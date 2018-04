Až po okraj nabitý funkcemi - recenze HTC Touch Cruise (P3650)

HTC Touch Cruise byl dříve označovaný jako Polaris a už od doby první zmínky se stal velmi očekávaným Windows Mobile komunikátorem. Důvodů bylo hned několik. Předně byl tento přístroj od počátku koncipován jako nástupce velmi populárního HTC P3300 (Artemis), který si stačil získat vysokou popularitu. Hlavními lákadly byly kompaktní rozměry a univerzalita – Artemis totiž kombinoval kapesní počítač, telefon i satelitní navigaci. Kladné ohlasy byly adresovány i zevnějšku, který byl zcela nezaměnitelný.

Dalo by se tedy říci, že měl Polaris již od doby prvních informací tak trochu na růžích ustláno. O jeho výbavě se ale dlouho spekulovalo a ještě v říjnu vlastně nebyly finální specifikace známy. Nejbouřlivější diskuze vyvolaly dohady o velikosti použitého displeje a jeho rozlišení. Původně měl totiž Touch Cruise být těžkopádný PDA telefon s 3,5“ VGA displejem. Na VGA displej sice nakonec nedošlo, přesto v nás tento v pořadí již třetí Touch Phone zanechal veskrze dobré dojmy. Ty vám nyní předkládáme v podrobné recenzi.

HTC Touch se stal celosvětově prodejním hitem a jeho miniaturním rozměrům podlehlo více než dva miliony uživatelů. Touch Dual se zatím takového úspěchu nedočkal, navíc přidal pouze vysouvací numerickou klávesnici, přišel ovšem o wi-fi. Touch Cruise je prozatím posledním modelem ze skupiny Touch Phones.

HTC Touch Cruise je kompaktní PDA telefon, který je funkčně nabitý až po samotný okraj. Z dnes dostupných technologií mu tak nechybí vůbec nic.

Obsah balení

Stereo headset (+ molitany), síťová nabíječka, cigaretová nabíječka, synchronizační USB kabel, pouzdro, manuály, CD Getting Started (ActiveSync 4.5, WM Device Center)

Vzhled, konstrukce a zpracování

Touch Cruise je tedy přímým nástupcem oblíbeného P3300 a pokud bychom oba přístroje položili vedle sebe, tak bychom skutečně nalezli mnoho společných rysů. Ani rozdílů a odchylek by však nebylo málo. Pro oba přístroje je typický onen nezaměnitelný tvar, kdy je horní i spodní hrana přístroje zaoblená, ale s výraznými rohy. Rolovací kolečko, které obepíná kovový panel se čtveřicí tlačítek, dodává přístroji nádech retro stylu. Všechny bočnice a celá zadní strana je zhotovena z plastu, který ovšem vkusně doplňuje gumová vrstvička s antibakteriální úpravou. Již tak elegantní vzhled ještě podtrhují stříbřitě lesklé plastové proužky, které zvýrazňují levou i pravou hranu telefonu.

Touch Cruise výborně padne do ruky a jeho rozměry 110 x 58 x 15.5 mm jsou, spolu s hmotností 130 gramů, malým důvodem k oslavě. Takto kompaktní proporce přeci jen nejsou u přístrojů této třídy úplnou samozřejmostí (i když E-Ten X600 je ještě o něco menší). Čelní strana upoutá dotykovým displejem, nad kterým je situován reproduktor telefonu a pak i VGA kamerka schopná přenášet obraz při videohovorech.

Proužek mezi zobrazovačem a ovládacím panelem vyplňuje logo výrobce. Ovládacích prvků v porovnání s P3300 výrazně ubylo a tak zatímco osm tlačítek u staršího modelu znamenalo rychlý přístup ke spoustě funkcí či aplikací, tady to s polovičním počtem tak horké nebude. Rozdíl je i ve vyhotovení tlačítek a u novinky tak jde o jednotný kovový výlisek s vyraženými symboly. Komfort užívání to ale nijak nesnižuje, velmi povedený je i rolovací prstenec s potvrzovacím středem.

