Autoradio bez WAPu? Již nikdy více!

Nový výrobek německé společnosti Becker se honosí reklamním sloganem, podle něhož jde o první autorádio s internetovou přípojkou. Pravda - tahle internetová přípojka není pevná, asi by vás netěšilo, kdyby se za vaším vozem odvíjelo klubko drátů. Tahle internetová přípojka k Becker Online Pro autorádiu dosahuje přes GSM síť. Opravdu - vaše autoradio může být podstatně inteligentnější, než pouhý zdroj hudby.

Autoradio Becker Online Pro se k internetu připojuje po GSM síti, je vybaveno WAPem (třířádkový displej pojme cca. velkých a čitelných 22 znaků na řádek) a email klientem. Nebojte se - nebudete nuceni luštit email na displeji - vstupně i výstupní rozhraní pro email je hlasové, takže email je vám přečten, rovněž ho můžete nahrát a odeslat.

Když už je v telefonu vestavěn GSM modul, výrobce moudře přidělal možnost připojení hlasitého hands-free, čímž se autoradio promění v plnohodnotný mobilní telefon. Jenže firma Becker je především výrobcem navigačních systémů a tak autoradio zároveň slouží jako navigační systém pro všechny státy Evropy (té opravdové, končící u Aše). Autorádio je také schopno dynamicky vyhodnocovat informace o dopravní situaci z dalších zdrojů dostupných po GSM, nebo RDS.

Pod čelním panelem se skrývá CD mechanika. Ta funguje jako čtečka CD-ROM disků pro GPS mapy a ve volných chvílích samozřejmě může přehrávat hudbu se vším komfortem. Pokud by vám přehrávání disků nevonělo, můžete vsadit na novější MP3 technologii. MP3 soubory tohle autorádio umí číst z CD disku, nebo i z vnitřní vestavěné paměti - tím ale uberete prostor pro navigační data.

Práci s tímhle rádiem jsem si vyzkoušel na CeBITu - a přiznám se, že se s ním pracovalo docela slušně. Ačkoliv třířádkové zobrazení WAPu není nejpohodlnější, většinu informací si takto můžete vyhledat bez problémů a výrazně se zde projevuje nezávislost WAPu na velikosti displeje. Také čtení emailů z displeje je dost pohodlné, hlasové rozhraní na CeBITu ještě nebylo dopracované a uvidíme, zda finální verze bude použitelná pro české emaily. Navíc si můžete nechávat posílat SMS zprávy přímo na displej.

Co k Becker Online Pro dodat? Pro čtenáře Mobil serveru je to možná v tuto chvíli spíše osvěžení - mobilní telefon a autorádio kombinovaný s GPS, MP3, WAPem, CD a emailem, je pro nás zatím spíše exotickým lákadlem. Firma Becker ale je významným OEM dodavatelem autorádií například pro Mercedes-Benz a telematické systémy (autonavigace) v Německu jsou na vzestupu. Je tedy pravděpodobné, že se s tímto rádiem budou zájemci o vůz se znakem trojcípé hvězdy setkávat stále častěji. A je velmi pravděpodobné, že nějaká podobná kombinace se objeví brzy i na českém trhu - pokud se tedy někomu podaří zpracovat navigační CDčko do standardu Navisys.