Axim X5 versus iPAQ 3970 (2)

D-PAD

Jak je dobře vidět z fotek PDA, Axim má D-PAD umístěný mnohem výše než iPAQ. Výhodou vyššího umístění D-PADu je to, že Axim se lépe ovládá a lépe drží v ruce. Ale s D-PADEM Aximu jsem měl velké problémy – ačkoli je možné D-PAD u Aximu zmáčknout, v systému to nevyvolá žádnou reakci. Dell to ví, a proto nabídl na svých stránkách patch, který toto řeší. Nicméně u svého kusu jsem měl následující problém: pokud jsem mačkal D-PAD směrem nahoru, asi v polovině pokusů se mi "povedlo" současně zmáčknout i prostřední pozici D-PADu, tedy potvrzení. Nevím, v čem je problém – u ostatních směrů vlevo, vpravo a dolu jsem s tím neměl problém. Směr nahoru se tak vůbec nedal použít. Patch jsem tedy zase odinstaloval, a pak se dal D-PAD použít, protože nevadilo, když při stisku D-PADu nahoru se současně stiskla i prostřední pozice DPADu (tato pozice neměla přiřazenou žádnou funkci). Takže v mém případě nebylo možné použít D-PAD jako potvrzování. Samozřejmě, vinou této situace jsem měl v některých hrách problémy s ovládáním - např. Elite. Pomiňme, že tato hra má sama o sobě chaotické ovládání (někdy je potřeba použít stylus, někdy zase D-PAD, jindy zase hardwarové tlačítko atd.), takže jedno tlačítko sloužilo jako střelba z laseru a současně jako zrychlení. Předefinování kláves nepomohlo. Je zajímavé, že hra se chovala stejně i s nainstalovaným patchem.

Co se týče iPAQu, D-PAD je výborný, zejména směr nahoru a dolů, který nevyžaduje od uživatele prakticky žádnou sílu pro stisk. Trochu mi vadí, že po směr vlevo a vpravo se musí D-PAD zmáčknout s trochu větší silou. Prý je to kvůli tomu, aby se při čtení elektronických knih zamezilo nechtěnému stisku D-PADu do stran. Osobně to považuji za nesmysl, protože i stisk D-PADu vlevo nebo vpravo slouží pro přechod na další, resp. předchozí stránku. Každopádně, uvidíme, kdy Compaq nastaví na svých iPAQů stejnou sílu pro stisk na všechny směry. V praxi to nevadí, minimálně to ovšem zaujme. S D-PADem pro iPAQ nejsou žádné jiné problémy a vše funguje, jak má.

Závěrem shrňme, že Dell Axim má problémový D-PAD, ve kterém nefunguje jeho zmáčknutí pro potvrzení akce. Pokud nainstalujete patch, který tento problém řeší, konkrétně, v případě mého kusu docházelo velmi často při zmáčknutí D-PADu směrem nahoru k současnému zmáčknutí prostřední pozice, tedy potvrzení. To vede k tomu, že D-PAD se v podstatě nedá použít a patch je potřeba odinstalovat. Nevím ovšem, jestli je to problém pouze tohoto Axima, nebo i všech ostatních. O problémech D-PADu Aximu se zmiňují i některé zahraniční recenze. D-PAD iPAQu je zcela bezproblémový a plně funkční, v horním a dolním směru se dá ovládat stylusem.



Ostatní dojmy

Axim má vytahovací plochý stylus (nevyskočí tedy tak pěkně jako u iPAQu). Vytahování stylusu mi prvně vadilo, pak se na to dalo zvyknout. Na to, že je plochý, jsem si ovšem nezvykl, jeho držení je zkrátka zvláštní. Konkurenční iPAQ má, ostatně jako u všech svých modelů, stylus kulatý a vyskakovací. Stylu je také delší. Vyhrává iPAQ.

