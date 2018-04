Autohands-free za šest stovek

Současná nabídka příslušenství na mobilní telefony zahrnuje takovou škálu nejrůznějších hands-free sad, že vyhovět platné vyhlášce o provozu na pozemních komunikacích není skutečně nic složitého. Pokud nemůžete do svého vozu instalovat kompletní autosadu a oželíte komfort vyplývající z jejího používání, pak vás bezpochyby zaujme bezdrátová bondovka, nebo ještě lépe univerzální hands-free Ideal.

Myšlenka představovaného produktu je velmi jednoduchá. Ve své podstatě se jedná o CL adaptér do běžné 12V zásuvky, vybavený zesilovačem s regulátorem hlasitosti, reproduktorem a indikační LED diodou. Od něho pak vede kabel zakončený speciálním klipem s mikrofonem, který se za pomoci přísavky přitiskne namísto vašeho ucha k telefonu. Celé to slouží pouze ke zvýšení hlasitosti volajícího. Protože hlas stále přijímá mikrofon mobilu, musíte si ještě pořídit držák, nejlépe magnetický, který umístíte na přístrojovou desku tak, abyste měli telefon co nejblíže k ústům.

Vzhledem k nemalému hluku ve vozidle však není toto řešení zrovna ideální. Představuje sice vylepšenou variantu vestavěného hands-free u mnoha běžně prodávaných mobilů (například Alcatel 501, Ericsson R520m, Siemens S45), větší reproduktor totiž zajistí vcelku zřetelný přenos hlasu, ale v naprosté většině případů vám stejně protistrana nebude rozumět. I po dosažení rozumného poměru hlasitosti k nežádoucí ozvěně se stejně při vjezdu na dlažbu, vyšších otáčkách motoru apod. nebudete vzájemně slyšet.

Představované hands-free je sice opravdu univerzální, pořídíte ho za dostupných 650 Kč včetně DPH, ale jeho koupi byste si měli dobře rozmyslet. Svou úlohu splní snad jen při popojíždění v koloně, když dobře umístíte mobil, tak i při klidné jízdě po kvalitní silnici. Na rozdíl od bondovky nebo autosady vám navíc, zcela pochopitelně, neumožní automatické přepnutí telefonu do speciálního profilu, například s vypnutým vibračním vyzváněním, automatickým zvedáním hovoru apod.