Spodní hrana obsahuje ukryté tlačítko pro měkký reset přístroje a HTCExt USB konektor. V prostřed hrany je poutko k zavěšení šňůrky, dotykové pero se vytahuje z pravého rohu. Tlačítko k uspání/probuzení přístroje je jediným prvkem horní strany. To bočnice jsou nepoměrně bohatší a veškeré ovládací elementy jsou vsazeny do zmíněných stříbřitých pásků, které poměrně zdatně imitují chrom. Vlevo je to regulátor hlasitosti a tlačítko aktivující režim hlasového ovládání. Pravý bok obsahuje krytku microSD slotu a spouštěcí tlačítko fotoaparátu.

Zadní strana je tradičně složena ze dvou dílců. Spodní ukrývá baterii a slot na SIM kartu. Navíc je na horní straně zrcátko k pořizování autoportrétu za pomocí vestavěného 3 Mpix fotoaparátu, jehož objektiv je umístěn na horním díle. Nechybí ani mřížka systémového reproduktoru a konektor k připojení externí GPS antény.

Touch Cruise se nám poprvé dostal do rukou někdy na konci listopadu. Tenkrát ale byly dojmy z dílenského zpracování prvního vzorku trochu rozpačité. Důležité však je, že finální kusy jsou na tom o poznání lépe. Přesto je škoda, že výrobci tolik upouštějí od používání kovových materiálů. Touch Cruise je tedy, až na kovový pásek, výhradně z plastických hmot doplněných o gumovou vrstvu. Lícování jednotlivých dílů je ukázkové. Při prohmatání spodní hrany ale bylo patrné drobné skřípání. Celkově hodnotíme konstrukční zpracování na chvalitebnou, přesto jde o reprezentativní komunikátor, který budí dojem luxusního zboží.

Paměť a procesor

Pravidelný čtenář nemůže očekávat, že bude Cruise v této oblasti nějak perlit. Ono papírové parametry vypadají velmi slibně, ale co je to platné, když veškerý vítr z plachet novým HTC bere grafický čip? O ten je použitá čipová sada Qualcomm MSM7200 buď úplně ochuzena, nebo není zajištěna adekvátní softwarová podpora. Je tedy jasné, že procesor Qualcomm s taktem 400 MHz za asistence 128 MB RAM excelentní grafický výkon podávat nemůže. Bohužel nejde jen o škobrtnutí při přehrávání videa, nižší rychlost je cítit i při listováním seznamem programů nebo v nastavení.

Touch Cruise běží na systému Windows Mobile 6 Professinal AKU 0.6, který zabírá valnou část 256 MB velké FlashROM. Po prvním spuštění přístroje je tak na instalaci programů a vůbec veškerá uživatelská data vyhrazeno 81 MB. A spuštěné aplikace na pozadí? Jejich počet nemusíte díky volným 60 megabytům vůbec sledovat. Volné operační paměti je v základu prostě dost. Touch Cruise má, stejně jako předchozí dva modely na stejné čipové sadě, velmi dobrý výkonový potenciál, který bohužel kvůli patáliím s grafickým čipem zůstává nevyužit. Alespoň prozatím.

P3650 jsme testovali s českou lokalizací od společnosti Sunnysoft a nutno podotknout, že i bez lokalizace byl přístroj stejně líný. Zde tedy skutečně není na vině lokalizace, ale nevyladěný hardware.

