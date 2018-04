Automatu na CocaColu přikazujete z telefonu v síti Paegas

Zajímavou a vtipnou novinku (ačkoliv ve světě již používanou) představuje v pondělí na Invexu společnost RadioMobil. U některých automatů na prodej CocaColy můžete nyní namísto klasických peněz využívat možnosti placení skrze mobilní telefon a to telefonátem na speciální linku.

Jak tedy můžete získat CocaColu z automatu označeného logem Paegas? Jednoduše - zavoláte na linku 4455 a po výzvě zadáte na klávesnici telefonu číslo automatu, před kterým stojíte (je napsáno na automatu). Za chvilku dojde k přičtení kreditu do automatu a vy si můžete zvolit požadovaný nápoj. Cena záleží na CocaCole - na výstavišti je 20 Kč za půllitrovou láhev, tedy odpovídající.

Na jednom obrázku vidíte otevřený automat. Povšimněte si zcela vlevo nahoře dvou krabiček - ta první z nich je interface a ta více vpravo je průmyslový modul Siemens M20. Díky němu celý automat komunikuje s GSM sítí a dostává pokyny o tom, že zboží bylo zaplaceno, respektive zaúčtováno volajícímu. Na tento modul vy samozřejmě nevoláte.

I automat na CocaColu má svá omezení - především pak nemůžete dostat denně více jak pět láhví. Ne snad, že by se dbalo na vaši štíhlou linii, ale abyste si nekoupili SIM kartu Paegasu a namísto placení se nestali velkododavatelem limonád.

Ačkoliv je společná akce RadioMobilu a CocaColy spíše zajímavůstkou, než radikálně novou aplikací, přesto jde o hezký impuls k používání mobilní sítě i tam, kde bychom ji doposud nehledali, v neposlední řadě je to také poukaz na možnost užití sítě GSM pro průmyslové účely.

PS: Kontrolní otázka: co vám vypadne z automatu na CocaColu na výstavišti, když si zvolíte Sprite? No přeci CocaCola! Proč? Protože je to demo...