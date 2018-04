AvantGo - tři dny poté

Co se vlastně 20.2. stalo?

Připomenu, co se na AvantGo.com zatím děje - firma 20.2. zablokovala všechny

"custom channels" s více než 8 odběrateli, u kterých majitel domény neuzavřel dohodu s firmou AvantGo o placení poplatků dle počtu přihlášených.

Za uplynulý měsíc se na českém webu nenašel (pokud vím) nikdo, kdo by zaplatil tento poplatek, a proto program AvantGo začal houfně mizet z displejů majitelů PDA, uživatelé zkoušeli nové alternativy - na PalmOS se ponejvíce přecházelo na freewarový Plucker nebo uživatelé zkoušejí (popřípadě již zakoupili) placené produkty typu iSilo či HandStory.

Ve složité situaci se ocitli majitelé WinCE počítačů, kteří alternativní substitut nemají, obdobná služba Mazingo přešla rovněž do placeného režimu a jedinou zatímní slušnou alternativou bylo off-line prohlížení stránky prostřednictvím off-line browseru, popřípadě využít off-line stahování v oblíbených položkách v MSIE.

Servery v Čechách jsou logicky zdrženlivé...

Provozovatelé serverů, kteří prostřednictvím AvantGo kanálu šířili alternativně svůj obsah do PDA (přesněji řečeno poskytují své informace v optimalizované verzi pro malé PDA displeje), se ocitli na konci února v neřešitelné situaci. AvantGo jednak změnu politiky oznámila dva dny před její realizací, takže nikdo neměl čas ani jiný prostor zapřemýšlet nad eventuálními opatřeními. A na druhou stranu se většině serverů nepodařilo ani po uplynutí několika týdnů najít odpověď na nelehkou otázku, jestli je perspektivní poplatek firmě Avantgo skutečně zaplatit.

Začal se totiž projevovat efekt sněhové koule - zablokování kanálů způsobilo hromadné mazání programu AvantGo z PDA a hlad po substitutech. Mnoho lidí s překvapením zjistilo, že AvantGo není jediným řešením pro off-line čtení a v některých situacích není dokonce ani řešením nejlepším.

Za těchto okolností se stala velmi složitou úvaha, zda zaplatit, či nezaplatit AvantGo kýžený poplatek. Jednak dosud nebyl nenalezen ekonomický model, jak peníze vrátit zpátky (rozložit poplatek na čtenáře - odběratele nikdo nenašel odvahu), a při hromadném úbytku AvantGo aplikací z PDA není jisté, jestli by vůbec za těchto okolností někdo kvůli jednomu, dvěma kanálům vrátil 500 kB aplikaci zpět do Palmu a zbytek stránek četl v jiném browseru...

České servery se v této situaci zachovaly logicky - vyčkávají, jak se situace dál vyvine. Generování optimalizovaných stránek nikdo nepřerušil - proč taky, když se dají dál stahovat i číst v jiných programech, leckdo "AvantGo kanál" přejmenoval na "Stránky pro PDA" a tak podobně (spíš jako gesto vzdoru), a objevila se celá řada služeb, které se snaží dostat off-line stránky do vašich PDA - například velmi agilní PalmPortal.

Alternativní programy prožívají zlaté období ...

Mnozí palmisté začali objevovat nové produkty (někteří je ale znali již předtím), jejichž vývojáři vycítili novou příležitost a právě v tomto období programy mohutně zdokonalují. Programy jako iSILO, PLUCKER, HANDSTORY ukazují, že mohou AvantGo nejen plnohodnotně nahradit, ale v lecčems i předstihnout:

Plucker - je zdarma, stále se vyvíjí, zkouší se verze pro HandEru, leckomu vyhovuje systém aktualizací

iSilo - podporuje HiRes i QVGA, má daleko větší možnosti nastavení, dají se na něm číst DOC soubory apod.