Displej a ovládání

Parametry použitého displeje nejsou na dnešní dobu nijak zářné. Jde totiž o TFT displej s rozlišením 240 x 320 obrazových bodů při úhlopříčce 2,8 palců (71 mm). V jednom okamžiku lze na zobrazované scéně pozorovat více než 65 tisíc barevných odstínů. Komunikátor by se pochopitelně neobešel bez dotykové vrstvy, která slouží k udělování pokynů přístroji použitím dotykového pera nebo prstů. Touch Cruise je, jak již bylo řečeno, třetím modelem nové skupiny komunikátorů s názvem Touch Phone. Ty se, mimo integrace uživatelského rozhraní TouchFLO, vyznačují také displeji, které nejsou v těle zařízení zapuštěny. U starších přístrojů tomu tak nikdy nebylo a displeje tak byly poměrně dobře chráněny. To však u žádného Touch komunikátoru neplatí a tak je dotyková vrstva o poznání tvrdší a k udělení pokynu je tak třeba citelně vyššího tlaku. Vše je ale pouze otázka zvyku.

Téma fyzických parametrů displeje jsme tedy do puntíku vyčerpali, možnosti jeho nastavení jsou ale také velmi důležité. Základním je samozřejmě regulace jasu podsvícení. Displej může zářit v celkem deseti úrovních (pohon na baterii i při nabíjení zvlášť), přičemž ani při nejnižší není podsvícení zcela vypnuto.

Kdo si jednou zkusil práci s komunikátorem za asistence jinak příjemných slunečných paprsků, byl pravděpodobně hodně zklamaný. Na displeji totiž toho není vidět mnoho. Touch Cruise však v této oblasti doslova exceluje a tam kde jsou jiná zařízení prakticky nepoužitelná, tam je jeho displej čitelný téměř stejně dobře jako v interiéru. Dlužno dodat, že jsme na přístroji celou dobu používali dodávanou folii, která se výborně osvědčila.

Z dalších nastavení nechybí časový interval podsvícení přístroje, pokud není používáno. Samozřejmostí je aktivace vyhlazování písma ClearType. Cruise je tedy osazen špičkovým displejem, který konečně umožňuje komfortní práci za každých světelných podmínek. Tleskáme.

Pod výtečným displejem je už zmíněná kovová ploška obsahující čtveřici tlačítek. Těch tedy oproti P3300 (Artemis) výrazně ubylo, avšak inovátorského rolovacího prvku se novinka vzdát nechtěla. A tak je HTCRollr i zde připraven usnadnit majiteli Cruise jeho obsluhu. Listování telefonním seznamem, složkou s SMS nebo nabídkou programů. To je jen krátký výčet situací, kdy se kolečko náramně hodí. Prstenec zároveň plní funkcí čtyřsměrného ovládacího prvku, takže jde o řešení “dva v jednom“.

Zvuk

Chytré telefony a komunikátory se svými schopnostmi reprodukce muziky velmi odlišují. A tak zatímco jsme se při poslechu hudby na Touch Dual doslova rozplývali, smartphone S730 alias Wings na tom byl podstatně hůře. A kam zařídíme nový Touch Cruise? Vysoko. Cruise nás totiž přesvědčil, že i on by se mohl hravě nahradit řadu slušných jednoúčelových přehrávačů. Díky podpoře standardu microSDHC tak nebude nouze ani o datových prostor – cena 8 GB varianty této karty je dnes asi 1300 Kč.

Cruise sice hraje velmi pěkně a čistě i na hlasitý odposlech, přesto je vhodnější použít stereo headset, který je součástí standardního příslušenství. Jde o známé špunty, které díky použitým plastům vypadají poměrně luxusně. Na ovládacím panelu sluchátek najdeme krom tlačítka pro příjem hovorů a mikrofonu i regulátor hlasitosti, na který výrobci často a rádi zapomínají.

K poslechu muziky lze v základu využít hned dvě aplikace. První je známý a nepříliš oblíbený Media Player. Druhou variantou je pak přehrávač s podivným názvem Knihovna médií. Jde o známý Audio Manager, který vedle reprodukce hudby umožňuje i její drobné úpravy (střih skladby a její následné nastavení jako zvonění).

