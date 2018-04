Automat, který vám dobije mobil

Znáte tu situaci, když vám mobil najednou zapípá v kapse a tím vám oznámí, že jeho baterie odchází na zaslouženou dovolenou. Nemáte-li v kapse nabíječku, nemáte příliš mnoho možností, jak tento problém řešit. Jednou z těch nejjednodušších je nabíjecí automat vyráběný singapurskou společností Emporia Telecom, který umožňuje nechat si nabíjet v podstatě jakýkoliv telefon, aniž byste u toho museli být. Například zatímco budete procházet obchod nebo obědvat, váš mobil se bude v jedné z mnoha zamčených přihrádek nabíjet, abyste ho mohli po vyzvednutí opět bez problémů používat.

Přístroj nazvaný Yap je tak trochu podobný stěně se zamykatelnými přihrádkami, které můžete znát z některých velkých obchodů. Jenže v případě Yapu do přihrádek nedáváte batoh či tašku, ale mobilní telefon. Navíc ho přitom napojíte na nabíječku, která vám ho bude dobíjet, a to tak dlouho, za kolik zaplatíte. Dvacet minut dobíjení (asi třetina až pětina celkové doby nabíjení úplně vyčerpané baterie) stojí jeden singapurský dolar, v přepočtu necelých dvacet korun. Plné nabití by vás tedy přišlo, v závislosti na typu telefonu a baterie, asi na sto korun, což z Yapu dělá spíš řešení pro případy krize. Nabíjet si za takové peníze „jen tak pro jistotu“ je spíš nevýhodné.

Když se tedy rozhodnete, že si dobít prostě musíte, vhodíte do otvoru na mince alespoň jeden dolar. Na displeji vás přístroj požádá o zadání libovolného čtyřmístného kódu, který bude vaším heslem pro vyzvednutí mobilu. Ten vložíte do jedné z přihrádek, určených pro typ vašeho telefonu. Jakmile ji zavřete, zamkne se a zůstane tak, dokud nezadáte své heslo. Nabíjet bude jen tak dlouho, za kolik jste zaplatili, ale jako úschovna bude fungovat klidně mnohem déle.

Výborné je, že je dobíječ Yap kompatibilní s většinou mobilních telefonů na trhu. Výčet podporovaných značek a typů je opravdu vyčerpávající (pokud vám některá označení nic neříkají, nedivte se, může jít o asijské modely): Siemens - C35 S35 C25 S25 S2588 M35; Nokia - 3310/3330, 8210/8250/8850, 5110/6110/6150, 7110; Ericsson - GA628, GH688, GF768, GF788, SH868, SH888, T20, T28/T29, A2618, R310, R320, R380, T39, T65, A3618; Samsung - A100, A100, A100S, A100C, SGH-600, SGH-2400, SGH-6000, N100, SGH-800, M100, A200, R220, N200; Motorola - StarTAC, L7089, V3688, V3690, V8088 CD920 CD930.

Ředitel společnosti Emporia Telecom Tan Tek Sun předpokládá, že již v březnu přístího roku bude v Singapuru instalováno 180 zařízení Yap, na srpen plánuje spuštění 720. Yapu. Dnes je v provozu zatím je 25 dobíjecích automatů této značky, ale podobné již fungují déle. Oproti nim však má Yap, jak upozorňuje Tan, výhodu zamykatelných přihrádek. „Ostatní řešení vyžadují, aby majitel u svého telefonu po dobu nabíjení stál a hlídal ho. Když ale dáte svůj mobil do Yapu, klidně můžete odejít.“

To je sice pravda, ale přesto je nutné, aby byly přístroje jako Yap instalovány na místa, kde se pohybuje ostraha, nebo alespoň nějaký personál - tedy obchody, restaurace, na nádraží jen v čekárně s dohledem apod. Jinak by se jistě našlo dost vynalézavých nenechavců, kteří by byly schopni desítky minut zkoušet zadávat bezpečnostní kódy, dokud by se netrefily. A lidí s páčidly by se zřejmě našlo také dost. Pokud však můžete odejít od Yapu s tím, že váš nabíjející se mobil jen tak někdo nemůže odnést, jistě s důvěrou Yap využijete. Nebo byste za tuto cenu přístroj nikdy nepoužili?