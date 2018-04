Axim X5 versus iPAQ 3970 (1)

Představení soupeřů

Dell Axim X5, model Advanced má procesor Xscale na frekvenci 400 Mhz, 64 MB paměti RAM, 48 MB paměti ROM. Pamět ROM je možné využít pro ukládání dat (kapacita 21 MB). Displej je transreflexivní a zobrazuje 65 tisíc barev. Rozlišení je 240x320 bodů. Obsahuje slot na SD a CF karty. SD slot není SDIO, takže do něj nelze připojit nic jiného než pamětové karty. Neobsahuje integrované Bluetooth. Baterie Li-Ion má kapacitu 1440 mAH a je výměnná. Rozměry Aximu jsou následující: 128x81,5x18 mm a váží 198 gramů. Jeho cena se dnes pohybuje kolem 15 600 Kč včetně DPH (2 roky záruka, model s jednoletou zárukou, který byl o 1500,- Kč levnější již Dell nenabízí).

Compaq iPAQ 3970 má má procesor Xscale na frekvenci 400 Mhz, 64 MB paměti RAM, 48 MB paměti ROM. Pamět ROM je možné využít pro ukládání dat (kapacita 21 MB). Displej je transreflexivní a zobrazuje 65 tisíc barev. Rozlišení je 240x320 bodů. Obsahuje SD slot s podporou SDIO, slot pro Compact Flash není. Má integrované Bluetooth. Baterie je typu Li-Pol s kapacitou 1400mAH, je integrována. Rozměry iPAQu jsou následující: 134x84x15,9mm, váží 184 gramů. Jeho cena se dnes pohybuje kolem 21 tisíc Kč včetně DPH.

Toto srovnání jsem rozdělil do čtyř skupin, které by vás mohly podle mého názoru zajímat nejvíce – držení v ruce, kvalita displeje, D-PAD a ostatní dojmy. Začneme s první oblastí.

Držení v ruce

Podle údajů uvedených výše je iPAQ větší o 6 mm, širší o 2,5mm, tenčí o 2,1 mm a lehčí o 14 gramů. Dell se na první pohled zdá robustnější – může za to zejména menší výška a trochu menší displej, který je umístěný výše než iPAQ. Můj čistě subjektivní dojem je ten, že Dell se v ruce drží mnohem lépe než iPAQ. Je trochu tlustší a nemá ve spodní části velký výřez pro konektor jako iPAQ. Navíc má pogumovanou levou a pravou stranu, což je velmi příjemné na dotyk. Konkurenční iPAQ je sice lehčí (nicméně, rozdíl 14 gramů moc nepoznáte) a má levou a pravou stranu zaoblenou. Samozřejmě, v ruce se drží také velmi dobře, nicméně Dell je lepší. S Aximem navíc nemáte strach, že vám z ruky vyklouzne (právě díky pogumovaným okrajům), u iPAQa takovou jistotu nemáte. Axim nad iPAQem zde vítězí také proto, že má displej posunutý výše, což samozřejmě vede k tomu, že i hlavní ovládací prvky (D-PAD) jsou výše a nejsou tak úplně dole jako v případě iPAQu. Výsledek takového uspořádaní je jasný – na D-PAD Aximu dosáhnete lépe, protože nemáte tak zkroucený palec. PDA od Dellu se vám navíc nepřevažuje, protože jej držíte uprostřed, na rozdíl od iPAQa, který musíte mít v ruce níže, abyste na D-PAD vůbec dosáhli. Držení iPAQa je tak po nějaké době namáhavé, na rozdíl od držení Aximu, které je vysloveně pohodné.

