AutoDimmer – elegantní podsvícení

Aplikace AutoDimmer je freeware a může si ji tedy do svého palmu pořídit opravdu každý. Svojí velikostí 10 kB nezabere místo a své zastánce si dozajista najde.

Aplikace AutoDimmer se po synchronizaci automaticky umístí ne do Launcheru, kde byste ji mohli vidět jako ikonu, ale do Preferencí (nastavení systému). U starších PalmOS se pak ukáže v horním pravém rolovacím menu jako AutoDimmer. U nových PalmOS 5 se pak nachází v sekci Other pod jménem AutoDimmer.







Nyní jen stačí na tuto položku kliknout a otevře se jediné okno. V něm po instalaci bude vidět pouze jediná položka neaktivního check-boxu, kde si zvolíte, zda se má AutoDimmer zapnout, nebo vypnout. Vybráním Enable AutoDimmer se aktivuje.

Teď již stačí nastavit maximální a minimální podsvícení (Brightness Settings - maximal a minimal). Dále pak DimmerTime – což je doba, po které se přepne podsvícení z maximálního na minimální.

Jak celá aplikace funguje?

Velice jednoduše. Při práci je podsvícení automaticky nastaveno na takové, jaké jste zadali jako maximum. Po určité době nečinnosti, kterou nastavujete v Dimmer Time, se přepne podsvícení na minimum. Všimli jsme si velice zajímavého úkazu. Pokud AutoDimmer nemáme, nebo je neaktivní a nastavíme u Palmu TT minimální podsvícení, pak po aktivaci AutoDimmeru je jeho minimální podsvícení ještě menší než základní v nastavení PalmOS. Není to však na škodu věci. V noci nepotřebujeme tak silné podsvícení, ale hlavně šetříme energii!