Autor mobilního e-mailu nedostal z BlackBerry ani korunu

E-mailové řešení BlackBerry provázely zdlouhavé soudní tahanice kvůli obecným patentům na bezdrátový mobilní e-mail, které držela firma NTP.

Majiteli BlackBerry, společnosti Research in Motion, hrozilo dokonce i nucené zastavení veškerých služeb poskytovaných na americkém území, a tak se raději rozhodla zaplatit patentovému vyděrači neuvěřitelných 612,5 miliónů dolarů jako mimosoudní vyrovnání. - více o sporu

Společnost NTP se ani nesnažila vyvíjet obdobnou službu, vznikla jen proto, aby chránila práva údajného autora myšlenky bezdrátového e-mailu Thomase J. Campany. Redaktor New York Times John Markoff ale přišel na to, že pravým otcem této myšlenky byl ve skutečnosti někdo jiný a Campana si ji pouze patentoval podobně, jako byste si dnes zaregistrovali spínací špendlík.

Na původního autora se zapomnělo

Byl to podnikatel ze Silicon Valley Geoff Goodfellow, který s myšlenkou doručit e-mail do mobilního zařízení přišel jako první. Už v roce 1982 zveřejnil svůj nápad v oběžníku Telecom Digest. Žádné komunikátory tehdy nebyly, a tak se jeho nápad soustředil na obyčejné pagery. Začátkem devadesátých let se mu dokonce podařilo sehnat i prostředky na spuštění služby, ale nebyl o ní velký zájem a projekt zkrachoval.

New York Times uvádí, že se pak Goodfellow přesunul do Prahy, kde si založil bar a začal podnikat. Na jeho počátky prý skoro všichni zapomněli, až na jednoho právníka z Washingtonu, který zastupoval NTP. Pan James H. Wallace proto přijel v úvodu roku 2002 do Prahy, aby svému klientovi později zajistil přes půl miliardy dolarů.

NTP pravdu znala

NTP si byla dobře vědoma, že dřívější Goodfellowova práce značně podkopává její pozici v patentové bitvě s RIM. Podle Goodfellowa si Wallace pozorně vyslechnul jeho příběh a při dalším setkání, které se odehrálo o rok později, jej představil svým společníkům jako autora bezdrátového e-mailu, jehož některé nápady NTP patentovala. V té době spory s RIM nabíraly obrátek. První žádost o zaplacení licenčních poplatků totiž odeslala NTP už v roce 2000.

Právník NTP tvrzení Goodfellowa na dotaz redaktorů NY Times popřel, ale faktem zůstává, že Goodfellow pohrdal patentovou ochranou myšlenek a vynálezce Thomas J. Campana obecné principy bezdrátového e-mailu registroval téměř až o deset let později.

Někteří právní experti se domnívají, že dřívější Goodfellowova práce, coby informace přímo související s patentovým sporem, byla vyšetřovatelům záměrně zatajena, aby měla NTP snadnější cestu k vyrovnání. Zejména první Wallacova návštěva v Praze byla podle Goodfellowa snahou neutralizovat jej jako možnou komplikaci soudního sporu.

Svědka umlčeli pracovní smlouvou

Podle NY Times najala později v roce 2002 NTP Goodfellowa na několik dnů jako konzultanta. Nabídli mu 4000 dolarů za den práce. Jako formální součást pracovní smlouvy ovšem podepsal závazek, který mu zakazoval zveřejnit jakékoliv informace týkající se případu po dobu trvání soudního sporu.

Goodfellow přesto v rozhovoru uvedl, že ničeho nelituje. Zastává k patentům stejný postoj jako open-source komunita: "Konkurujete tím, že vytvoříte něco, co je rychlejší, lepší nebo levnější. Nemá smysl uzamykat myšlenky prostřednictvím patentů."

V roce 2004 Geoff Goodfellow bar v Praze prodal a přesunul se zpátky do křemíkového údolí, aby zde pomohl svému bratrovi. Nyní se prý zabývá vývojem VoIP a ve volném čase působí jako DJ ve studentském rádiu Stanfordské univerzity.