Pokud hodláte číst přes PDA elektronické knížky, tak vězte, že Axim má po levé straně malou páčku. IPAQ tam má pouze tlačítko pro nahrávání (funkci lze změnit), které je umístěno v horní části PDA. Možná opakuji starou známou pravdu – ale tato páčka, se kterou je možné pohybovat nahoru a dolů, je při čtení elektronických knih naprosto nepostradatelná. Při čtení knížek obvykle držíte Axima v levé nebo pravé ruce a tato páčka je přesně umístěna tak, aby bylo možné pohodně rolovat stránkami. Pokud jej držíte v levé ruce, rolujete palcem, pokud v pravé ruce, rolujete prostředníčkem. U iPAQu musíte při držení v jedné ruce rolovat pomocí D-PADU, což nevydržíte moc dlouho – iPAQ se převažuje a navíc vás začne brzy bolet ruka z nepohodlného zkroucení palce. Pokud budete držet iPAQa v obou rukách, tzn. v levé mít PDA a pravou mačkat D-PAD, žádný z popsaných problémů nenastává. U iPAQa je možné změnit funkci tlačítka původně určeného pro nahrávaní na směr dolů, pak se iPAQ v ruce nepřevažuje a nebolí palec, nicméně pro stisk tlačítka je potřeba vyvinout trošku větší sílu, nebo jej mačkat v dolní části, kde potřebná síla pro zmáčknutí je mnohem menší. Pokud čtete eBooks, určitě si změňte funkci tohoto tlačítka na posun Dole. Je lepší a méně únavnější než mačkání D-PADu, byť pro směr nahoru a dolu velmi citlivého.

Protože jsem čtenářem elektronických knih, u iPAQu jsem přišel na zajímavé řešení, jak pomocí stylusu „otáčet“ stránky. Když se dobře podíváte na D-PAD iPAQu, zjistíte, že jsou v něm takové malé prohlubně, pro každý směr D-PADu jedna. Nevím, jestli to byl záměr Compaqu, ale do těchto „prohlubní“ se přesně vleze špička stylusu. Pak stačí jenom trochu zmačknout a šup – jste na další stránce.

Shrňme: v držení PDA vyhrává Axim, zejména kvůli výše umístěnému D-PADu a pogumovaným okrajům, které jsou velmi příjemné na dotek. PDA vám tak nepřepadává z ruky, protože jej držíte výše. Co se týče držení při čtení elektronických knih, jasně vyhrává také Axim; velkým plus jsou již zmíněné pogumované okraje a hlavně rolovací páčka, která je opravdu nenahraditelná. Já na iPAQu osobně skáču na další stránku pomocí tlačítka původně určeného pro záznam poznámek, ale rozhodně to není tak pohodné jako páčka u Aximu.

Kvalita displeje

Dell Axim má o pár milimetrů menší displej než iPAQ. Písmo se tak zdá subjektivně ostřejší (je menší). Nicméně Axim má horší displej než iPAQ – má například mnohem menší zorný úhel. Pokud držíte Axima přes sebou ve 45stupňovém náklonu oproti rovině a nakloníte jej o pár stupňů horní částí dolů, displej pomalu tmavne a text se stává nečitelným. Konkurenční iPAQ můžete naklonit od sebe mnohonásobně více, a přesto nemáte žádný problém s čitelností textu. Axim má také problém při natočení o 90 stupňů vlevo, kdy máte D-PAD a tlačítka u levé ruky. Velmi dobře je to vidět u demoverze Age of Empire. Na displeji Aximu se objevuje zkreslení „duchové“ (tento jev vzniká také, když si LCD displej digitálního fotoaparátu otočíte o 90 stupňů). Není to sice tak výrazné jako u LCD displeje mého C700 a při čtení elektronických knih to nepoznáte.

Co se týče možnosti podsvícení, je to jasné – iPAQ je lepší. Maximum stupnice u Aximu odpovídá tak polovině rozsahu podsvícení u iPAQu. Dell navíc umožňuje nastavit úroveň podsvícení pouze v několika málo krocích, iPAQ v několika desítkách krocích, viz následující obrázky.

V praxi si vystavíte s rozsahem jasu u Aximu, nicméně určitě existují situace, kdy se maximální dvojnásobný jas displeje a jemnější odstupňování jasu iPAQu může velmi hodit. Na Dellu jsem nenašel ani jeden vadný pixel, na iPAQu rovnou dva (šlo zřejmě o problém mého kusu). Existence malého počtu vadných pixelů, zejména, pokud nejsou pohromadě, vás nijak neomezuje.

iPAQ má bezpochyby mnohem lepší displej než Axim: je o něco větší, má mnohem větší zorný úhel, při otočení o 90 stupňů se na něm neobjevuje žádné zkreslení a možnosti nastavení jasu jsou také mnohem větší (nejenom maximální úroveň jasu, ale také počet kroků, ve kterých jde jas nastavit). Axim má také menší displej než iPAQ, v praxi to nevadí, ovšem čistě subjektivně: protože je menší, jsou menší i písmenka a text se tak zdá ostřejší.

Dokončení v druhé části článku