Telefonování, SMS, MMS a emaily

Touch Cruise není jen kapesní počítač a plnohodnotná satelitní navigace. Do poměrně útlého těla se vešel i modul umožňující telefonování a datování. Použitý čip komunikuje ve všech čtyřech GSM pásmech (850/900/1800/1900 MHz), cizí mu však není ani hlasová komunikace v pásmech sítí třetí generace (UMTS 850/1900/2100 MHz). Patříte-li mezi světoběžníky, pak si můžete být jistí, že Touch Cruise vás nenechá na holičkách prakticky v žádném koutku naší planety.

Stejně bohatá je i nabídka datových přenosů, která obsahuje vlastně vše, co dnes může zákazník od mobilního telefonu požadovat. Kromě samozřejmého GRPS a EDGE třídy 10 je připraveno i HSDPA s teoretickým datovým tokem až 3,6 Mbps. To zní sice moc hezky, bohužel díky neschopnosti našich operátorů zajistit dostatečné pokrytí HSDPA se rychlými daty nemůže nechat hýčkat každý.

Během třítýdenního testování Touch Cruise podstoupil mnoho telefonních hovorů. Kvalitu reproduktoru i mikrofonu hodnotíme na výbornou a z tohoto hlediska tak nebyl s telefonováním žádný problém. Horší to už ale bylo s odezvou přístroje. Stačí jen stisknout sluchátko ke vstupu do aplikace telefonu a již je patrný hlavní nedostatek – překreslování displeje je prostě pomalé a i samotné zadávání číslic z virtuální klávesnice není nic komfortního. Bohužel je to tak a patálie s vykreslováním grafiky se zdaleka netýkají pouze přehrávání videa nebo hraní her.

Vestavěné funkce telefonní aplikace vyplývají z použité verze OS a tak nechybí blokování hovorů nebo jeho přidržení. Lze provozovat i konferenční hovory. Během hovoru se nabízí snadná aktivace hlasitého odposlechu. K telefonování je někdy vhodné využít i dodávaného stereo headsetu. Přední VGA kamera skýtá možnosti přenosu obrazu při hovorech v sítích UMTS.

Textová korespondence se rovněž řídí pravidly WM 6 Professinal. Jen stručně tedy připomeňme, že jsou zprávy děleny do dvou kategorií – SMS a MMS jako tradičně sdílejí jednu složku a emailům pak patří složka samostatná. Opět je přítomen podrobný průvodce nastavením emailu, který ocení zejména méně zkušení uživatelé. Potěší i rozličná nabídka způsobů zadávání. Vedle povedené klávesnice Sunnysoft s košatými možnostmi nastavení, leckdo uvítá Touch Keypad (obdoba IntelliPadu a PhonePadu) a Touch Keyboard. Na své si přijdou i příznivci rozpoznávání psaného slova, pro které je připraveno trio ve složení Block a Interwrite Recognizer a Transcriber.

Konektivita

Touch Cruise je velmi dobře vybaven a po stránce konektivity nebude jeho majiteli mnoho chybět. Samozřejmostí je wi-fi standardu 802.11 b/g s teoretickou datovou propustností až 54 Mbps. Nezapomnělo se ani na Bluetooth modul. A infraport? Na jeho absenci si u nových PDA telefonů již pomalu zvykáme.

Začněme ale tou úplně nejstarší, ale přesto nejpoužívanější metodou, spojení komunikátoru s PC. Tím je samozřejmě dodávaný USB kabel s miniUSB konektorem. Nevýhodou je nutná instalace ActiveSync, kterou si žádá absence podpory funkce Mass Storage. Ta udělá z WM zařízení čtečku paměťových karet, nicméně přístroje HTC tuto funkci zatím s úspěchem ignorují.

