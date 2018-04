Bada s výbornou výbavou pro všechny. Recenze Samsung Wave 575

Samsung Wave 575 je slušný smartphone střední třídy. Ve své kategorii je příjemným zpestřením v záplavě dotykových modelů s Androidem a jistou alternativou k symbianovým nokiím. Telefon má prakticky kompletní výbavu, ve které nechybí nic podstatného.

Potěší vcelku rychlé a plynulé uživatelské prostředí. Cenu modelu Wave 575 prozatím neznáme, ale vzhledem k tomu, že se model 525 bez podpory 3G prodává jen za něco málo přes 4 000 korun, dovolujeme si odhadnout, že 575 bude stát asi pět tisíc.

Model 575 se teprve chystá na trh chystá, 525 jsme ovšem netestovali. Proto můžeme recenzi považovat za jakousi dvourecenzi obou telefonů. Typ 575 jsme testovali ve finálním provedení, ale bez podpory českého jazyka. Telefon v prodeji ale pochopitelně bude mít češtinu

Katalog mobilů:

Katalog mobilů: Samsung Wave 575 a další dostupné chytré dotykáče - Nokia C5, Nokia 5530 XpressMusic, LG GT540 Optimus a Sony Ericsson Xperia X8.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Dotykový mobil střední třídy s výborným poměrem cena/výkon.

V hierarchii modelů Samsungu stojí typy Wave 525 a 575 těsně nad hloupými dotykovými modely s prostředím TouchWiz. Jsou to nejobyčejnější smartphony s OS Bada. Samsung je nabízí za relativně příznivou cenu a tato dvojice by se mohla stát jakýmsi morálním nástupcem populárního modelu Star. Ten sice zanedlouho dostane nástupce v podobě druhé generace, modely Wave 525 a 575 by ale mohly přílákat zájemce, kteří chtějí z obyčejné platformy přejít na chytrý telefon. A že se jich mezi třiceti miliony majitelů Staru jistě řádka najde.

Vzhled a konstrukce – konzervativní elegance

Samsung Wave 525 i 575 mají naprosto shodný kabát, který rozvíjí designový styl nastolený modelem Star. Základem jsou jednoduché tvary se zcela rovnou přední i zadní stranou, elegantně oblými rohy a boky, které především směrem k zadní ploše přechází pozvolným zaoblením. Elegantně působí stříbrný proužek obepínající boky telefonu. Jednotlivá ovládací tlačítka jsou citlivě zakomponována a neruší dobrý dojem z celku.

Wave 575 není krasavec na první pohled, jeho elegance je ale nestárnoucí a telefon se vám jen tak neokouká. Líbí se nám i kvalitní zpracování, výtku máme jen ke krytu baterie. Ten je vyroben z měkkého plastu a velmi brzy se na něm objeví škrábance. Často jsou to i poměrně hluboké a výrazné vrypy.

Rozměry i hmotnost obou modelů jsou shodné. Měří 109,5 × 55 × 11,9 mm a mají hmotnost 100 gramů. Telefon příjemně sedne do ruky a při každodenním používání nevadí v kapse.

Displej a ovládání – bada s nízkým rozlišením

Operační systém Bada známe velmi důkladně z modelu Wave a jeho nepříliš odlišného nástupce Wave II. V Samsungu Wave 575 jsme se s operačním systémem Bada poprvé setkali v telefonu nižší třídy.

V zásadě se systém vůbec neliší od toho v modelu Wave II. Jeho předností je jednoduchost a přímočarost. Na rozdíl od řady konkurenčních systémů nevyžaduje Bada žádnou aktivaci pomocí účtu u některé z internetových služeb nebo aktivaci přes počítač. Jednoduše do přístroje vložíte SIM kartu a můžete začít fungovat.

K používání řady funkcí (včetně obchodu s aplikacemi) není nutné mít ani účet u Samsungu. Bada je z tohoto hlediska opravdu přívětivý systém, který představuje dobrou přestupní stanici z běžných samsungů s prostředím TouchWiz. Uživatel vlastně téměř nepozná rozdíl a možnosti systému může objevovat postupně.