U Aximu není možné nastavit úroveň basů a výšku pro připojená sluchátka, iPAQ to umožňuje. Axim umožňuje zapnout v celém OS vyhlazování ClearType, iPAQ to neumožňuje. IPAQ má oproti Aximu světelný senzor, který umožňuje automaticky nastavovat jas displeje podle okolním podmínek. IPAQ také nabízí infraport s prodlouženým dosahem, kterým je možné ovládat domácí spotřebiče – zkoušel jsem tři videa od Thompsonu, Philipsu a Panasonicu (první dvě jmenovaná videa byla nejméně tři roky stará) a vše fungovalo tak, jak mělo. Axim umožnuje nastavovat výkon CPU, přičemž volby jsou 200 MHz, 400 Mhz a Auto (výkon se nastaví podle potřeby). Výsledek: nerozhodně.

Co se týče ochrany PDA, k iPAQu dostanete plastové pouzdro s výklopnou částí. PDA v tomto pouzdře ovšem vypadá velmi nevzhledně, a to i v případě, že odstraníte část chránící displej (iPAQ se v plastovém pouzdře drží lépe v ruce), Dell k Aximu přibaluje kožené pouzdro. Co se týče kolébky, jasně vítězí Dell s Aximem – jeho stříbrná kolébka je velmi futuristická, PDA se do ní vkládá lépe než iPAQ do své kolébky, je pěkně těžká – neposunuje se po stole a nedá se omylem převrátit a rozhodně zaujme každého návštěvníka. Co se týče Compaqu, zdá se mi, že design kolébek pro iPAQy se vůbec nemění, takže kolébka je nepříliš pěkná a oproti kolébce k Aximu také lehká. Svojí konstrukci navíc vzbuzuje dojem, že je snadné ji převrátit. PDA se do ní zasunuje také o poznání hůře, než je tomu u Dellu. Ochranou PDA a kolébkou vyhrává Dell.

Co se týče výdrže baterií – obě PDA vydrží přehrávat nejméně šest hodin MP3 v kuse. Axim je ovšem na tom s bateriemi lépe, protože baterie typu Li-Ion je výměnná a existuje zde také malá záložní baterie. Takže, pokud vám dojde šťáva z hlavní baterie, nemusíte se obávat ztráty dat – stačí PDA vypnout a najít co nejrychleji zdroj energie. Axim po napojení na síťový zdroj bude fungovat i bez hlavní baterie a údajně při dobití baterie na plnou kapacitu při ponechání síťového zdroje bude napájen ze sítě a nikoli z baterie. Co se týče iPAQu, ten má baterii integrovanou a nemá žádnou záložní baterii. Výměna baterie vás přijde v servisu na 200 dolarů (asi šest tisíc Kč), přičemž PDA se posílá do Holandska a trvá to tři týdny! Baterie je navíc typu Li-Pol, takže má mnohem méně nabíjecích cyklů než baterie Li-Ion u Axima. Přesný počet nabíjecích cyklů jsem nebyl schopen zjistit, informace na internetu se liší v rozsahu od 150 do 600 cyklů, takže pravda bude asi někde mezi. Na internetu je možné koupit baterie do IPAQu. Stojí kolem 50-60 dolarů a jsou typu Li-Ion. Výměnu baterie ovšem musíte provést sami (dle obrázkového návodu). Vyzkoušel jsem to, a pokud jste opatrní, není to nic nebezpečného. Samozřejmě – při výměně AKU v iPAQu dojde ke ztrátě dat. Každopádně, co se týče baterií, zcela jasně vítězí Axim od Dellu. Výměnná baterie je opravdu super a náhradní baterie je poměrně levná (stojí asi 1900,- Kč, za 3900,- Kč koupíte baterii s kapacitou 3400 mAh – srovnejte to s 6000 Kč u iPAQu 3970).

