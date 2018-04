Aximy levnější - Handspring už neprodává organizery - a další

Net Front jde do flash!

NetFront je internetový browser od firmy ACCESS, který je rozšířen na platformách PalmOS a PocketPC. Sony jej přikládá k novým Clié. Browser je velmi dobrý, dosud však měl problémy se zobrazením stránek s použitými flash programy. To by se nyní mělo změnit - Macromedia a Access totiž uzavřely dohodu o integraci podpory Flash do tohoto browseru.

Ultratenké baterie

VoltaFlex vyvíjí velmi tenké lithiové a lithiové-iontové baterie - jejich tloušťka jen o málo přesahuje tloušťku běžného papíru.

Jistě vás napadá mnoho využití - zejména v té "naší" PDA oblasti, ale rovněž u dalších typů mobilních zařízení.

Cena Handango - jsou známi finalisté

Výsledky softwarové soutěže Handanga budou vyhlášeny na konci června, můžete si ale prohlédnout seznam finalistů - v každé kategorii byly nominovány tři aplikace, a to v platformách PalmOS, POcketPC, SymbianOS, J2ME a Emerging (Linux a smartphones).

Handspring už neprodává organizery

Jak se již delší dobu čekalo, ukončil Handspring na svých stránkách prodej organizérů řady Visor a Treo90. Donedávna firma nabízela kromě modelu novější generace Treo90 rovněž starší Visory Platinum a Pro. Spolu s nimi odešly z trhu modely s AAA bateriemi a velmi se zúžila nabídka modelů s černobílým displejem, obzvlášť po nedávno oznámeném ukončení výroby modelů firmy HandEra.

Dell zlevnil Aximy

Firma Dell snížila ceny svých Aximů - model Basic nyní stojí 199 USD, tedy snížení o 50 USD a cena Aximů X5 Advanced šla dolů o 25 USD na 325 USD.