V případě modelu Wave je bude objevovat na displeji s úhlopříčkou 3,2 palce a rozlišením 240 × 400 pixelů. V levných modelech tohle rozlišení bereme, ale ve střední třídě, kam Wave 575 patří, bychom ocenili vyšší rozlišení. Pravda je, že při přestupu z dnešních špičkových smartphonů s rozlišením WVGA a větších je na první pohled displej Wave 575 příliš hrubý. Musíme ovšem ocenit jeho velmi dobré podání barev a v případě potřeby hodně vysoký jas. Po určité době používání jsme si na displej zvykli a jeho rozlišení nám přijde dostatečné.

Méně se nám líbila samotná přesnost displeje. Občas nezareagoval správně na naše pokyny. Nejčastěji se nám stávalo, že místo skrolování systém zvolil položku, na které jsme začali náš tah prstem. To ale mohlo být způsobeno tím, že přístroj pocházel ze zaváděcí série, u prodejních vzorků tyto potíže neočekáváme.

Co se systému Bada týče, líbí se nám možnost snadno přidávat Widgety na úvodní obrazovku, možnost libovolně uspořádat položky v hlavním menu nebo vrchní stavový řádek. Ten po vytažení nabídne seznam aktuálních upozornění a přístup k rychlému zapínání wi-fi, bluetooth a tichého režimu. Chvíli jsme si naopak museli zvykat na to, že prostřední tlačítko pod displejem vždy zobrazí menu, k návratu z něj už neposlouží. K tomu je tu tlačítko pro ukončení hovoru.

Systém je na první pohled velmi jednoduchý, ale v nastavení najdeme i velmi pokročilé možnosti, které uspokojí náročné uživatele. Líbí se nám například možnost dvojitým poklepáním na displej spustit jednu oblíbenou funkci.

Baterie – až nečekaný držák

Samsung Wave 575 jsme z počátku našeho testu moc netrápili a používali jej především pro telefonování a posílání zpráv. Denně zhruba desítka SMS, průměrně deset minut hovoru. Občas jsme si otevřeli internetovou stránku. Očekávali jsme tedy dobrou výdrž kolem čtyř dnů, ale Wave nás překvapil. Při tomto střídmém používání nám totiž telefon vydržel na jedno nabití osm dní.

Když jsme nastavili synchronizaci s e-mailem a častěji začali využívat internet v mobilu, výdrž o něco klesla, ale stále telefon vydržel čtyři nebo pět dní. To je velmi dobrý výsledek a Samsung chválíme.

Telefonování a zprávy – dotyková klasika

Samsung Wave 575 zvládá telefonování v sítích GSM i UMTS, fotoaparát pro videotelefonování ale nemá. Proto uživatelé nepoznají rozdíl oproti modelu 525 bez podpory 3G. Při telefonování se nám líbí možnost i hodně hlasitého nastavení reproduktoru sluchátka.

Práce se zprávami i hovory je na poměry dotykových telefonu relativně standardní. Ikonou ve spodní řadě lze spustit klávesnici pro vytáčení hovoru, ta ale neslouží vyhledávání v telefonním seznamu. Do kontaktů se uživatel dostane pomocí druhé ikony, samotné vyhledávání ovšem vyžaduje ještě jedno klepnutí navíc. Do zpráv se dostaneme pomocí třetí ikony.

Zprávy se tradičně řadí do konverzací. Při psaní zpráv má uživatel k dispozici qwerty klávesnici, a to jak v režimu na výšku, tak v režimu na šířku. Jiná klávesnice ovšem není k dispozici. V režimu na výšku je klávesnice pro pohodlné psaní prsty možná až příliš těsná.

Lepší je psaní na šířku, klávesnice se díky pohybovému senzoru sama přepne. Jenže pak nad klávesnicí zbývá místo jen pro jeden řádek textu, což je dost nepohodlné, pokud chcete mít kompletní přehled o tom, co píšete. Tečka ve větě se zadává dvojitým poklepáním na mezerník. Čárku už je ale nutné napsat tak, že klávesnici přepneme do numerického režimu. V tomto režimu navíc může uživatel listovat mezi třemi sadami speciálních znaků.