Zatímco infraport chybí u takřka každého nového WM zařízení, Bluetooth je naopak vždy jeho nedílnou součástí. Top model typu Touch Cruise samozřejmě nemůže být výjimkou. Kromě běžných funkcí jako příjem a odesílání souborů z jiného PDA jsme vyzkoušeli i spárování s PC pomocí ActiveSync. Vše proběhlo korektně a bez sebemenších komplikací. Nevýhodou je ale stále nedostatečná rychlost přenosů dat tímto rozhraním – na větší soubory to skutečně není. Bluetooth dále umožňuje tisk dokumentů pomocí BT tiskárny. Další funkcí je Bluetooth Explorer, který dovoluje na PDA prohlížet souborový systém třeba spárovaného notebooku. BT podporuje i A2DP, který slouží k bezdrátovému poslechu stereo muziky. Tento bezdrátový modul se tedy osvědčil na výbornou a nezaznamenali jsme žádný problém.

Stejně na nás zapůsobil i wi-fi přijímač. Ten jsme využili k připojení k několika veřejným přístupovým bodům i k domácí wi-fi síti. Citlivost přístroje byla dobrá a navíc ji lze ještě ve wi-fi správci regulovat na úkor výdrže baterie.

GPS

Satelitní navigace se ve výbavě nových WM komunikátorů objevuje stále častěji. A není divu. Zákazník dnes častokrát pokukuje po takto univerzálních přístrojích, které vedle PDA a telefonu do jisté míry nahradí i satelitní navigaci. Jedním z takto vybavených PDA telefonů je i nový HTC Touch Cruise. Ten spoléhá na dvacetikanálový přijímač NMEA 0183, který sice není tak hojně využíván jako čip SiRF Star III, přesto jde o zavedený typ.

K navigaci jsme využili navigačního software TomTom verze 6 spolu s balíkem map celé Evropy. Praxe však měla trochu hořkou pachuť, způsobenou docela dlouhými časy zjišťování pozice. V okamžiku, kdy TyTN II (30 s) zdárně se satelity komunikoval, tak Cruise stále ještě aktuální pozici zjištěnou neměl.

Za městem tak šlo o časy okolo jedné minuty, ve víru velkoměsta se pak čekání zaměření vyšplhalo až ke třem minutám. Takové výsledky nejsou nijak obdivuhodné. Naštěstí je však v základním balení obsažena bonusová aplikace QuickGPS, která dovede souřadnice vaší aktuální pozice natáhnout ze sítě GSM.

Nastavení GPS

Systém:

Software port: COM4

Hardware port: prázdný, baud rate: 57600

TomTom:

Jiná NMEA

Rychlost: 57600

Port: COM4

Fotoaparát

HTC Touch Cruise je v pořadí třetím komunikátorem taiwanského výrobce, jehož vestavěný fotoaparát je osazen CMOS snímačem s třemi miliony světlocitlivých buněk. A tak zatímco běžné telefony stále častěji nabízejí 5 MPix fotoaparáty, u WM zařízení jsou maximem právě tři megapixely.

Autorem aplikace fotoaparátu je opět HTC a její aktivaci snadno vyvoláte tlačítkem spouště. Na hlavní obrazovce vidíte zvolený režim (foto, kamera, fotokontakt,…), stav digitálního zoomu a počet fotografií (délku nahrávky), který je schopno zvolené úložiště pojmout. Překreslování snímané scény je velmi svižné, při nedostatku světla ovšem rychlost dramaticky klesá, což je logické.

Způsob focení je stejný jako u Kaisera – po stisku spouště přístroj nejprve ostří, domáčknout lze až po zaznění zvukového signálu. Kvalita snímků je nadprůměrná, přesto je stále co vylepšovat. Navíc je zde opět přítomna ona parazitní matice (mřížka), která je nejvíce patrná na velkých plochách téhož barevného nádechu (nebe, louka).

Touch Cruise zastoupí i jednoduchou videokameru, která zvládá záznam ozvučených videosekvencí v rozlišení nejvýše CIF.