Co se týče prodeje – Axim má velkou nevýhodu, že jej Dell vyrábí dle konkrétních objednávek, takže si jej nemůžete ohmatat (protože nikde není), nehledě na to, že na dodání čekáte nejméně tři týdny. Při mé objednávce (ale také u objednávek jiných) navíc vzniklo mnoho zmatků jako ztráta objednávky, chaos ohledně jedno- a dvouleté záruky. Kupříkladu mi volali, že jako fyzická osoba si nemůžu objednávat Axima s jednoletou zárukou, což mohou pouze právnické osoby (fakt, že jsem to objednával na s.r.o, a dodával to na adresu fyzické osoby, jim jaksi unikl), první dodávka do ČR neobsahovala synchronizační kabely (dorazily v další dodávce) atd. Snad už Dell dnes vyřizuje objednávky Aximu rutinním způsobem.

K Aximu doposud neexistuje čeština – nicméně je možné s úspěchem použít češtinu původně určenou pro iPAQ J. Některé ikonky a dialogy sice nejsou počeštěny, nicméně většina dialogů ano, a bude také možné psát česky, což je asi nejdůležitější. Dle vyjádření Dellu čeština bude, ale žádný konkrétní termín nepadl. Měl by se také změnit přímý způsob prodeje - prodejci si objednají větší množství Aximů, čímž odpadne dodatečný poplatek 800 Kč za dopravu přepravní službou a PDA bude zájemcům okamžitě k dispozici, nicméně zatím jsem nic takového nezaznamenal.

Závěr

Shrňme si na závěr tohoto článku podstatné výhody a nevýhody obou PDA

Dell Axim X5 výhody:

- vůči konkurenci velmi nízká cena

- slot pro CF/SD karty

- rolovací páčka

- výměnný akumulátor a záložní baterie

- dobré držení v ruce, dostupný D-PAD

Dell Axim X5 nevýhody:



- chybějící bluetooth

- horší displej – menší zorný úhel, viditelné zkreslení při natočení o 90 stupňů, poměrně malý maximální jas, malý počet kroků pro nastavení jasu

- problémy s D-PADem

- plochý stylus, který nemusí vyhovovat každému, je potřeba jej vysunout ručně

- způsob prodeje, chybějící čeština

Compaq iPAQ 3970 výhody:

- integrované BT

- vynikající displej (velký zorný úhel, velký maximální jas, několik desítek kroků pro nastavení jasu, displej bez zkreslení při natočení o 90 stupňů)

- velmi dobrý D-PAD

- vyskakovací stylus

- vylepšený IR, který se dá použít pro ovládání videa, televize atd.

Compaq iPAQ 3970 nevýhody:

- chybí CF slot

- oproti Aximu vyšší cena

- integrovaný akumulátor Li-Pol – málo cyklů, nový AKU stojí 200 dolarů a iPAQ se při výměně posílá do Holandska, přičemž výměna trvá tři týdny

Jaký PDA bych vám tedy doporučil? Každý má své výhody a nevýhody a každý má od PDA jiné očekávání. Někdo chce PDA pro image, někdo zase preferuje praktičnost. V praxi je ovšem tím nejdůležitějším faktorem cena, a pokud vysloveně nepotřebujete Bluetooth, bral bych bez váhání Axima, protože za méně peněz získáte oproti iPAQu CF slot a výměnný akumulátor, nehledě na to, že za 2600,- (bez DPH) je možné koupit BT do CF slotu a pořád vás to vyjde levněji.

Protože jistě předpokládáte, že člověk nepotřebuje dvě PDA, zajímá vás, které PDA jsem si nakonec nechal? Axima jsem prodal kolegovi Lavičkovi z technet.cz, kterého jsem předtím obratně přesvědčil, že PDA je přesně to, co teď potřebuje :-). Proč Axima? Protože se mi podařilo před jeho dodáním sehnat naprosto nového a nepoužitého iPAQa 3970 za 13 500,- Kč, což je cena, které nemohl ani Dell se svým Aximem konkurovat.