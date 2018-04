Babí léto v Schaumburgu - je návrat Motoroly reálný?

Přinášíme vám třetí část analýzy stavu a postavení jednotlivých telekomunikačních firem na světovém trhu - dnes pokračujeme třetím gigantem, firmou Motorola. I v tomto článku Tero Kuittinena se dozvídáme nikoliv názor zasvědceného laika, ale pohled odborného analytika sledujícího dlouhou dobu trh. Čísla jsou tu opět zabalena do poutavého vyprávění, podle nás tak přesně vystihujícího skutečný stav věci. Redakce

Závisí na Startacu

Pád začal v roce 1991. Tehdy dosahoval podíl Motoroly na světovém trhu 60%. Na dno si Motorola pravděpodobně sáhne na konci roku 1998. Podle různých zdrojů bude podíl Motoroly 15-18%. Nebo snad ne? Jsme svědky pečlivě dirigovaného mediálního zázraku/příhody - křísení Motoroly. Vyděšena tiskem z počátku roku nasadila Motorola všechny páky aby přesvědčila mezinárodní tisk, že je na tom jako IBM - obr který zaváhal, ale nyní se vrací o to silnější. Pochybnosti ale stále trvají.

Klíčem k obratu Motoroly je uvedení TDMA a CDMA telefonů Startac, které jsou, alespoň podle Motoroly, dychtivě očekávány. To je pravda, alespoň mezi věrnými zákazníky. Opravdu ale celý trh čeká a neodváží se ani dýchat? Startac byl uveden na trh v roce 1996 a byl ve své době jednoznačně hitem. Myslím že byl hitem i v roce 97. Proč tedy vlastně dostala Motorola na frak na trhu v USA, Evropě a Asii? Motorola prodává Startac GSM 900 již pár let. Jestli je opravdu modelová řada Startac ten největší hit po krájeném chlebu (americké úsloví které nemá český ekvivalent - poznámka překladate) kde se pak vzal kolaps na trhu GSM 900 v letech 1996 - 1998? Je jasné, že Startac nemohl Motorole v těchto letech konzervovat věrnost značce. Jak by to tedy mohl zvládnout teď, starší o pár let a vystaven daleko tvrdší konkurenci?

Myslím že trh dokazuje, že fenomén Startacu byl nafouknutou bublinou. Jistě, tyto telefony mají své příznivce, ale také pokud jde o kvalitu, jejich pověst je smíšená a uživatelské rozhraní neintuitivní. Tyto telefony navrhovali technici pro techniky. V roce 96 bylo celkem v pořádku vyrábět hračky pro technické typy, většinu telefonů kupovali pánové středního věku. V současné době se ale trh rozšířil na ženy, studenty, rodiny s nižším příjmem i důchodce - segmenty na které platí jednoduchá obsluha, nové funkce a přitažlivý design. Tito lidé zavrhli PC a z iMaca udělali hit a nyní je na čase aby se vypořádali s mobilními telefony stejným způsobem.

CDMA Startac od Motoroly má na dnešním trhu ty nejlepší vlastnosti. Bude se prodávat měsíce o tom není pochyb. Na druhou stranu má problémy, které se zviditelní, až si své telefony koupí ti nejvěrnější z věrných. Je to v podstatě analogový telefon z roku 96 převedený do normy CDMA. Je postaven na jedné z nejznámějších a nejprofláknutějších platforem mobilních telefonů. Nokia se zbavila 21xx z velmi dobrých důvodů hned, když začala připravovat 61xx. Ne snad že by 21xx nebyl populární, naopak, Nokia zavrhla styl 21xx právě proto, že byl tak populární. Byla to světově ta nejprodávanější serie mobilníách telefonů a zákazníci to již ani nevnímali. Nuda je ten největší nepřítel technickách firem, nikoliv softwarové chyby nebo elektrické zkraty...

Trh telefonů CDMA nezůstane v současné měkké podobě dlouho. Do půl roku přijdou nové generace a budou se rvát o přízeň zákazníků a Motorola bude ztrácet. Nové modely se musí prodávat dva roky aby vydělali odpovídající peníze. CDMA Startac od Motoroly by tedy měl být na trhu do vánoc 2000 - tyto retrospektivní telefony se na trhu do vánoc 1999 mohou udržet jen zázrakem. .

