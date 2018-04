Auta budou těmi nejvýkonnějšími mobily

Významní světoví výrobci se spojili (mj. DaimlerChrysler, Siemens, Sun Microsystems, T-Mobile, Jentro), aby přivedli na svět první vůz, který bude za jízdy schopen využívat data získaná přenosem na bázi UMTS (Universal Mobile Telecommunication System, také sítě třetí generace - sítě 3G). Speciální testovací Mercedes-Benz vyrobila na zakázku společnost Daimler-Chrysler a vybavila ho technologiemi umožňujícími datový přenos rychlostí až 384 kbps. Posádka si tak bude moci přehrávat filmy (tzv. video na vyžádanou, Video On Demand), hudbu, vést videokonferenci či videotelefonovat. Samozřejmostí jsou funkce využívající zeměpisná data pro přesnou lokalizaci i orientaci v terénu a nabízející cestujícím hraním interaktivních her po internetu.





Vůz byl pro testy speciálně vybaven. Výrobce ho osadil výklopnými TFT monitory, dotykovým monitorem pro řidiče i spolujezdce a bezdrátovými klávesnicemi. Jednotlivá zařízení propojuje rozhraní založené na platformě Java, které bylo vytvořeno výhradně pro předvedení možností UMTS. Lokální testovací síť UMTS, postavenou na území Berlína, poskytl německý T-Mobile.





Automobily jsou již dnes zaplněny elektronikou, vývoj jde však rychle dopředu. Ještě před rokem byl UMTS telefon společnosti Siemens tak velký, že zabíral velkou část prostoru v dodávkovém vozidle Volkswagen. V budoucnu ovšem počítejte s tím, že ve vašem voze bude UMTS technologie a vám v něm žádné místo neubyde. Přinášíme vám překlad rozhovoru s Michaelem Aldingerem, fyzikem a předním pracovníkem pro výzkum komunikačních technologií u společnosti DaimlerChrysler.

Jaké možnosti nabízí UMTS pro společnost DaimlerChrysler?

Obchodníci, kteří cestují autem, jsou na čas úplně odříznuti od internetu. „Mobilní kancelář“, tj. spojení notebooku s mobilem, část těchto problémů řeší, ale rozhodně není řešením pro řidiče. Proto je připojení palubní techniky na internet prostřednictvím mobilních zařízení nutností. V souvislosti s tímto problémem používáme slogan „auto v síti“. Abychom zajistili dostatečnou konektivitu celé skupiny zařízení, která jsou “na palubě“, může pro nás být vhodným řešením jen technologie UMTS. Z dlouhodobého hlediska si dovolím tvrdit, že připojení auto na multimediální zdroje bude stejně důležité jako v současnosti autorádio.

Jaké problémy přináší integrace nové technologie?

Jako automobilový koncern musíme sledovat, zda našim vizím odpovídá rozvoj technologií vně „světa na kolech“. V něm jsou totiž podmínky zcela odlišné, nesrovnatelné například s podmínkami, v nichž pracuje kancelářský uživatel. Patří k nim mimojiné rychlost, kterou se auto pohybuje, využívání jiných služeb (např. navigace) a také zvláštní požadavky na integraci antén a ostatních zařízení do automobilu. A je třeba zohledenit možné potřeby všech cestujících: řidič nesmí odvádět pozornost od řízení, proto musí být integrována zařízení pro rozpoznání řeči i opačná technologie převádějící naopak text na řeč. Spolujezdec zase bude asi požadovat dopravní informace či informace o ubytování, místní kulturní nabídce. A opět jiné požadavky budou mít cestující na zadním sedadle. Vidíte, že zde existuje skutečně široké pole informačních požadavků, my tomu říkáme „X-tainment“, což je vlastně směs Intertainmentu (zábavy), Infotainmentu (informací) a Edutainmentu (vzdělávání). UMTS je technologie, která je schopna tuto náročnou obousměrnou komunikaci zvládnout. Při jejím zavádění do praxe bude důležité dodržování celoevropských standardů a také plynulé pokrytí mezi jednotlivými zeměmi.

Jak bude vypadat budoucnost „světa na kolech“?

Budoucnost automobilů je v komunikačních možnostech, které nabídnou. V souvislosti s tím mluvíme o „3K“, které by automobil budoucnosti měl mít. Klima, Komfort, Kumunikace. Rozběhli jsme mnoho interních i externích výzkumných projektů, abychom takový vůz vyvinuli. Avšak poznali jsme, že pro splnění našich cílů je bezpodmínečně nutné zabývat se výzkumnými projekty společně s předními telekomunikačními společnostmi, jako je například Ericsson, ale také se společnostmi, které se zabývají obsahem potenciálně využitelných médií. Jsme proto velmi rádi, že byla uvedena do života iniciativa „COMCAR“ (Communication and Mobility by Cellular Advanced Radio) a „DRIVE“ (Dynamic Radio of IP in Vehicular Environments), která integrování informačních technologií do aut podstatně urychlí.

Počítáte také s technologií GPRS?

GPRS vnímáme jako technologii, která se v blízké budoucnosti už nemůže vylepšit. Naše vozy musí využívat pouze technologii nabízející několik funkcí v jednom okamžiku prostřednictvím jednoho modulu pro přípojení. Právě to nabízí UMTS a její očekávaný globální provoz, jenž bude založen na sjednocených standardech. Posledním rozhodujícím faktorem jsou multimediální možnosti UMTS. Mohu prohlásit, že v této oblasti má pro nás UMTS rozhodující význam.

Jaké telematické služby přinese UMTS?



Telematické služby (pojem telematika je užíván pro kombinaci telekomunikačních a informačních procesů; v automobilovém průmyslu se telematikou rozumí procesy, které zvyšují bezpečnost cestujících a zajišťují přísun informací z vnějšího světa - pozn. redakce) přinášejí informace důležité pro průběh jízdy, dnes k nim ale patří už i informace o poloze vozu a také další údaje týkající se míst, kudy se projíždí. Příkladem užitečné telematické služby může být „Teleaid“, automatické tísňové volání, nebo “Car-to-car Communication“, přenášení informací o bezprostředním okolí auta, tímto způsobem může být kontrolována vzdálenost mezi za sebou jedoucími auty. Počet využitelných informačních služeb roste s možnostmi aplikací, které pracují v úzko- ale hlavně v širokopásmových zařízeních. Domnívám se, že není daleko doba, kdy bude každé auto považováno za pojízdný uzlový bod spojení s internetem.