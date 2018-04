Řídili jsme auto smartphonem. Tentokrát doopravdy

U britské vesnice Gaydon, na místě bývalé letecké základny RAF, odkud startovaly strategické bombardéry, se dnes nachází rozsáhlý vývojový a testovací areál automobilové skupiny Jaguar Land Rover. Na něm se nejen zkouší budoucí modely aut, ale v kancelářích vývojového centra vznikají i nové nápady.

Ty nechal Jaguar Land Rover novináře vyzkoušet zhruba v polovině června. Firma, která už předvedla několik konceptů pro chytrá auta budoucnosti (více zde a zde), tu například předváděla cesty, kterými se bude vydávat ovládání palubních systémů. Na velký dotykový displej už nebude potřeba sahat, o zpětnou vazbu se v konečcích prstů postarají ultrazvukové vlny. Jaguar Land Rover také připravuje chytrý systém, který se naučí zvyky řidiče a ráno mu například připomene, že si doma nechal mobilní telefon. Ještě kdyby auto umělo připomenout, že jej řidič naopak nechal uvnitř, to se nám stává docela často.

Nejzajímavější novinkou ovšem byl prototyp terénního Range Roveru Sport, který se dá doopravdy řídit smartphonem. Tuto vizi jsme naznačili už v roce 2007 v našem aprílovém žertíku, v praxi ji pak inženýři poprvé vyzkoušeli asi o dva roky později. Ale dosud se nic podobného do běžné výroby nedostalo. Land Rover je teď jen krůček od zavedení této novinky do praxe a podle toho, co jsme si mohli vyzkoušet, funguje systém zcela bez problémů.

Technik Land Roveru nás nejprve usadil do kabiny, a pak s námi a se sedadlem řidiče prázdným překonal přistavenou konstrukci simulující složitou terénní překážku. „Snadno si takto můžete obejít auto, obhlédnout situaci a pak hezky přehledně složitým úsekem s vozem manévrovat,“ vysvětlil nám Allan Howing, který systém předváděl. Ve chvíli, kdy se vůz chystá přes terénní val přehoupnout a veškerá hmotnost auta spočívá na levém předním a pravém zadním kole, Howing vůz elegantně převáží rukou. Ve složitých situacích to může i šetřit techniku.

K fungování systému musí mít vůz automatickou převodovku a uživatel s telefonem musí být poblíž vozidla. Aplikace je velmi jednoduchá, jak jsme se vzápětí přesvědčili sami, když nám bylo dovoleno se s autem pohybovat po kamenitém úseku. Na displeji jsou na levém a pravém okraji dvě lišty, uprostřed velký volant a vedle něj ikona pro volbu převodu.

Ikonou stačí zařadit patřičný převod (D pro jízdu vpřed, R pro jízdu vzad). Aby auto řidiče poslouchalo, je vždy nutné mít jeden prst na displeji. Jakmile se displeje nic nedotýká, auto zastaví. „To zaručuje, že řidič bude mít vždy vůz pod kontrolou a ten se například nepředvídatelně nerozjede poté, co řidič v terénu zakopne a smartphone upustí,“ vysvětluje Howing.

Řadíme tedy D, levý palec v levém horním rohu (z pohledu na šířku). Tato lišta ovládá brzdový pedál, pomalým posunem prstu směrem dolů se uvolňuje tlak v brzdách tak, jako když řidič sundavá nohu z brzdového pedálu. Když lištu stáhneme k nule, auto se pomalu dává do pohybu. Druhým prstem pak můžeme snadno přidat plyn a mírně zrychlit, což nám ovšem Howing na malém rovném plácku nedoporučuje. Při jízdě ve složitém terénu spíš tato funkce slouží k tomu, aby řidič dodal vozu dostatečnou sílu překonat stoupání.

Stejně snadno lze točit volantem. Auto poslouchá opravdu na slovo, systém funguje perfektně. Demonstrace byla opravdu krátká, s vozem jsme takto urazili jen pár desítek metrů, ale vše se zdá docela intuitivní. Ale pro opravdu pečlivé manévrování v těsných místech bude přece jen ovládání vyžadovat trochu cviku. Možná i proto zatím není jisté, kdy se tato novinka dostane do sériového vozu. Technika na to připravena je, otázkou je, zda i řidiči.