AutoCont se stal oficiálním partnerem Prague International Marathon

AutoCont CZ a.s., největší česká soukromá společnost podnikající v oblasti dodávek produktů a služeb z oblasti výpočetní techniky se stala exklusivním oficiálním partnerem všech akcí Prague International Marathon pro rok 1999 a zároveň jejím technologickým dodavatelem.

Jedná se o akce Prague International Marathon (klasický maratón, Městský běh a Rodinný běh) a Grand Prix - Golden Europe 2000.

AutoCont CZ a.s. vybavila organizátory akce potřebnými informačními technologiemi a zároveň umístila čtyři multimediální počítače AutoCont MediaPro 5000 do prostor Maratónského Expa na Václavském náměstí. Počítače budou sloužit pro potřeby Internetové kavárny po celou dobu trvání Expa.

AutoCont CZ a.s. věnuje vylosovanému školnímu týmu, který se zúčastní jednoho z květnových běhů PIM, osobní počítač AutoCont OfficePro 1000.

Pražské prodejny AutoContu CZ a.s. jsou zároveň oficiálními informačními / registračními místy PIM kde jsou k dispozici přihlášky a materiály pro jednotlivé běhy PIM 99.

O společnosti :

Společnost AutoCont CZ, a.s. vznikla na počátku roku 1998 vyčleněním obchodní sítě z holdingu AutoContu a.s. V současné době disponuje rozsáhlou sítí 53 obchodních a servisních zastoupení po celé ČR. Kromě prodeje a služeb v oblasti výpočetní techniky (osobní počítače značky AutoCont se podílejí cca. 10% na celkovém objemu prodeje PC v ČR) je AutoCont CZ dodavatelem řešení v oblasti sítí a komunikací, CAD, kancelářských a podnikových informačních systémů, informačních systémů maloobchodu a distribučních sítí a průmyslových a speciálních PC systémů. Velkým zákazníkům jsou komplexní služby nabízeny pomocí regionálních center. Společnost AutoCont CZ, a.s. disponuje vlastní sítí školicích středisek.

Další informace, reference a odkazy naleznete na internetové adrese http://www.autocont.cz