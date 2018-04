AutoCont chce vytřít RedBoxu zrak

RedBox ještě není běžně dodáván a už na něj utočí hned několik konkurenčních nabídek. Zatímco VOLové nabízejí VOLný přístup k internetu bez nutnosti platit obligátní několikastokorunový měsíční poplatek, AutoCont se rozhodl jít do počítače na splátky.

Ne snad, že by počítače na splátky byly nějakou novinkou - na splátky se počítač dá dnes koupit snad kdekoliv. Jenže AutoCont na to šel trochu jinak a svoji nabídku dotáhl do důsledků ve spolupráci s IOL.

AutoCont nabízí, abyste si u něj na splátky pořídili počítač Alivio 2000. Při nákupu počítače zaplatíte 4990 Kč, posléze budete 24 měsíců platit 1199 Kč jako splátky. Celou sestavu tak po dvou letech získáváte za investici necelých 34000 Kč s DPH.

Jak je počíatč vybaven? Procesor Intel Celeron 333MHz, operační paměť 32MB SDRAM, pevný disk 4,3GB, CD-ROM 40xATAPI, grafická karta AGP 3D Intel 810, PCI audio Crystal spolu s reproduktory 2x10W, PCI faxmodem s rychlostí 56kB, MS Windows 98 CZ, CD English In Action (vždy nejlepší z titulů), klávesnice, myš s podložkou a 15" monitor Premio 5854.

Na AutoCont Alivio 2000 je poskytována dvouletá záruka a k dispozici bude propracovaný systém instalace systému přímo u zákazníka, obsahující kromě dopravy v přesně dohodnutý čas i zapojení systému, předvedení funkčnosti, zprovoznění přístupu na Internet, nastavení účtu klienta a jeho krátké zaškolení v používání PC, operačního systému Windows 98, Microsoft Internet Exploreru, elektronické pošty a Internetu obecně.

Co to znamená? Že vám domu přivezou počítač, zapojí jej a ještě vám řeknou, jak se používá. Možná že vám to přijde jako banální, ale pro začínající uživatele je to kámen úrazu. Jen si vzpomeňte, jak jste poprvé spouštěli Pcčko a jak je dodnes nesnadné nastavit TCP/IP a rozchodit internet.

Jak jste si všimli, v ceně je modem - a k modemu se sluší nabídnout internetové připojení. S touto sestavičkou jste po dva roky bezplatně připojení k internetu u IOLu, respektive IOL si to zinkasuje u AutoContu. U IOLu tedy také získáváte bezplatný web-hosting WEB OnLine, tj. prostor 5MB na serveru služby pro vlastní WWW prezentaci a dále pak e-mailovou schránku o velikosti 5MB. Výhodou je, že oproti zdarma připojení VOLně je u AutoContu možno používat tarif Internet99 - tedy surfovat laciněji. Pokud byste si připojení u IOLu chtěli koupit zvlášť, za ty dva roky byste vydali přes 11 000 Kč - nebo byste se museli v Praze obejít bez tarifu Internet99, jak to nabízí VOL pro připojení k internetu zdarma.

Celá nabídka AutoContu má humorný podtón. AutoCont se totiž původně účastnil výběrového řízení Contactelu na dodávku počítače pro RedBox, jenže vyhrál jeho konkurent Comfor. AutoContu to přišlo líto a tak zašel do IOL přeptat se, zda by se jim něco podobného nelíbilo udělat s nimi. A tak se i stalo - RedBox má svého béžového konkurenta pod žlutomodrou vlajkou.