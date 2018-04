AvantGo kanály pro PalmOS a WinCE

Nové kanály: České noviny a Novinky.

Společnost AvantGo již před delší dobou uvedla off-line prohlížeč pro stahování a pozdější prohlížení obsahu internetových serverů na počítačích do dlaně pracujících na PalmOS (tedy Palm/Piloty) a pod WinCE. Prohlížeč si mohou zájemci zdarma stáhnout na stránkách AvantGo, kde také musí být konfigurován. V podstatě se rozšířily dvě verze - AvantGo 1.1 dodávaná na CDčku s Palm III a AvantGo 3.0 - poslední a poněkud větši i schopnější verze.

Anglické kanály pro AvantGo důkladně shrnuje samotný server AvantGo, v poslední době vzniklo i několik kanálů českých. Samozřejmě si můžete definovat vlastní kanály pro AvantGo, ale výhodu mají ty, které jsou optimalizované, protože výrazně šetří kapacitu paměti vašeho PDA. Je třeba mít na paměti, že kanály mají v průměru 20 KB, větší - a obrázky přenášející - pak klidně 100 KB.

Jak se kanál instaluje? Jednoduše - pokud máte konfigurovaný AvantGo prohlížeč, klikněte na link pro instalaci. Ten by měl vyvolat zápis do AvantGo definice a při další synchronizaci by se měl stáhnout obsah kanálu.

Zde je soupis českých kanálů pro AvantGo. Pokud víte o nějakém jiném, pošlete nám informaci.

zpravodajství ČTK dělené do několika oblastí (sport, ekonomika, politika domácí a světová, počasí atd). Optimalizace pro AvantGo je zatím pouze částečná, nicméně již lze využívat zejména v případě, že si sami definujete kanál přes stránky AvantGo. Dále jsou tu PRC a ZIP soubory s předvolbami, tramvajovými a autobusovými linkami v Praze atd, přžehledy politických stran atd.

Stránka s informacemi o kanále je zde.

server o elektronické komerci přináší zprávy o počítačích a ekomerc projektech. Nabízí cca. jednu novou zprávu denně, do kanálu se přenáší posledních 5 článků a 5 krátkých zpráv.

Kanál pro AvantGo 3.0 je zde.

Stránka s informacemi o kanále je zde.

iPort

komentáře k politickému a kulturnímu životu - komentáře známých českých komentátorů, recenze filmů, knih a počítačových her, úvahy o internetu a technice. Přináší denně 4 nové zprávy + úvodník Ondřeje Juříka

Kanál pro AvantGo 3.0 je zde.

denní zprávy ze světa telekomunikací a internetu. Každý den cca. 4-5 nových zpráv a úvodník. Zde se také píše o Pilotovi a na stránkách Mobil serveru ostatně nyní jste... :)

Kanál pro AvantGo 3.0 je zde.

Stránka s informacemi o kanále je zde.

populární denník Ondřeje Neffa shrnující a glosující politické i společensé dění. Kanál je vystavěn nad textovou verzí Psa - chybí tedy obrázky atd.

Kanál pro AvantGo 3.0 je zde.

Kanál pro AvantGo 1.1 je zde.

poněkud bulvární magazín Seznamu s denní aktualizací - cca. čtyři články denně většinou na téma Lunetic na kolenou či Můj první sex. Také témata okolo internetu a počítačů.