Co se e-mailů týče, systém standardně zvládne jak firemní exchange, tak základní účty jako Gmail, Yahoo, Hotmail a nastavit lze pochopitelně jakoukoli další IMAP nebo POP3 schránku.

Organizace a data – i jako wi-fi hotspot

Již nějakou dobu jsme zvyklí na to, že telefony ve střední třídě mívají prakticky kompletní výbavu. Od těch nejdražších smartphonů se liší především velikostí rozlišením displeje a fotoaparátu nebo výkonem procesoru, případně softwarovou výbavou. I Wave 575 je důkazem toho, že za cenu kolem pěti tisíc korun lze bez problémů pořídit plně vybavený dotykový mobil.

Součástí výbavy je wi-fi, GPS, podpora HSPA+, pohybový senzor a dokonce Bluetooth 3.0. U telefonu této kategorie možná překvapí, že jej lze použít jako wi-fi hotspot. Telefon lze použít jako modem pro počítač a podporuje i USB Mass Storage.

Ani po softwarové stránce telefon nijak výrazně nezaostává. Speciální aplikaci na prohlížení dokumentů Office a PDF sice samostatně nespustíte, ale zvolený dokument telefon otevře, ať už z internetu, e-mailu nebo paměťové karty. Jsou tu Google Mapy a i navigace, která si ovšem data stahuje z internetu a v našem telefonu měla pouze dočasnou licenci.

Ve výbavě dále nalezneme obvyklou sadu jako kalendář, hodiny s možností velmi pokročilého nastavování budíků, světovým časem, stopkami a minutkou, dále poznámky, úkolovník, kalkulačku a hlasový záznamník. Řada dalších užitečných aplikací jde doinstalovat z obchodu Samsung Apps. Prozatím ale počet aplikací nemůže soupeřit se zavedenějšími platformami, v telefonu se nám zobrazovalo necelých 900 neplacených programů.

Zábava – ani tady nešetříme

Testovací Samsung Wave 575 neobsahoval na poměry výrobce příliš mnoho her. Oproti zvyklostem tu jsou jen dvě: kostky a Parachute panic, kde se snažíte zachytit z nebe padající parašutisty na loď.

Samozřejmostí je hudební přehrávač a videopřehrávač se širokou podporou formátů. Telefon disponuje i podporou populárních služeb, jako je YouTube, Facebook a Twitter. Je tu i instant messenger, který podporuje služby Yahoo a Palringo.

Příjemným překvapením pro nás byl fotoaparát telefonu. Papírově toho totiž moc nezvládne, má průměrné rozlišení 3,15 megapixelu a postrádá automatické ostření i přisvětlovací diodu.

Jenže za dobrých světelných podmínek pořizuje fotoaparát snímky překvapivě dobré kvality, které snadno předčí fotografie z papírově daleko lepších fotoaparátů.

I v horším světle jsou fotografie použitelné. Jakmile ale světla více ubývá, máme s fotografováním smůlu, přisvětlovací dioda prostě chybí. Kvůli chybějícímu ostření se také fotoaparát vůbec nehodí pro focení textu nebo makro snímků.

Shrnutí – přívětivý smartphone

Samsung Wave 575 je vcelku příjemný smartphone střední třídy. V této kategorii je příjemným zpestřením v záplavě dotykových modelů s Androidem a jistou alternativou k symbianovým nokiím. Telefon má prakticky kompletní výbavu ve které nechybí nic podstatného. Potěší příjemné a vcelku rychlé a plynulé uživatelské prostředí. Cenu modelu Wave 575 prozatím neznáme, ale vzhledem k tomu, že se model 525 bez podpory 3G prodává jen za něco málo přes 4 000 korun, dovolujeme si odhadnout, že 575 bude stát asi pět tisíc.