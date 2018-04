Avenga - síla jednoduchosti

Jestli se ptáte, co "nového" nabízí Avenga zmlsaným uživatelům sofistikovaných diářů Agendus a obzvláště řady diářů DateBk, odpovím velmi prostě: jednoduchost a přímočarost!

V době, kdy uživatelská příručka k diáři DateBk5 se nepočítá na desítky, nýbrž na stovky stránek, vystačí si produkt firmy Distribute Software Associates s jedním pětikilovým readme.txt souborem. Ano, firma DSA správně usoudila, že v diářové kategorii je "přeprecizováno". Nemalá část uživatelů, kteří chtějí nahradit interní diář, tak nečiní proto, aby do svého Palmu "soukala" půlmegový program s půl milionem "featur". Prostě jen potřebují odstranit největší potíže DateBooku, ToDo a AddressBooku v PIM suitě PalmOS a přitom zachovat jednoduchost. Nepotřebují ikony (zabírají místo), barvy schůzek (nemají jich třicet denně), různé typy fontů (stejně mají 160x160 černobílý displej) a další vymoženosti současných špičkových diářových produktů.

Jen čtyři pohledy na data

Na rozdíl od svých konkurentů si Avenga vystačí s málem - s pouhými čtyřmi pohledy na data. Přepínáte se mezi nimi jednoduše klikáním na tři černé ikonky vlevo dole. První je denní zobrazení (opakované kliknutí zobrazí/skryje úkoly), druhou týdenní zobrazení (další kliky rovněž skrývá/zobrazí úkoly). Třetí ikonka zobrazí týden (interaktivní blokové zobrazení) a po dalším kliknutím zobrazí měsíční kalendář.

Propojení PalmOS databází

Aplikace propojí jednoduše základní PalmOS databáze, a to tak, že ke každému úkolu a schůzce můžete přidat kontakt (sloupec Who) z AddressBooku, přiložit poznámku (poslední sloupec) a v dolní části zobrazí seznam úkolů z databáze ToDo. Obzvláště přiřazení kontaktu k události je velmi přínosné!

Jednoduchá práce s programem

Opravdu nepotřebujete návod. Práce s Avengou je tak jednoduchá a intuitivní, že budete sami překvapeni! Většina údajů se neodkládá do nějakých editačních oken - můžete psát i upravovat text přímo v hlavním okně, a to ve dvou základních režimech:

Po kliknutí na schůzku/úkol ve sloupci WHO se zobrazí jakési editační okénko, kde můžete vše v klidu zapsat: tedy vyhledat a přidat kontakt, vložit text schůzky/úkolu a další údaje. Po zmáčknutí spodního tlačítka DETAILS se editační okno rozšíří o další položky. Ty se editují kliknutím - ťuknete třeba na ikonu Repeat a vložíte opakování, to samé i ostatní položky (private, kategorie, alarm, priorita úkolu apod.). U schůzek najdete rovněž kategorie.

Základní údaje však můžete editovat rovnou v základním okně (bez pomocného okna). Můžete tak kliknout rovnou do sloupců TASK (a editovat tak záznam), Date (měnit datum) a Note (poznámka).

Jednoduchou a intuitivní práci podtrhují další příjemné schopnosti:

- možnost volby typu nové položky. Tou může být svátek, týdenní schůzka, porada, telefonát a úkol. Jde o jakési předvyplněné "šablony", škoda, že je nejde editovat a přidávat si tak třeba další...

- lokální menu - podržení stylusu nad položkou vyvolá lokální menu s dostupnými povely pro položku.

- hledání se zvláštním oknem pro vložení vyhledávaného slova.

- datový filtr a snadné přechody v rozbalovacím okně vpravo nahoře. Vyberete datové rozmezí pro zobrazení položek (den, týden, měsíc, stránka, datum) a šipkami můžete listovat. Je to jednoduché, ale účinné.

Preference a nastavení

Program je sice jednoduchý na ovládání, ale lze jej velmi účinně přizpůsobit vašim potřebám pro zobrazování i rychlost. Lze si především vyfiltrovat mnohé položky pro skrytí/zobrazení, v menu najdete i okno pro zrychlení výkonu a rychlosti.

Závěr

Program mne zaujal novým přístupem k PDA diáři. Je pohotový, vždy připraven k rychlému použití, k jeho zvládnutí nemusíte studovat dlouhý manuál.

Vypočítat u aplikace, která je založena na jednoduchosti, které "featury" ji chybí, se mi zdá trošku nefér. Přesto si myslím, že by tvůrci měli v dalších verzích přidat na podpoře vyšších rozlišení a odhodlaně se pustit do práce s barvou, která je pro majitele barevných handheldů velkou výhodou. Barva totiž dál zjednodušuje a zpřehledňuje a to je přece i krédo tvůrců aplikace!

Přivítal bych možnost vložit víc kontaktů ke schůzce, či jejich linkování (a linky i do jiných databází), ale to se dá řešit samostatným programem. A vůbec už radši mlčím, protože po letech používání a zkoušení ActionNames a DateBk mne napadají stovky dalších věcí, které by "rozhodně" neměly programu Avenga chybět. Ale to už by prostě nebyla Avenga...