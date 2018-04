Aximy konečně s WM03? - Nový Plucker - a další

Helix zemřel, ať žije Zodiac!

Zřejmě málo akční se firmě TapWave zdál původní název jejich připravovaného herního PDA s PalmOS. Helix se tak nedožil své premiéry a namísto něj se můžeme těšit na ZODIAC. TapWave ale odtajnil další informace o tomto modelu pro CNN: bude ve dvou variantách, levnější 32MB za 299 a dražší s 128MP pamětí bude stát 399 USD. Záměrem výrobce je začít s přijímáním prvních objednávek začátkem září, první Zodiacy by se měly pařanům do rukou dostat na konci září. Do konce roku to bude jen on-line prodej, v kamenných obchodech se Zodiac objeví až v roce 2004.

Tungsten C - audio kabel a mikrofon

Audio Storage Technologies nabízí za 25 USD kabel, který výrazně zvýší multimediální možnosti Tungstenu C. Umožní totiž zapojit běžná sluchátka. Výstupem sice není stereozvuk, ale hudba jde do obou uší a dá se tudíž poslouchat. Za 25 USD můžete mít ještě podobný kabel pro připojení mikrofonu, 35 USD vás bude stát kombinovaný kabel pro sluchátka i mikrofon (viz obrázek). Za 70 USD vám firma zabuduje do Tungstenu C i mikrofon, myslet na to měl ovšem už výrobce - jeho absence je jedním z mála kazů tohoto skvělého PDA

Handando Awards 2003

Firma Handango tradičně ocenila nejlepší software pro PDA . A jak vše dopadlo?

Najdete zde toho svého favorita?

Kategorie PalmOS PocketPC SymbianOS Java Linux Produktivita DateBk5 Pocket Informant BugMe! WebViewer IA SIM Manager Hry Bejeweled Lemonade Tycoon Interstellar Flames MotoGP Strategic Assault Obchodní Quickoffice Premier Pocket Slideshow Remote Control MidCast eWallet Životní styl SplashPhoto CodeWallet Pro MP3Go - tkcKapital Lékařské / Vzdělávání Patient Keeper Personal Pocket Stars Dictionaries Pocket Quotes Speed Education Cestování Randy McNally Streetfinder Pocket Streets WorldMate Active Viewer Travel Dictionary Vývojářská cena Handmark Sbp Software Xen Games Sumea Interactive Bundu Technology

Nový Plucker 1.4

Každá nová verze freewarového off-line prohlížeče Plucker je sledována s velkou pozorností. Tvůrci přidali HiRes podporu, Plucker umí HTML tabulky i bezproblémovou práci s kartou. Potěší rotace obrazovky, Bluetooth, autoscroll a mnoho dalších novinek.

Cena zůstala nulová. Ke stažení je nový Plucker zde.

Dell dořešil "Windows Mobile 2003" problém Aximů?

Podle posledních informací by se měl dnes na stránkách Dellu (support.dell.com) objevit opravný ROM update pro majitele Aximů X5 s PocketPC2003. Kdo si nebude moci stáhnout dlouhý soubor (28MB), tomu Dell pošle CD (CD ale začne rozesílat za 2-3 týdny). Upgrade pro stávající majitele starších Aximů se očekává asi za dva týdny. Podrobnosti zde.

JVC handheldy na Amazon.com

Internetový shop začal nabízet na svých stránkách handheldy od JVC - MP-PV131 a MP-PV331. My jsme vám oba představili v červnu. Handheldy JVC budou vybaveny 128MB SDRAM, 32 MB flashROM, dvěma sloty (CF a SDIO). Displej je 3.5´´ transflektivní TFT s 16bitovou barevnou hloubkou. Baterie nejsou vyměnitelné a mají kapacitu 1100 mAh (Li-Pol). Typ MP-PV331 bude mít navíc USB port pro propojení s JVC kamerou - bude umět navíc pokročilejší práci s videem včetně streamování videa z JVC kamery přes WiFi. Rozměry jsou 132 x 76 x 16,6mm, váha 170 gramů. MP-PV331 stojí 599,95 USD, levnější PV131 pořídíte za 499,95 USD.

První dodávky by měly začít v polovině září.