HandStory - univerzální na čtení čehokoliv, plná kontrola nad vlastními kanály, HiRes, ukládání souborů na kartu

Do PDA přes mobil? Jen AvantGo (zatím)

Na druhou stranu je třeba říct, že jen AvantGo umí (zatím) stáhnout data přes mobil do PDA bez desktop počítače (jsou ale signály, že by se to mohlo brzy změnit :-))

29.3. - AvantGo koriguje svoji politiku

V pátek AvantGo bez velké pompy oznámila úpravu své obchodní strategie - ta spočívá v tom, že deblokuje uživatelské kanály nad 8 čtenářů a bude s těmito kanály řešit svoje budoucí vztahy individuálně. Zpoplatněny by měly být kanály provozující na AvantGo stránkách reklamu, popřípadě nabízející k prodeji služby či produkty. Automaticky budou ale zablokovány kanály s počtem čtenářů nad 1.000 - tam musí majitel domény uzavřít smlouvu s AvantGo automaticky.

Proč to AvantGo udělala? Podle mne se nabízí jedno z možných vysvětlení - firma plně nedocenila důsledky svého kroku z 20.2. a neuvědomila si, o jak velkou masu uživatelů tímto krokem přijde. Je jasné, že dílem mohl celý proces působit pozitivně (krátkodobý příliv poplatků od velkých, bohatých a komerčních kanálů), ale perspektivně AvantGo přichází o budoucí trhy a "zadělala si" na problémy - klesající počet uživatelů přinese pokles i u již sjednaných poplatků (závislých na počtu čtenářů). A tím, jak bude dál klesat počet uživatelů, kteří mají u AvantGo účet a odebírají si placené kanály, bude klesat i zájem dalších serverů nějaký poplatek vůbec platit...

Je to řešení?

Jak ukázal test už v pátek - velké servery s více než 1000 uživateli si stejně do AvantGo už nepřihlásíte (u nás třeba iDNES či Mobil). Tyto velké servery jsou dnes znovu postaveny před otázku, zda platit poplatek, či neřešit šíření svých PDA verzí nějak jinak. Tuto otázku osvětluje technický šéfredaktor Mobil Media Zdeněk Polách, který je za řešení šíření obsahu serverů rodiny iDNES pro PDA počítače zodpovědný. "Okamžitě po únorovém kroku firmy AvantGo jsme začali hledat alternativní cesty, jak dopravit naše off-line stránky serverů rodiny iDNES na kapesní počítače našich uživatelů. V souvislosti s masovým odlivem uživatelů AvantGo v České republice totiž neuvažujeme, že bychom platili poplatky za jeho používání, navíc by se nám to ani komerčně nevyplatilo. V současné době připravujeme rámcovou koncepci distribuce našeho obsahu pomocí programů Plucker a iSilo. Zmírnění restrikcí firmy AvantGo totiž náš problém nijak neřeší, iDNES i Mobil již mají maximální povolený limit uživatelů vyčerpán, BonusWeb je těsně pod ním a je jen otázkou času, kdy se na hranici dostanou Palmare s Technetem.

Kdybych mohl parafrázovat, tak svět PDA již nebude nikdy jako před 20.2. Firma AvantGo tím dnem ztratila velké množství svých fanoušků a uživatelů a dnes, po měsíci, se zdá již pozdě bycha honit. Má-li se svět PDA publikování rozdělit na ty "úspěšné" (co mají víc než 1000 odběratelů) a ty, co se k této hranici zatím blíží, tak to vidím jen jako otázku času, kdy rostoucí počet PDA (a tím i odběratelů) bude postupně přelévat do "placené"/blokované hranice další a další servery a kanály až nakonec pro nové uživatele nezbude skoro nic k objednání.

Je tedy jasné, že nezbývá než pokračovat v hledání, vývoji a využívání substitutů - alternativních programů k off-line prohlížení i technologií a software, jak tyto off-line soubory do PDA dostat (třeba přes mobil). Jednak tím poroste kvalita služby a bude se vytvářet další tlak na AvantGo (a podobné firmy, které jistě vzniknou) k rozumné cenové politice i dalšímu vývoji aplikací.