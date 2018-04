Auto-mobily míří do Česka. Ferrari už za 7 tisíc, mercedes ještě levněji

Hodně uživatelů současných mobilních telefonů je poněkud znechuceno tím, že telefony, bez ohledu na značku, vypadají stejně nebo podobně. Bylo to cítit i na letošním World GSM Congress v Barceloně (více zde). Na všech stáncích byl k vidění aspoň jeden telefon s QWERTY klávesnicí a jeden s velkým displejem a dotykovým ovládáním. Většina telefonů si ke všemu byla hodně podobná.

Když se chcete z davu odlišit, nezbývá než se poohlédnout po méně proslulých značkách. Pokud si pořídíte některý z telefonů, které do Česka dováží firma 4Style, máte jistotu, že svým telefonem zaujmete. Klidně si to představte: sejdete se s přáteli na skleničku, vytáhnete z kapsy model auta a položíte ho na stůl. Už teď zřejmě všichni zpozorní; a co teprve poté, když vám tenhle model začne zvonit.

V jednoduchosti je síla

Nápad udělat mobilní telefon vypadající jako auto není zase tak úplně originální. V Česku je zřejmě nejznámější LG F3000 - čtěte: Konečně mobil ve tvaru malého autíčka - LG F3000. Ten ale auto připomínal spíše v náznacích a vše doháněl zvukovými efekty. To někteří asijští výrobci šli mnohem dál, dobrý nápad ale obvykle ztroskotal na nepříliš šťastném provedení, kdy se telefon špatně ovládal.

I kolekce, kterou nabízí 4Style, přirozeně pochází z čínské produkce, ale výrobce tentokrát vsadil na jednoduchost. Mobilní část je integrována do podvozku. Shora tak vypadají autíčka skutečně jako běžné modely, zdola je zase "docela obyčejný" mobil. Klávesnice i displej jsou tak v rovině a ovládání nic nekomplikuje. Telefony nabízejí dotykový displej, což práci dále zpříjemňuje.

Příjemným překvapením pro nás bylo také dílenské zpracování, které vypadá poměrně slušně. Platí to zejména o modelu Ferrari, který stojí o něco výše než mercedes a audi. Vše nasvědčuje tomu, že právě ferrari je zástupcem novější řady, případně pochází od jiného výrobce. Automobilový fanoušek ocení i drobné detaily, například dotykové pero je u mercedesu skryté v zrcátku, u ferrari elegantně v blatníku.

Objektivy fotoaparátů, bohužel jen VGA, ačkoli specifikace uvádí 1,3 Mpix, jsou decentně zakomponovány do přední kapoty či čelního skla (ferrari). Opravdu efektní je u ferrari přístup k baterii, slotům pro SIM karty a paměťovou kartu. Jednoduše otevřete kryt motoru. U zbylých dvou modelů se dovnitř dostanete odsunutím celé zadní části, což už je efektní méně. Na praktičnosti to nijak neubírá.

Na spodní straně všech modelů zbylo dost místa pro poměrně pohodlnou klávesnici i čitelný displej. Zprvu jsme byli trochu nedůvěřiví k tomu, jak se bude takto tvarovaný přístroj držet v ruce. Ale prohnutí kabiny se naopak ukázalo jako příjemné a telefon padne do dlaně. Potenciálním uživatelům by mohly možná vadit trochu větší rozměry, zejména tloušťka. V kapse se tak telefony moc nosit nedají. Na druhou stranu, jde zřejmě o jediný typ telefonu, který můžete nechat bez obav ležet v autě (kolečky dolů).

Výbava – čínská klasika

Pokud jde o telefonní výbavu, neliší se auto-mobily od většiny běžných telefonů řady čínských značek, které se k nám dovážejí. Ferrari a mercedes si poradí s dvojicí SIM karet, audi zvládne jen jednu (ale co byste chtěli od TTčka). V posledním řádku displeje se nachází pětice dotykových tlačítek pro rychlý přístup k aplikacím, která jsou jakýmsi poznávacím znakem čínských mobilů.

Telefony by měly mít počeštěné menu, my jsme mohli vyzkoušet jen menu u ferrari. I tady si výrobce zaslouží plusové body za stylovou čistotu. I menu je totiž v automobilovém duchu, přitom ale přehledné. Je to samozřejmě dáno i tím, že telefony zase nějakou širokou paletou funkcí neoplývají, takže menu ani komplikované být nemůže.

Všechny tři telefony nabídnou Bluetooth a také přehrávání hudby i videa (MP3, MP4). Na displeji s úhlopříčkou 2,2" není sledování filmů nijak zvlášť komfortní, ale v nouzi se použít dá. Všechny telefony nabídnou slot pro Micro SD kartu, specifikace uvádí kartu s kapacitou do 2 GB. Do ferrari jsme ale vložili redakční Micro SDHC kartu Kingston s kapacitou 16 GB a telefon ji bez problémů akceptoval. Slabinou jsou datové přenosy, auta podporují jen GPRS, což je u sporťáků zarážející.

Exotika pro náročné

Auto-mobily jsou určitě dobrým nápadem, který má šanci zaujmout nejen automobilové fanoušky. Ostatně jaký jiný telefon byste si chtěli pořídit ke svému novému Mercedesu McLaren SLR? Pak samozřejmě jeden z operátorů musí být Vodafone... Všechny tři telefony vypadají zajímavě, zejména ferrari nabídne i dílenské zpracování na slušné úrovni. Pokud chcete zabodovat ve společnosti, jsou jistotou. Pro každodenní používání se ale asi úplně nehodí a na poradě vedení s nimi asi také neuspějete.

Určitou bariérou bude asi zatím cena, ta se pohybuje při nákupu jednotlivého kusu od 5 900 Kč za TT přes 6 900 Kč za mercedes po 7 900 Kč za ferrari. Časem by ale cena mohla klesat, navíc dovozce údajně chystá i Škodu Octavia. A ta bude zřejmě levnější. A co nám vadilo nejvíc? Kolečka jsou pevná a neotáčejí se.