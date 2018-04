Avantgo se vrací! Na jak dlouho?

Na konci února 2002 jsme vás informovali o politováníhodné změně obchodního přístupu firmy Avantgo, která poskytuje stejnojmennou službu a software pro off-line a on-line čtení HTML stránek v PalmOS a PocketPC počítačích.

Firma zavedla od 20.2. limit maximálně 8 přihlášených uživatelů-čtenářů na jeden uživatelský (custom) kanál. To v podstatě zlikvidovalo české AvantGo stránky, protože poplatek, který by musely servery poskytující nekomerční obsah (zpravodajství a recenze) zaplatit, není nijak ekonomicky návratný. Z našich serverů se (pokud vím) k placení poplatků zatím nikdo neodhodlal.

V mezičase se hledaly spíše alternativní distribuční kanály - i u nás jsme informovali o alternativách zejména sérií článků o programu Plucker, iSilo, či HandStory.

Nyní tedy firma Avantgo přehodnotila svůj dosavadní postup, a to právě v kategorii uživatelských kanálů. Zrušilo zejména automaticky nastavený limit maximálně osmi čtenářů na jeden kanál s tím, že firma Avantgo bude stále některé uživatelské kanály limitovat a zpoplatňovat, ale bude to dělat individuálním způsobem. Zpoplatněny by měly být kanály s reklamou a servery nabízející prodej zboží, či služeb - ty by měly být uzavřít s firmou Avantgo smlouvu (kontrakt).

Avantgo bude nadále vyžadovat smlouvu pro všechny kanály, které mají více než 1.000 přihlášených - tyto servery budou po dosažení limitu kontaktovány přímo firmou Avantgo.

Nedá se asi říct, jestli to je, či není změna pro český Internet. Spor se asi povede o tu reklamu - není jasné, jestli je míněna reklama na off-line textových stránkách, nebo zda se míní reklamou i běžná reklama na zpravodajských serverech, které poskytují textové verze AvantGo bez reklamy. Každopádně to chce blíže prostudovat všechny podmínky firmy - určitě přineseme příští týden bližší informace.

Vyzkoušel jsem na Avantgo rychle některé své "staré" kanály - fungovaly všechny. Zdá se tedy, že protentokrát se Avantgo zase vrací, třeba to může být jen na nějakou dobu. Jak jsem uvedl - poplatková politika a rozlišení "komerčních" stránek není ještě zcela jasná a určitě existuje řada lidí, kteří si Avantgo ze svého Palmu smazali (ve své verzi 4 zabírá jen program přes 500 kB) a přešli na alternativy (Plucker, iSilo apod.).

Pro osvěžení připomínám adresy na naše Avantgo kanály:

Uživatelsky konfigurovatelný kanál Palmare.cz

BonusWeb, TechNet, iDNES

Seznam článků o Avantgo - viz související články.

Update 21:10

Pár rychlých experimentů s Avantgo - jako nové kanály jsem si mohl přihlásit Technet a BonusWeb, u Mobilu a iDnes mne server upozornil, že je naplněn maximální limit přihlášených.