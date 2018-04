Backdrop - pozadí dle přání a nejen to

Firma Twilight Edge Software vyrábí utilitku Backdrop, která vám dovede na pozadí vašeho Palmu umístit obrázek, který si zvolíte. Krom toho dovede i několik dalších zajímavých věcí, které určitě potěší.

Backdrop je ve verzích pro Palm III a nižší, pro Palm m100, m105, m500, IIIe, IIIx, IIIxe, V, Vx, VIIx, WorkPad c3, c500, Handspring Visor, Visor Deluxe, Visor Platinum, Visor Edge, Sony PEG-S300, PEG-S320 a TRGpro je verze Backdrop EZ a pro barevné Palmy verze Backdrop GC.



Schopnosti

Jak jsem již podotknul, Backdrop vám nalepí na pozadí obrázek, který si zvolíte. Obrázek je v hloubce 8 barev, protože pro pozadí je vyhrazeno pouze 8 barev. Obrázek 16 barevný bude převeden do 8 barev; u barevného Palmu tato omezení nejsou.



Krom tohoto umí Backdrop i několik dalších úprav vaší obrazovky. Můžete si zvolit, na které aplikace bude Backdrop působit, nebo budou-li aplikace spuštěny bez úprav.



Mezi nastavování patří:

- Jaký obrázek použijete jako pozadí, pokud jich máte nainstalovaných několik, můžete vybírat z menu

- Reinstall on reset: při zatrhnutí se program sám po restartu reinstaluje

- Display as startup screen / Delay : zatrhnutím zobrazíte vaše pozadí jako startovací obrazovku po délku x sekund

- Invert screen / Disabled apps, too : toto vám převrátí barvy na obrazovce - Disabled apps vám převrátí i aplikace, které máte zvoleny, aby na ně backdrop neměl účinek

- Invert Background: převrátí barvy pozadí

- Invert Backlight: během zapnutého podsvícení bude mít obrazovka převrácené barvy

- Force 2-color Background: pozadí bude přepnuto do módu 2 barev, bude tak slaběji vidět

- Force Enabled apps to B&W: Backdrop zobrazuje pozadí pouze v případě, že aplikace běží v 1 bitovém módu, tedy černě a bíle. Tímto nastavením můžete přinutit aplikace běžící ve více bitech, aby se do vícebitového módu nepřepnuly a bylo viditelné pozadí. Pozor - toto nastavení však může vyvolat pád některých aplikací.

- Adjust Background Brightness... : tato volba nastavuje kontrast, pro 2 a 4 bitové hloubky nastavuje úroveň viditelnosti pozadí



Obrázky

Backdrop čte obrázky formátu FireViewer. Existují utilitky, které převádějí formáty BMP, GIF & JPEG do .PDB. Firma Firepad vyrábí pro PC FireConverter, který umožňuje ukládat obrázky do PDB s různým počtem barev.



TrapWeawer

Často se stává, že podobné programy, jako je HackMaster nebo zde popisovaný Backdrop, jsou nekompatibilní s různými aplikacemi,což vede k pádům, popřípadě tuhnutím a následným resetům. V nejhorších případech je nutné provést hard reset se ztrátou všech dat.

Proti tomuto je právě utilitka TrapWeawer, která je s Backdropem distribuována. TrapWeawer hlídá programy, které upravují OS, a zamezuje tak konfliktům mezi nimi.



Backdrop a TrapWeawer jsou shareware, cena Backdropu je 16USD a TrapWeaweru je 5USD.



Backdrop a TrapWeawer je na vyzkoušení na domovských stránkách Twilight Edge Software. Pokud si Backdrop nezaregistrujete, budete mít na pozadí nápis UNREGISTERED.