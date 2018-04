AutoGraph pro Windows CE

Řešení pro tvorbu grafů Je to tak snadné

Spustíte program AutoGraph a v nástrojové liště se objeví ikona zalomené šipky. Následně v Pocket Excelu vyberete oblast dat, kterou chcete použít jako zdroj dat - viz obrázek položka (1). Zvolenou oblast překopírujete do schránky (2). Dvakrát kliknete na ikonu AutoGraphu v nástrojové liště (3). A je to! Úprava grafů a funkce

Program nabízí sedm typů grafů. Podle typu dat je možné grafy upravovat, doplnit o popis os nebo měnit výplň a barvu grafu. Funkce Auto-ranging samočinně nastavuje formáty číselných os pro optimální zobrazení dat v grafu. Zoom dovoluje zaměřit se na určitý detail grafu. Auto-scaling mění nastavení numerického formátu zobrazených dat (například 2 000 lze zobrazit jako 2 nebo 2x10e3). Práce s grafy

Vytvořené grafy lze přes schránku vložit do libovolné aplikace, která podporuje grafiku. Například to může být P-Word. Tak vytvoříte dokumenty, které zaujmou. Grafy můžete uložit pro pozdější použití. K dispozici jsou vám formáty *.bmp a *.2bp. Další informace

Program Autograph vytvořila firma Developer One, Inc. Prohlédněte si ukázky obrazovek a přečtěte si o systémových požadavcích na program. Cena programu je 35 USD. V Čechách lze program získat zde. Jan Sedlák

Jan.Sedlak@mobil.cz