- Port Scanner

- Quote

- Time Service

- Trace Route

- Wake On LAN

- Whois

Stahujte zde