Měla jen znázorňovat manipulaci s vlastním obrazem. Teď ji všichni chtějí

Autoportréty jsou pro mnohé uživatele denní záležitostí, kvůli dosažení dokonalého snímku sebe sama jsou schopni pořídit i stovky různých záběrů. Často se při tom neobejdou bez selfie tyče. Ačkoli se to nezdá, i tato pomůcka může projít zásadní inovací.

První automatizovaná selfie tyč na světě eliminuje minimálně nutnost manuálního vysouvání. Po stisknutí příslušného tlačítka se totiž o tento proces postarají servomotory. A to není zdaleka vše. Diodové panely integrované do pouzdra telefonu dají zapomenout na tmavé snímky pořízené za zhoršených světelných podmínek. Nebo toužíte po snímku s načechranými vlasy, ale bezvětří vám nepřeje? Nevadí, rozcuchaný vzhled zařídí malé větráčky.

Až dosud patrně sen všech mobilních uživatelů, kteří trendu selfie zcela propadli. Tací by jistě překousli i nepraktičnost pomůcky způsobenou její vyšší hmotností, a to i vzhledem k druhé baterii umístěné v pouzdru pro telefon (iPhone) na samotném konci tyče. Ke své smůle si však tuto inovativní selfie tyč nekoupí.

Reklamní agentura Thinkmodo ji totiž vytvořila pouze ve dvou kusech coby prostředek určený výhradně k propagaci amerického televizního seriálu UnREAL nahlížejícího do zákulisí seznamovací reality show The Bachelor. Požadavkem televizní stanice Lifetime, která seriál vysílá od června 2015, bylo podle spoluzakladatele společnosti Michaela Krivicky vytvoření něčeho, co by znázorňovalo manipulaci s vlastním obrazem. A tak přišli s nápadem na první plně automatizovanou selfie tyč.

Jejím vývojem se v Thinkmodo zabývali tři měsíce, všechny díly byly totiž robeny na zakázku. Například větráčky byly podle Krivicky vyvíjeny zcela od základu. Při natáčení propagačního spotu se pak štáb postaral v terénu o velké pozdvižení. Oproti dřívějším videím založeným na šokujících a těžko uvěřitelných situacích (např. ďábelské dítě v kočárku samostatně se pohybujícím po ulici či telekineze v kavárně) totiž nebyly tentokrát k záznamu reakcí lidí použity skryté kamery.

Natáčecí štáb i miamská herečka Noa Lindbergová se tak museli vypořádat s častými dotazy přihlížejících. Lindbergová totiž při natáčení spotu cíleně vyhledávala osoby pořizující si selfie, v jejich blízkosti pak použila pro ně neznámou automatizovanou tyč. Reakce přihlížejících byly po odeznění údivu vesměs velmi podobné. „Všichni chtěli vědět, kde by si ji (tyč) mohli koupit,“ uvedl Krivicka.