Režim fotoaparátu:

Funkce Detail CMOS 3.2 mpx Ohnisková vzdálenost pevná Clona (max.) neuvedeno Autofocus ano Rozlišení 2048 x 1536 (bez zoomu), 1600 x 1200 (bez zoomu), 1280 x 960 (1.0 – 2.0x), 640 x 480(1.0 – 2.0x) , 320 x 240 (1.0 – 4.0x), , 160 x 120 (1.0 – 4.0x), Digitální zoom při 3 a 2 MPx ne, jinak ano, při nejnižším rozlišení až 8x Kvalita základní, normální, jemná, super jemná Měření expozice průměr, střed Makro ano Samospoušť vypnuto, 5 s, 10 s Vyvážení bílé auto, žárovka, halogen, zářivka, přítmí, slunečno, oblačno Efekt kresby stupně šedi, sépie, chlad, negativ Formát snímku JPG Jas -2 až +2 Režim foto, videokamera, MMS video, fotokontatkt, obrázek na today, panorama, sport (dávka 3,5,7,10 snímků) Zvuk závěrky ano/ne Úložiště zařízení/paměťová karta



Použijete-li k focení sekundární kameru, budete moci použít pouze režimy: Photo, video, mms video, fotokontakt, obrázek na Dnes.

Režim kamery:



Funkce Detail Rozlišení 352 x 288, 320 x 240, 176 x 144, 128 x 96 Formát H.263, MPEG4 Digitální zomm 2x (možno i při CIF nahrávce) Efekt kresby žádný, stupnice šedé, sépiový, studený, negativ Vyvážení bílé auto, žárovka, halogen, zářivka, přítmí, slunečno, oblačno

Jas -2 až +2 Délka nahrávky 250 kB, 1 MB, 2 MB, 10 s, 30 s, 1 min, 3, min, bez omezení

Záznam zvuku volitelně Úložiště zařízení/paměťová karta

FM rádio

Právě přijímač FM rádia je po klávesnici jediným rozdílem oproti TyTNu II, u kterého můžete na poslech oblíbeného rádia zapomenout (ano, přes internet to samozřejmě jde). V případě Touch Cruise ale není nutné připojení k internetu, připojit musíte pouze dodávaný stereo headset a poslech oblíbené stanice může začít. V horním panelu je přehledně vyobrazen název stanice a aktuální frekvence.





V pravém sloupci je potom síla signálu. Mezi jednotlivými stanicemi lze snadno listovat a to jak manuálně, tak automaticky s cílem rychleji najít další. Panel obsahuje i regulátor hlasitosti a přepínač, kterým volíte, zda se bude přehrávat do sluchátek nebo na hlasitý odposlech. Nechybí ani možnost si oblíbené stanice uložit s cílem jejich snazšího opětovného naladění.



Bonusové aplikace

Adobe Reader LE

Prohlížeč dokumentů s koncovkou PDF je dnes hojně využíván a právě takový formát souboru se může často objevit v příloze elektronické pošty. S použitím této aplikace se ale takového scénáře nezaleknete – příchozí soubor si uložíte a následně jej můžete pohodlně prohlížet.





Audio Booster

Tuto utilitu je možno spustit jen po připojení sluchátek. Po té můžete přehrávání obohatit o dojem prostorové reprodukce nebo regulovat basy a výšky. Nechybí ani ekvalizér, který umožňuje podrobnější zesílení nebo potlačení konkrétních kmitočtů.





Album

Tato nová aplikace přímo z dílen HTC slouží ke snazšímu prohlížení pořízených snímků a dalších obrázků, které se octly v paměti vašeho zařízení. Nově lze využívat dotykových gest integrovaných do vylepšené verze Touch FLO. Tím je zoomování obrázků tahy v (+) a proti (-) směru hodinových ručiček.





HTC Home

Tímto povedeným pluginem jsou od doby původního modelu Touch vybavovány všechny zařízení od HTC. Je to nástroj, díky němuž má uživatel snadný přístup ke všem důležitým funkcím zařízení. Neuniknou vám informace o počasí, k dispozici je seznam oblíbených aplikací i kontaktů ze seznamu.

