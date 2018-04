Bada od Samsungu chce porazit iPhone i Android. Rozhodnou novinky Wave

Kdo by čekal, že čerstvě představené Samsungy Wave 2 a Wave 2 Pro jsou nástupci modelu Wave, ten by byl v obchodě překvapen hned dvakrát. Nejprve by ho šokovala nízká cena okolo 4 000 korun a pak výbava, která té nízké ceně zhruba odpovídá. Wave 2 včetně sourozence s označením Pro jsou totiž dva základní modely s operačním systémem Bada. A původnímu modelu Wave, který se právě začal prodávat, budou ze spodu krýt záda.

Vše souvisí s novým značením telefonů. V rámci typového označení znamená vyšší číslo vyšší model. U jména je to ale naopak. Vyšší číslo znamená v tomto případě levnější a hůře vybavený přístroj. Původní Wave má typové označení S8500, modely Wave 2 a 2 Pro pak S5250 a S5330.

Samsung má u obou novinek jasný cíl. Mají to být masové modely, které se postarají o rozšíření operačního systému Bada natolik, aby byl zajímavý pro vývojáře aplikací a mohl směle konkurovat třeba iPhonům nebo mobilům s operačními systémy Android, Windows Mobile a Symbian. Proto řadu Wave rozšiřují relativně levné smartphony, kterých jistě plánuje Samsung prodat velké množství.

Oba nové Samsungy s operačním systémem Bada vypadají na první pohled hezky, ale to je tak vše, co k tomu můžeme dodat. Tyto dva modely Samsung sice v rámci veletrhu CommunicAsia představil ve světové premiéře, ale už nevystavil v podobě funkčních vzorků. K vidění byly jen za sklem vitríny bez rozsvíceného displeje. Podle obsluhy stánku je na prezentaci funkčních přístrojů ještě brzo. Oba modely mají být v prodeji po prázdninách.

Obě novinky mají úplně stejnou výbavu, liší se pouze z boku výsuvnou klávesnicí u modelu Wave 2 Pro. Klávesnice je plnohodnotná QWERTY a zdá se být dostatečně velká pro pohodlné psaní. Displej má v obou případech rozlišení 240 x 400 obrazových bodů a je typu TFT. Kdo by očekával špičkový displej Super Amoled původního modelu Wave, bude zklamán. S ohledem na cenu novinky je ale použitý typ displeje adekvátní.

Operační systém Bada v případě novinek doplňuje nadstavba TouchWiz 3.0, což je typické grafické rozhraní velké části nových přístrojů od Samsungu bez ohledu na použitý operační systém. Telefony podporují běh více operací najednou. Možnosti telefonu lze libovolně rozšiřovat pomocí aplikací, kterých by měl být časem dostatek. Alespoň Samsung v to doufá a dělá pro to hodně. Vedle rozšíření portfolia modelů s Badou vyhlásil soutěž pro vývojáře softwaru. Rozdává jim telefony i statisíce dolarů (soutěžit můžete zde). Uvidíme, jestli se mu podaří vývojáře na Badu obrátit.

Ve výbavě obou novinek nechybí wi-fi ani navigace, telefony mají třímegapixelový fotoaparát, umí nahrávat i přehrávat video, mají 3,5mm audio konektor a samozřejmě hudební přehrávač a rádio. V druhém případě lze vysílání i nahrávat. Vnitřní paměť je u obou novinek spíš symbolická, na druhou stranu lze do telefonů vložit paměťovou kartu s kapacitou 16 GB. S ohledem na cenu překvapí plná podpora Microsoft Exchange, ale v záporném slova smyslu naopak absence podpory 3G. Telefony pracují jen ve čtyřech pásmech GSM, což v dnešní době považujeme za nedostatek.

Wave 2 je o logicky o něco tenčí než sourozenec s výsuvnou klávesnicí. Rozměry telefonů jsou 109 x 55 x 11,7; respektive 15,5 mm. Hmotnost ani výdrž na jedno nabití výrobce neuvádí.

Samsung Wave 2 technická specifikace:

Rozměry: 109,5 x 55 x 11,7 mm

GSM 850/900/1800/1900 MHz

GPRS/EDGE

Operační systém: Bada

Uživatelské prostředí TouchWiz 3.0

Widgety

Dotykový displej: TFT; 240 x 400 obr. bodů; 265 tisíc barev; 3,2 palce

Pohybový senzor

Fotoaparát: 3 megapixely

Hudební přehrávač

Sound Alive

Rozpoznávání hudby

FM rádio (nahrávání)

Audio konektor 3,5 mm

Video: MPEG4, H.263, H.264

A-GPS

wi-fi 802.11 b/g/n

Exchange ActiveSync

Internetový prohlížeč Dolfin 2.0

RSS čtečka

Bluetooth 2.1

USB 2.0 (microUSB)

Vestavěná paměť: 80 MB

Paměťové karty: microSDHC (až 16 GB)

Baterie: 1200 mAh

Samsung Wave 2 Pro technická specifikace: