Automatické nastavení MMS? Stačí jedna SMS

Nastavení datového profilu usnadňují nám operátoři pomocí binárních sms. Ty obsahují binární kód, který ve vašem telefonu automaticky nastaví parametry pro operátorské služby, včetně nejpoužívanějšiho MMS a WAPu přes GPRS.

Pro každou řadu telefonů je nutné použít jiné nastavení. Binární SMS byly donedávna k dispozici jen pro Nokie a Sony Ericssony. Minulý týden přišel Eurotel s nastavením i pro telefony značky Samsung. Z vlastních zkušeností však víme, že u některých typů Samsungů fungovaly dosud i konfigurační SMS pro Nokie. Kromě toho Oskar nabízí již od února tzv. "chytré textovky", které by měly pomoci při nastavení telefonů i značek jako je Alcatel nebo některých Siemensů.

Eurotel

Konfigurační SMS se skládá ze tří částí. V první části musíte uvést název služby, kterou chcete nastavit (wap). V další části se píše kód přístroje, takže pro Nokie je to kód no, pro Sony Ericsson se a pro Samsungy sa. A v poslední části se musíme vypořádat s dvojicí znaků.

Over-the-air technologie zjednodušila přenos java aplikací, zvonění a nebo konfiguračních SMS do telefonů uživatelů. OTA umožňuje stahovat aplikace bezdrátově a bez dalšího hardware.

Ta je složena z počátečních písmen přenosového protokolu, využívaného pro nastavovanou službu (G - GPRS, C - CSD). Poslední ze znaků v objednávce označuje buď paušální zákazníky (C - Core) a nebo uživatele předplacené GO karty (g - GO). Podle vzoru si pak můžete objednat konfigurační SMS na čísle 999 111. Jediným rozdílem mezi nastavením pro paušálním a GO zákazníka v GPRS je v názvu APN. U CSD je nastavení stejné, a tak je na konci objednávky pouze CD.

* paušál GO Wap přes GPRS wap no gc wap no gg Wap přes CSD wap no cd wap no cd Nastavení MMS mms no gc mms no gg

Příklad pro nastavení telefonu značky Nokia

T-Mobile

U T-Mobile se nastavení telefonu pro práci s MMS objednává přes operátorské číslo 4603. Forma posílané SMS je pro Nokie - MMS N a pro uživatele přístrojů Sony Ericsson - MMS E. V případě, že chcete nastavit WAP přes GPRS, stačí poslat zprávu ve formě wap gprs. V tomto případě už na přístroji nezáleží.

Oskar

Ani Oskar nevybočuje z řady a také nabízí uživatelům tuto službu. Objednávání MMS přímo je ale trochu složitější a potřebujete více čísel a údajů. Textovou zprávu ve tvaru SNMMS 1234 NXXXX pošlete na číslo 7700, s tím, že místo 1234 musíte zadat osobní číslo do Oskarovy Samoobsluhy a místo hvězdiček kód pro telefon. Seznam kódů jednotlivých telefonů najdete na stránkách Oskara.

Když nechcete psát text, můžete si objednat konfigurační SMS přímo přes Oskarovu Samoobsluhu. Tuto možnost doporučujeme, protože tam byste měli mít úplnou jistotu, že vám binární zpráva opravdu přijde. Což se vám, podle našich zkušeností, v případě, že používáte objednávací kódy podle Oskarova webu, nemusí vždy podařit.

Výrobci mobilů

Konfigurační SMS nabízí i samotní výrobci mobilů na svých stránkách. V případě Nokie najdete tuto službu na této stránce, Sony Ericsson ji nabízí zde a pro telefony Motorola hledejte zde (prostřední okénko v dolní části stránky).

Jak si nastavujete WAP a MMS? Ručně nebo pomocí binárních SMS?