Snadno lze také přepínat vyzváněcí profily. HTC Home je velmi povedenou utilitou, která značně zpříjemní soužití s WM zařízením.

TouchFLO

Ačkoli je vylepšená verze uživatelského prostředí TouchFLO jedním z hlavních lákadel, není to nic, bez čeho se uživatel neobejde. Jeho aktivaci lze zařídit jemným tahem ze spodní části displeje směrem vzhůru.

Objeví se známá základní obrazovka, ze které se lze jedním klepnutím snadno dostat třeba do editoru SMS, spustit internetový prohlížeč nebo seznam schůzek. Dalším tahem do strany se ukáže další strana této zvláštní virtuální třístěnné krychle. Ta je multimediální a slouží k rychlému spuštění hudebního přehrávače, prohlížeče fotek nebo videa.

Knihovna médií (Audio Manager)

Je plnohodnotný hudební přehrávač, který mimo reprodukce zvládne s audio soubory několik dalších operací. Jednoduše lze MP3 soubory přiřadit jako zvonění a předtím je libovolně sestříhat na požadovanou velikost

Quick GPS

Aplikace, která umožňuje rychlé zjištění zeměpisných souřadnic za pomoci internetového spojení. Přijde vhod zejména tam, kde má GPS modul problém se zjištěním pozice.















Výdrž a výkon, testy

Tato kapitola je noční můrou všech posledně testovaných zařízení značky HTC. Sázka na chipset Qualcomm rozhodně nebyla trefou do černého, což níže deklarované výsledky evidentně potvrzují. A tak zatímco výdrž je spíše nadprůměrná, výkonová čísla nijak bujná nejsou.

Konkrétní hodnoty výdrže:

Přehrávání MP3 do stereo HF (TCPMP) 7 h 10 min

Přehrávání videa (TCPMP) 4 h 25 min

Navigace GPS 4 h 15 min

Prohlížení webu přes wi-fi 4 h 30 min

Provozování IM přes GPRS/EDGE 6 h 10 min

Spb Benchmark:

















VS Benchmark 2007:

Zařízení VS Benchmark 2007 HTC Touch Cruise 1390 HTC Touch Dual 1424 HTC Charmer 828 Asus P526 Pegasus 870



Přehrávání neupraveného videa TCPMP:

Zařízení Výsledek (TCPMP) HTC Touch Cruise 35,58 % HTC Panda 102,83 % HTC Magician 98,54 % HTC Charmer 45,72 % Asus P526 Pegasus 42,51 % HTC Touch Dual 35,14 % HTC TyTN II 35,78 %

Konkurence

Touch Cruise je výborně vybavené zařízení, kterému se ze současné nabídky může směle postavit jen několik adeptů. Ty ale nebudou mít vůbec lehkou pozici. Shrneme-li si přednosti testovaného modelu, pak se dostaneme na poměrně široký výčet. V něm by nechyběl povedený design, slušné technické zpracování, přívětivé rozměry a hmotnost, výtečný displej, integrované wi-fi, GPS a univerzální telefonní modul. Papírově skvělý procesor Qualcomm s taktem 400 MHz bohužel nepodává nijak excelentní výkony a horší odezvu na pokyny uživatele nezachrání ani veliká porce operační paměti. Mírná lenost je ale jediným opravdu výrazným negativem přístroje a jak je na tom konkurence?

Tak například E-TEN X800 sice boduje jemným VGA displejem, jenž je opravdovou pastvou pro oči. Jeho výbava je pak ve srovnání s Touch Cruise velmi podobná. Opakovanou lehkovážností výrobce je však osazení pouhými 64 MB RAM, které se v kombinaci s náročností VGA aplikací rovnají sebevraždě. Stačí spustit několik i méně náročných aplikací na pozadí a volná RAM se počítá na jednotky megabytů. To rozhodně není dobrá vizitka. Přístroje této značky jsou také nechvalně známé svými nevyladěnými ROM a “béčkovým“ technickým zpracováním. Cenové relace obou přístrojů jsou vyrovnané.

