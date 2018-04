Auta v PDA - AtariRetro - WinamPAQ - a další aktuality

Pretec chystá 1GB MMC kartu

Bude mít nejen nebývalou kapacitu, ale taky až trojnásobnou rychlost oproti předchozím typům. Na trhu se očekává v březnu. Tisková zpráva Pretecu je zde.

Lexus: Katalog aut do PDA

Katalog vybraných (či všech) vozů do PDA s platformou PocketPC a PalmOS nabídla ke stažení firma Lexus. Funguje to jednoduše a kéž by se nápad této firmy stal inspirací i pro ostatní výrobce a prodejce (nejen aut!).

Vyzkoušet to můžete zde.

WinamPAQ

Fanoušci WinAMPu zbystřete pozornost - tento nejpopulárnější hudební přehrávač teď dostal svého PocketPC bratříčka.

Umí přehrávat soubory ve formátech MP3, OGG, WMA a ASF, MPEG audio streaming a funguje na PocketPC 2002 a Windows Mobile 2003.

Samozřejmostí je 10 pásmový ekvalizér a aplikace podporuje i skiny ve formátu Winamp 2.x. Poslední verze je WinamPAQ 0.98 beta.

To nejlepší na závěr - program je zdarma, takže můžete stahovat!

Atari 2600 na PDA

Emulátor osmibitového počítače - herní konzoly Atari 2600 vydali společně u Mobile Wizardry a Mobile Digital Media. Jmenuje se AtariRetro a zakoupit jej můžete za 29,99 USD pro platformy PalmOS (jen OS5 a vyšší), PocketPC a SymbianOS (series 60).

AtariRetro není vlastně klasickým emulátorem . je to kolekce oficiálně licencovaných her pro Atari 2600 - jedná se o Adventure, Asteroids, Breakout, Centipede, Missile Commander, Pong a Yars Revenge. V demoverzi můžete každou hru hrát maximálně 16 vteřin. AtariTRetro můžete zakoupit buď klasicky přes download a shop, či jako MMC kartu.

Šeptanda: Novinky pro PocketPC

Po šeptandě o PalmOS modelech firem palmOne a Sony se minulý týden objevily i první informace o novinkách konkurenční platformy.

Fujitsu Siemens Computers prý chystá na květen model střední třídy Loox 400 s 64/32MB RAM/ROM, 300MHz XScale procesorem a jen jedním /SDIO) slotem. Bluetooth se zvažuje, zprávu přinesl FirstLoox.

Firma Dell si u FCC nechala schválit variantu Aximu X3i s Bluetooth. Objevit by se mohl na jaře a pikantní na celé věci je to, že původní Aximy X3i prý Bluetooth měly, Dell ale dal nakonec přednost nižší ceně....

A xo Hewlett-Packard? Ten svoje plány vždy velmi úspěšně tají, ale očekávání jsou jasná už od minulého roku - řada iPAQů h6000 s Bluetooth, Wi.Fi a GSM/GPRS...

Sharp Zaurus SL-5600 za 299 USD!

Na Amazon.com nabízejí linuxový Sharp Zaurus ke koupi za bezkonkurenčních 299,88 USD. Pokud vám toto PDA oslovuje a odrazovala vás vyšší cena, nyní máte zřejmě jednu z posledních možností, jak k němu přijít. Může se totiž jednat o výprodej, protože Sharp již ohlásil novou řadu Zaurus SL-6000.

Zaurus SL-5600 používá 400MHz procesor Intelu, má 64 MB ROM a 32 MB RAM. Specialitou handheldu je vestavěná klávesnička. Zařízení má dva sloty - SD a CF a běží na Linuxu.

Podrobnější představení starší řady SL-5000 najdete zde.