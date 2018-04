Bakterie budou nabíjet mobily. Prototyp již funguje

Jak jsme vás již během několika předešlých měsíců informovali, Afrika v současné době zažívá takzvaný „boom“ mobilních telefonů. S pomocí nejrůznějších mezinárodních organizací se tak komunikační nástroj známý především z vyspělých států světa dostává i k těm nejchudším lidem. Ačkoliv bychom mobil nalezli v čím dál větším počtu afrických domácností, málokde bychom si s ním mohli doopravdy zatelefonovat – byl by totiž nenabitý.

Elektrická síť není třeba, stačí organická hmota

Mnoho obyvatel tohoto kontinentu nemá vůbec přístup k elektřině; například v Ugandě bychom elektrickou zásuvku našli u méně než 1 % všech domácností. Se zajímavým řešením tohoto problému přišli studenti z Technologického institutu v Massachusetts. Vyrobili totiž prototyp mikrobiálního elektrochemického článku (v angličtině MFC – microbial fuel cell), který k napájení mobilních telefonů vůbec nepotřebuje elektřinu, uvádí internetový server NewScientist.com.

A jak vše funguje? Speciální články využívají elektrony, které produkují bakterie rozkládající organickou hmotu, k výrobě vlastní elektřiny. Prototyp zařízení, které vývojový tým studentů nazval BioVolt, by tak vedle napájení mobilních telefonů mohl naleznout využití například v bateriích MP3 přehrávačů, PDA či jiných kapesních zařízeních.

Cena? Pouhé dva dolary

V rámci všech pokusů o vývoj podobné technologie v minulosti vždy úspěch zhatila vysoká výrobní cena. Do těchto článků se totiž používají katalyzátory z drahé platiny, což pro použití mezi Afričany nepřipadalo v úvahu. Vynálezci z Massachusetts však platinu nahradili něčím jiným. O co se jedná, je však vzhledem k probíhajícím jednáním s patentovým úřadem veřejnosti zatajeno. Zástupci vývojového týmu však tvrdí, že pořizovací cena jednoho článku BioVoltu by neměla přesáhnout dva dolary.

Podle dostupných informací by sice jeden takový článek dobil baterii mobilního telefonu přibližně až za šest měsíců, ale nic nebrání ke spojení většího množství článků, čímž se výsledná doba napájení zásadně zkrátí. Vývoj této velmi zajímavé technologie stále pokračuje a pokud se vše americkým studentům vydaří, nabíječka už nebude potřeba – postačí celuóza z rostlinného odpadu.