Název HTC Touch Cruise E-TEN Glofiish X800 Rozměry [mm] 58 x 110 x 15,5 60,5 x 113,5 x 15,8 Hmotnost 130 g 147 g Operační systém WM 6 Professional WM 6 Professional Procesor Qualcomm MSM7200, 400MHz Samsung SC32442, 500 MHz RAM 128 MB 64 MB FlashROM 256 MB 256 MB Paměťový slot microSD (SDHC) microSD (SDHC) Sítě Quadband GSM, Triband UMTS Quadband GSM, Triband UMTS Data GPRS, EDGE, HSDPA GPRS, EDGE, HSDPA Displej - rozlišení 240 x 320 px 480 x 640 px Displej - barvy 65 536 65 536 Displej - úhlopříčka 2,8" (71 mm) 2,8" (71 mm) Wi-Fi 802.11 b/g 802.11b/g GPS NMEA 0183, 20 kanálů SiRF Star III, 20 kanálů Bluetooth verze 2.0 s EDR verze 2.0 s EDR Infraport ne ano Digitální fotoaparát 3,2 MPix 1,9 MPix Autofocus ano ano Videotelefonie ano, 640 x 480 px ano, 640 x 480 px FM rádio ano ano Baterie 1 350 mAh 1 530 mAh Cena 12 500 Kč 12 500 Kč

Závěr Na HTC Touch Cruise netrpělivě čekalo hodně uživatelů po celém světě. Přístroj, který měl původně nabídnout 3,5“ VGA displej nakonec vyrukoval s displejem nejběžnější diagonály i rozlišení. Ostatních avizovaných parametrů se však nevzdal. Chcete-li tedy kompaktní zařízení, které je funkčně vybaveno až po samotný okraj, pak s nákupem Cruise rozhodně neprohloupíte. Získáte přístroj svěžího designu, který je unikátní kombinací kapesního počítače, satelitní navigace a telefonu. Ono revoluční rolovací kolečko zajistí velmi komfortní a rychlou “domluvu“ s přístrojem. Práce je heslo, se kterým si Cruise jednoznačně rozumí a radost z používání přístroje nijak nesníží ani přímé sluneční paprsky. Ty v mnoha případech mohou práci s komunikátorem prakticky znemožnit. Takový scénář však u testovaného modelu nepřichází v úvahu. Po přečtení předchozích dvou odstavců by to mohlo vypadat, že je Touch Cruise vysněným zařízením každého příznivce Windows Mobile. Ale není tomu tak. Papírová výbava je sice bez jediné chybičky, ovšem praktické zkušenosti tolik zářné nejsou. Ano, mluvíme tu o tom proklatém grafickém čipu, jehož chybějící ovladače všechna zařízení na bázi čipové sady Qualcomm MSM 7200/7500 zbytečně degradují. Na provedení byť banálních úkonů se tedy v případě Touch Cruise někdy čeká trochu déle, než se sluší. Opravdovou katastrofou je potom přehrávání videa. Oprava tohoto problému ale na sebe prý nenechá dlouho čekat. Pokud se vše skutečně povede a HTC přijde s hodnotou nápravou, pak bude Touch Cruise spolu s P4550 (Kaiser) špičkou své kategorie. Tu výbavou tvoří již dnes, rychlostí ale dosti zaostává. Proč koupit? stylový vzhled

dobré konstrukční zpracování

podpora UMTS a HSDPA

ovládací prvek HTCRollr

vestavěná GPS

rozměry a hmotnost Proč nekoupit? fotoaparát mohl být lepší

mírná lenost systému

nevyladěná GPS Kdy? V prodeji Za kolik? 12 500 korun s DPH

K testu zapůjčila společnost PalmPC s.r.o.