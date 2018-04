Babičko, dědečku, máme mobily pro vás i pro vnučku

Jelikož letošní Cebit nebyl příliš bohatý na novinky větších výrobců, byl čas na důkladnou prohlídku stánků méně známých firem. Nemuselo se ale jednat o miniaturní stánky někde na konci výstavních hal. Třeba nová rakouská značka Emporia Life si vybrala místo uprostřed korejských gigantů Samsungu a LG. Telefony pro seniory nebo malé děti vystavoval i Vodafone.

Musíme pochválit entuziasmus výrobců, jak se stále snaží připravit mobil pro seniory, malé děti, nebo jen technické antitalenty. Může se zdát, že je o takové mobily velký zájem. Ale každý z velkých výrobců i operátorů potvrdí, že tomu v praxi tak není. Malé děti si sami mobil nekoupí a senioři zase nejsou ochotni za takový přístroj připlácet. A tak se jedná o začarovaný kruh. Ochota výrobců by byla, teoretický zájem zákazníků také, jen se to nedaří skloubit dohromady.

Emporia Life – mega vysouvák

Začněme u největšího mobilu, jaký jsme za několik posledních let viděli. Až by se na první pohled mohlo zdát, že je to jen zvětšená maketa mobilu pro reklamní účely. Jenže není, je to ideální mobil pro seniory. Emporia je firma z Rakouska a myslí to se seniorskými mobily vážně. Vedle modelu Life plánuje uvést na trh další tři speciální mobily.

Emporia u modelu Life vsadila na módní vysouvací konstrukci a na monstrózní rozměry. Zavřený mobil má rozměry 112 x 55 x 26 mm, otevřený je téměř dvojnásobně dlouhý. Jenže u takto specifického přístroje je to velká výhoda, určitě ne nedostatek. Díky tomu má telefon obří displej a obrovské klávesy. Numerická tlačítka mají jeden centimetr čtvereční, zelená a červená klávesa pak dvojnásobek. Díky tomu se telefon perfektně ovládá. Velká jsou i boční tlačítka pro regulaci hlasitosti.

Monochromatický displej se dnes jen tak nevidí, ale v tomto segmentu trhu se jedná o nezanedbatelnou výhodu. Kontrast má displej výborný a font převeliký. Menu je textové, senioři totiž ikonky luštit nechtějí. Na zadní straně telefonu překvapí velké tlačítko ve tvaru srdce. Slouží pro nouzovou komunikaci s lékařem. Tlačítko je vcelku logicky zapuštěno, aby majitel nevolal pomoc omylem. Jediné co se nám na této zajímavé novince moc nelíbilo, bylo trochu humpolácké zpracování a použité levné plasty. Další informace o tomto mobilu najdete zde...



Další chystané modely značky Emporia určené seniorům.

Podle zástupce výrobce se Emporia Life začne prodávat před polovinou roku. Nejdříve v německy mluvících zemích, později v celé Evropě. Prý nebude chybět ani Česká republika a dokonce se již připravuje české menu. Další modely ze své kolekce představí Emporia do konce roku.

Vitaphone změří i EKG

Dalším zajímavým výrobcem je německý Vitaphone. Ten není v oboru žádným nováčkem, speciální mobily vyrábí již přes pět let. Mobil od Vitaphone není jen upravený přístroj pro seniory, je to osobní záchranná služba. Firma provozuje asistenční službu, na kterou se každý zákazník dovolá po stisknutí speciálního červeného tlačítka. Služba pak zajistí lékařský výjezd k pacientovi.

V nabídce Vitaphone najdeme několik speciálních mobilů. Nejjednodušší model 1100 nemá displej, jen tři klávesy. Je to spíš takový pager, než plnohodnotný mobil. Mnoha lidem bude ale bohatě vyhovovat. Model 1300 již vypadá jako obyčejný mobil a nám tak trochu připomíná starší Alcatel OT320. Solidní výbava tohoto modelu nás trochu překvapila, nečekali jsme jí. Hlavním tahákem je opět asistenční služba a v případě tohoto modelu navíc i s pozičním systémem GPS. To pro snazší navigaci lékařské služby k pacientovi.

Top model Vitaphone 2300 vypadá na první pohled stejně jako předchozí model. Jenže na zadní straně má elektrody a po přiložení na hrudník změří telefon EKG. V případě problémů okamžitě zašle výsledek na asistenční službu a ta za pomoci GPS naviguje lékaře k pacientovi. Vitaphone je prý v Německu úspěšná a rozšířená služba, ale k nám se asi jen tak nedostane.

Hlídáme děti

Ve své podstatě velmi podobný Vitaphonu je další zajímavý produkt iCare. Ten ale není určen pro seniory se zdravotními problémy, ale malým dětem. Tento malý mobil s možností přednastavení několika čísel neumí skoro nic. To však nevadí, má především děti ohlídat a informovat rodiče, kde se děti nacházejí. Telefon má zabudovaný GPS modul a za pomoci dodávaného softwaru umožňuje rodičům sledovat polohu dítěte.

Telefon je malý a lehký (97 x 44 x 26 mm; 70 gramů) a dodává se v několika výrazných barevných variantách. Na příjmu vydrží jen 50 hodin, ovšem s aktivovaným GPS. Výrobce vystavoval i jednoduchý dětský mobil ve tvaru medvídka. Tlačítka se stylově skrývají na packách a tlamičce. Je to taková dětská stylovka, jejíž předností by měla být velmi nízká hodnota SAR (více o SAR zde...). O dostupnosti těchto přístrojů nám výrobce nebyl schopen dát jakékoliv bližší informace.

Příspěvek giganta

Na Cebitu samozřejmě vystavoval své populární modely Simply Phone operátor Vodafone. Tyto specifické mobily od Sagemu mají zcela originální ovládání. Podle nás ale nejsou určené vyloženě pro seniory, spíš pro lidi, co si s moderní technikou nerozumí.



Sagem Simply Phone VS3 pro operátora Vodafone.

Recenzi modelu Sagem VS3 jsme vám exkluzivně nabídli před několika dny. Je pravděpodobné, že Vodafone bude tyto telefony nabízet i u nás. Kdy se tak stane ale v této chvíli nevíme.