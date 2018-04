AVIS - mobilní obchodník

Použité technologie: databázový systém pro obchodníky založený na produktu UltraLite Adaptive Server Anywhere společnosti Sybase.

platforma Windows CE

vývojové prostředí v jazyce C++ s pomocí nejnovějších programovacích nástrojů firmy Microsoft (Visual Studio + Windows CE Toolkit pro Visual C++) Základní funkčnost: přihlášení do systému pomocí databáze uživatelů s definicí uživatelských práv

ochrana proti neoprávněnému přístupu

evidence obchodních partnerů s vazbou na jejich provozní jednotky (např. jejich jednotlivé prodejny) a dále pak na kontaktní osoby jednotlivých provozních jednotek

možnost evidence záznamů z jednotlivých návštěv u obchodních partnerů

možnost evidence marketingových údajů

evidence prodejního sortimentu nabízeného zboží

evidence jednotlivých ceníků

konkurenční ceníky

nákupní ceníky

prodejní ceníky

u jednotlivých ceníků lze odděleně sledovat platnosti daných ceníků a dále pak platnosti jednotlivých akčních ceníků

u jednotlivých obchodních partnerů lze nastavit slevy pro skupiny sortimentu nebo pro položky sortimentu

nástroje pro definici partnerského ceníku (umožňují v terénu vytvořit speciální obchodní podmínky pro daného partnera)

nástroje na vytváření objednávek pro jednotlivé obchodní partnery s možností sledování jejich vykrytí

možnost evidence stavu skladových zásob jednotlivých distribučních skladů Připravované vlastnosti: automatizovaná fakturace zboží nebo služeb (pro obchodní zástupce, kteří provádějí přímý prodej z vozu)

prostředky pro sledování skladových zásob daného zboží u jednotlivých obchodních partnerů

automatizovaná komunikace aplikace se službami Internetu, e-mailu a faxu

možnost vystavení smlouvy o obchodní spolupráci

kalkulační nástroje pro výpočet smluvních podmínek (např. pro agenty pojišťovacích ústavů apod.)