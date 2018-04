Avizační politiku RadioMobilu asi nikdy nepochopím...

Podobných emailů dostávám poměrně dost - tak jeden denně, což je s ohledem na velkou část lidí, kteří rezignují na obepisování internetových serverů, opravdu solidní počet. Opravdu - z počátku RadioMobil sliboval, že bude na deaktivaci Twist karet upozorňovat dopředu SMS zprávou. Pak skutek utek - praxe je od prosince jiná, deaktivuje se bez varování, čímž je i nenávratně zrušeno vaše číslo. Na můj dotaz na infolince mi bylo řečeno, že pokud mne zajímá datum deaktivace Twist karty, mohu si jej zdarma zjistit na Twist lince.

To je pravda - opravdu si tam mohu zavolat a vše si zjistit - a zdarma. Nicméně by mne zajímalo, proč na krabičce s Twist kartou je napsáno "Upozornění na vypršení kreditu/Date of expiration alert" (koupeno 12/98). Upozorněním se totiž povětšinou rozumí aktivní upoutání něčí pozornosti s následným sdělením - tedy například SMS zpráva nebo hlasová zpráva. Rozhodně si pod pojmem "upozornění" nepředstavuji možnost si někam zavolat a vybrat si z menu požadovanou informaci. OK - RadioMobil ušetřil 1 Kč za SMS zprávu. Opravdu je to ale úspora na pravém místě?

Jak jsou na tom normální SIM karty?

I zde totiž může dojít k deaktivaci - povětšinou samozřejmě z důvodů neplacení, ať již faktických, nebo z důvodů nezpracování či nesprávného zaúčtování došlých plateb. Opět čerstvé případy z vašich emailů a ohlasů: RadioMobil vás odpojí, aniž by vás SMS zprávou či jakkoliv jinak upozornil, že je někde nějaký problém. Dostal jsem i ohlas od čtenáře, jenž byl odpojen odpoledne 31.12.1998 za neplacení - čtenář byl přesvědčen, že zaplatil. Zafaxovat neměl odkud, internetový výpis z Expandia Banky nemohl po mobilním telefonu stáhnout, takže zůstal odpojen a pokud bude mít štěstí, bude aktivován dnes. Ani on nebyl upozorněn SMS zprávou, aby se mohl pokusit o nápravu věcí v okamžiku, kdy mu telefon fungoval a kdy byl v kanceláři a nikoliv na oslavě silvestra.

I při deaktivaci a suspendaci klasických SIM karet tedy začal RadioMobil používat metodu překvapení - tedy neupozornění na problém, ale jeho okamžitou likvidaci i se zákazníkem. Pravda, na tom není nic nepochopitelného - je problém, je odpojen bez výstrahy.

Proč jsem tedy říkal, že avizační politiku RadioMobilu nikdy nepochopím? Počátkem prosince jsem totiž jak já, tak tisíce dalších uživatelů Paegasu dostal veselou SMS zprávu: "Dovolujeme si vás upozornit, že za tři dny vyprší splatnost vaší faktury..."

Přiznám se, že nepochopím, proč RadioMobil doslova otravuje zákazníky tři dny před splatností faktury, zatímco již prokazatelně neplatící zákazníky na jejich opomenutí či prohřešek ani neupozorní a ihned je deaktivuje - v případě Twistu i nenávratně.

Na infolince - tedy oficiálním klientském informačním zdroji - jsem onehdá dostal fascinující odpověď, že se tak děje "jak kdy". Jak kdy dostanete upozornění SMS zprávou, jak kdy vás odpojí za nezaplacení faktury. Modlete se, aby jak kdy někoho nenapadlo odstřihávat nesplacené faktury třeba den po splatnosti. Žádné pravidlo neexistuje.

Za reaktivaci běžného tarifu se platí - ovšem také jak kdy. Někdy jsou operátoři benevolentní, jindy máte tisícovku na účtě. U Twistu máte smůlu - jeho číslo se znovu aktivovat nedá.

Pro úplnost - EuroTel podobnými problémy příliš netrpí. S pozdními platiči má větší trpělivost, než jeho konkurent, reaktivační poplatek nevyžaduje, pokud jste přetáhli o pár dní přes jejich hranici, je to výjimečný případ a vše dáváte ochotně do pořádku. Posílá upozornění. A hlavně v tom má systém, který je k pochopení: dostanete varování, ozvete se a dáte vše do pořádku, zůstáváte aktivní. Pochopitelný a logický systém...