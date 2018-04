Autosada Parrot CK3000 - jedna z nejlepších na trhu

Telefonování s hands-free v automobilu je nejen zákonem danou povinností každého řidiče, ale především také pohodlné a hlavně bezpečné. S vynálezem technologie Bluetooth dostal tento způsob telefonování ještě další komfortnější rozměr, není třeba mít telefon s hands-free spojený žádnými dráty, standardizované bezdrátové rozhraní přináší nejen rychlý datový přenos, ale také řeší střídání různých telefonů bez nároků na přímou kompatibilitu. Bluetooth hands-free je totiž kompatibilní se všemi telefony, které podporují tuto technologii.

Francouzská firma Parrot byla vůbec první společností, která přivedla na svět autosadu založenou na technologii Bluetooth. Své supermoderní zařízení s označením Parrot CK3000 představila poprvé na loňském CeBitu. Počáteční problémy, kdy plná podpora hlasového ovládání nedovolovala expanzi tohoto produktu na náš trh, byly před časem vyřešeny. V dnešní době si tuto velmi vyspělou handsfree autosadu můžete koupit i u nás a její cena je více než srovnatelná s podobnými zařízení na trhu; prodává se za sumu okolo devíti tisíc korun.

Pokud spatříte v některém voze Parrot CK3000, určitě vás zaskočí, že k jeho obsluze stačí pouze dvě tlačítka pro přijmutí a odmítnutí hovoru, vše ostatní je řízeno hlasem. Toto chytré handsfree má totiž neustále zapnutý mikrofon a soustavně rozpoznává, co v kabině auta říkáte. V případě, že zaregistruje známý povel, automaticky jej provede. Předdefinovaným hlasovým povelem tedy přijímáte i ukončujete hovor a dokonce aktivujete volání na jedno z přednastavených čísel. V případě, že vám volá známé telefonní číslo, hands-free sada automaticky přehraje jméno, které je uložené v telefonním seznamu. Do paměti tohoto bluetooth hands-free se totiž vejde na 500 telefonních čísel, ke kterým si nahrajete příslušné povely. V našem testu hlasové vytáčení fungovalo bez problémů, dokonce se mi zdálo, že lépe než u některých mobilních telefonů. Důmyslně je vyřešeno také uvedení hands-free do režimu online, při každém otočení startéru hands-free sada automaticky naváže spojení s mobilem a synchronizuje svůj telefonní seznam. Pokud máte v telefonu nový kontakt, který ještě není uložen v paměti Parrota, požádá vás automaticky o nahrání nového zvukového záznamu.

CK3000 je kompatibilní se všemi mobily s Bluetooth a jeho instalace je poměrně jednoduchá, ti zručnější z vás ji jistě zvládnou sami, ostatní mají možnost využít služeb servisu. Postupný detailní popis montáže nebudeme uvádět, najdete jej v návodu k přístroji, pro vás je především důležité najít si někde na palubní desce místo pro dvě plastová tlačítka a pro mikrofon. Ten je nejlépe umístit někam k levému okénku, ale pokud jej dáte kamkoliv jinam, přístroj bude také dobře fungovat, mikrofon je totiž dostatečně citlivý.

Jako první krok musíte svůj mobilní telefon se zabudovaným hands-free spárovat. Spárování probíhá klasickým způsobem jako u jiných modrozubých zařízení: v položce menu telefonu najdete Bluetooth a zadáte hledání nového zařízení. Nalezení hands-free poznáte oznámením „Parrot CK3000“ na displeji telefonu, volbu potvrdíte a zadáte automaticky nastavený kód 1234. Více se o nic nemusíte starat, zbývá jen synchronizovat telefonní seznamy a k uloženým číslům přidat hlasové povely, stejně jako nahrát povely pro přijetí hovoru a hlasové vytáčení.

V našem testu Parrot CK3000 fungoval bezvadně, můžeme s klidem konstatovat, že se jedná o jedno z nejlepších zařízení svého druhu na našem trhu. Mikrofon je dostatečně citlivý, takže během jízdy nehrozí, že by hands-free náhodně vytáčelo čísla, kdyby mylně rozpoznalo některé slovo z vaší konverzace. Za zhruba 9 300 korun získáte opravdu komfortní, pohodlné a chytré hands-free do auta.

Za zapůjčení hands-free Parrot CK3000 děkujeme firmě Bluetooth-Shop.



Aktualizováno 13. 11. 2003

Do Parrota CK 3000 můžete nahrát firmware pro nové telefony (např. u firmy Profitec), upgrade SW sady je možno provádět i bez její deinstalace z vozu.

V současnosti je sada kompatibilní s těmito mobily:

Ericsson R 520m,T39m, T68m, Nokia 6310, 6310i, 8910, 3650, 6650, 6600, N-GAGE, připravuje se 3660, Philips Fisio 820,825, Sony Ericsson T68i, P800, T610, Z600, P900, připravuje se SONY Z1010, Sagem WA 3050, Siemens S55, připravuje se SX1.