V jako vítězství

Soustředil jsem se na modely CDMA, protože modely Motorola pro síť GSM nestojí za moc - není tam nic co by zastavilo volný pád podílu na trhu. Nová V serie může mít záchranný vliv na trh GSM dříve, než se podíl Motoroly zmenší pod 10% a bude překonán Alcatelem - hořká to pilulka pro někdejší světovou vedoucí firmu.

Pocit dejavu je zcela na místě, V serie je hvězdně mrňavá pod 80 gramů. Ano ty telefony se od Startatacu liší jen tolik, aby se vynikly. Za dosažení tohoto extrému ale Motorola zaplatila zavržením použitelného displeje - ten, který použili má místo na pouhých 14 znaků. Trend ovšem směřuje k velkým displejům o pěti řádkách na kterých je uživatel schopen číst a psát zprávy až do velikosti několika vět. Motorola se zaměřila na velikost telefonu a jde tak zcela proti trendu. Příští jaro Ericsson konečně přijde s novou řadou s velkým displejem pro textové aplikace, Nokia tento vítr zachytila již dávno a Motorola jako jediná sází na to, že najde dostatek zákazníků kterým jde jen o telefonování. Sázka je to veliká, V serie bude uvedena v normách GSM, TDMA a CDMA a měla by být bodem odrazu v nové strategii Motorola.

Kolem a kolem, uvedení Startac a serie V předvádí Motorola jako firmu žijící z vlastní historie. Jeden model je tři roky starý a ostatní jsou sice nové, ale postavené na starých konstrukčních předpokladech; je v nich snížen význam telefonu na pouhou hlasovou komunikaci. Mezitím se ostatní výrobci snaží přesvědčit zákazníky, aby používali mobilní telefony šířeji než předtím - od předpovědi počasí a ceny akcií přes SMS k emailu. Myslím že tento nemístný konzervatismus se negativně projeví, alespoň do určité míry.

CDMA i TDMA Startacy a telefony V serie se mohou stát trháky ve svých kategoriích díky loayálním zákazníkům. To ale není to co Motorola potřebuje, Motorola potřebuje úspěch, velký úpěch, který zastaví pokles podůlu na trhu mobilních telefonů. Předvádějíc buďto ignoranství a nebo hrdinství, nasadila Motorola ceny telefonů hodně vysoko. Startac CDMA stojí okolo 400 dolarů, V serie bude pravděpodobně někde v hladině 500 dolarů.

Motorola se chová jako by s podílem na trhu neměla vůbec žádné problémy. Nokia v současnosti prodává minimálně dvakrát tolik mobilníhc telefonů než Motorola. Pokud Motorola přestane usilovat o prodej co nejvíce telefonů a místo toho se bude snažit být drahou hračkou vyšší třídy, koleduje si o zapomenutí. Myslím , že výrobce si nemůže dovolit zůstat na trhu tím, že se soustředí pouze na vyšší třídu; ekonomičnost velkých serií se o to postará.

Příští rok 1999 bude kritický. Pokud se Motorole nepodaří upoutat pozornost mladší zákaznické skupiny, riskuje to, že bude společností "co od ní má telefon můj táta." Fakt, že V serie je uváděna analogovým modelem, v roce 1999, kdy digitální technologie již dávno překonala analogovou, je nad mé chápání. A poukud jde o management, to, že propásli vánoční trh 1998, je známka průšvihu. CDMA Startac je distribuován v omezených množstvích do vybraných měst a TDMA Startac přijde ještě později a ještě pomaleji. Čtvrtý kvartál je velmi důležitým ročním obdobím a pokud firma nedostane nové modely na trh včas znamená to významný nezdar. Zda se Motorole podaří zastavit dlouhotrvající pokles ukáží následující dvě čtvrtletí. Pro zastavení poklesu podílu na trhu a opravdový návrat na ztracené pozice by potřebovala minimální vzrůst prodeje přes 40%.

Tero Kuittinen - (originál), překlad Prokop Krásný