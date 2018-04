Austrálie od A do Z (dokončení)

Nákup předplacené karty

Plánujete-li delší pobyt, zřejmě budete chtít ušetřit za volání a sáhnete po zdejší předplacené kartě. Máte na výběr kartu od Optusu, Vodafonu, Telstry i Virginu. Subjektivně nejvíce Čechů volá přes Vodafone, alespoň v Sydney. To je důležité, protože volání ve vlastní síti je mimo špičku zdarma nebo téměř zdarma (většinou prvních 20 minut každého hovoru). Zjistěte si aktuální situaci, tyto nabídky nemusí trvat věčně. Pokud pojedou do Austrálie dva nebo více lidí, pravděpodobně zvolí stejnou společnost. Ale pozor, s předplatnou kartou od Optusu jsou problémy. Nefunguje identifikace volajícího (ostatní nevidí vaše číslo, naopak to funguje, u SMS je vše v porádku), i když by fungovat měla, a další zádrhel nastal s kreditem. Po zakoupení karty za $40 jsme totiž zjistili, že místo udávaného kreditu $40 je na kartě jenom $30. Také nám byl někdy stržen kredit za volání, které mělo být zdarma. U Vodafonu za kartu zaplatíte $10 také.

Po zakoupení karty musíte pro aktivaci zavolat operátora (případně přes internet), nahlásit svou adresu, datum narození, tel. číslo, číslo SIM karty a aktivační číslo. Pokud nechcete nikomu dávat svoje osobní údaje, můžete si je vymyslet (ulice musí souhlasit s danou městskou čtvrtí, většinou je jich ve městě více), ale musíte si je zapamatovat, při problémech na ně můžete být dotázáni. Dále si můžete povolit/zakázat hlasovou schránku, identifikaci volajícího, případně vybrat tarif a do 48h bude váš účet aktivován. Dobíjecí kupóny jsou k dostání všude na ulici, dobíjet můžete i v bankomatu (pozor na poplatek za výběr) nebo kartou. Pokud vám v obchodě místo dobíjecí karty dají jenom lístek z pokladny, nelekejte se, potřebné číslo naleznete na něm. Kredit je platný kratší dobu, než jsme zvyklí u nás, např. u Vodafonu 2× tolik dní, než zaplatíte dolarů (přijímat hovory můžete rok), u Optusu 6 měsíců.

Pokud se chystáte trávit více času cestováním, zvolte si kartu od Telstry kvůli nejlepšímu pokrytí mimo města. Možná oceníte i připojení k internetu za cenu 6,30 Kč za minutu ve špičce a 3,10 Kč mimo špičku nebo 0,42 Kč/KB (0,21 Kč nad 200 KB) při GPRS spojení.

Ceny hovorů při objednání tarifů (těch levnějších) jsou podobné cenám volaní z předplacených karet, pro zjednodušení se jim proto nevěnujeme.

Předplacené karty nabízejí většinou dva tarify; ceny v Kč shrnuje následující tabulka (sp. - spojení):

Volání po AU:

špička mimo na pev. mimo do vlast mimo na mob. sp. ve šp. sp. mimo šp. SMS Optus FreeCall 14,00 14,00 zdarma *) 14,00 3,10 3,10 4,80 Optus FlatCall 14,00 14,00 4,20 / 14 ***) 4,20 /14 ***) 3,10 3,10 4,80 Telstra Prepaid ON 14,60 14,60 zdarma *) 14,60 3,80 3,80 4,80 Telstra Prepaid OFF 20,90 4,20 zdarma *) 4,20 3,80 3,80 4,80 Vodafone AnyTime 13,70 13,70 13,70 13,70 3,20 3,20 4,20 Vodafone Standard 17,50 5,70 1,30 34c 2,50 3,20 4,20 Virgin $20 18,60 9,50 9,50 9,50 3,80 3,80 3,80 Virgin $100 12,40 7,60 7,60 7,60 3,80 3,80 3,80 Globalstar $30 **) 54,00 54,00 54,00 54,00 8,90 8,90 Globalstar $190 **) 33,80 33,80 33,80 33,80 5,70 5,70

*) večer do vlastní sítě prvních 15 nebo 20 minut

**) stejnou částkou se platí i příchozí hovor

***) 4,20 večer prvních 10 minut každého hovoru

Vodafone tarifikuje po 30s, Telstra, Optus a Virgin po sekundě.



Pokud se chystáte hodně cestovat, zvolte kartu od Telstry, má nejlepší pokrytí. Možná se vám rozdíl v procentech populace nezdá velký, vás ale zajímá právě pokrytí méně obydlených částí země. Doporučuje se instalace externí antény v autě, jenom tak dosáhnete nejlepších výsledků. Bez auta si stejně cestování tolik nevychutnáte.

Volání domů

Jak už jsme si řekli, domů můžete volat z mobilního telefonu, případně pevné linky, nejlevněji vás ale vyjde zakoupení speciální předplacené karty fungující podobně jako Karta X Českého Telecomu, kterých všude po ulicích uvidíte spoustu. Většina nabízí super levné volání do USA, UK, Německa a dalších evropských zemí nebo naopak Japonska, Koreje, Číny a jiných asijských zemí. Ceny jsou opravdu neuvěřitelné a dosahují až 6c (1,20 Kč) za minutu! Do ČR je volání levné jenom z některých karet. Dobře si také zjistěte, v kterém čase platí inzerované nejlevnější časy, zda se platí poplatek za spojení a podobně. Firmičky, které stojí za těmito kartami, chtějí na neinformovanosti zákazníků vydělat a nebudou si dělat problémy se změnou podmínek. Špička každopádně kvůli časovému posunu (+10 v zimě, +8 v létě) vyjde na nevýhodné hodiny a nezbude vám proto nic jiného, než se přizpůsobit nebo nevolat za nejlevnější tarif. Hodně používaná na volání domů je karta firmy Global Gossip, která má narozdíl od ostatních kamenné pobočky s dalšími službami pro cestovatele v několika městech Austrálie, v Sydney například přímo v centru na George Street. Čím dráže dobijete svou kartu, tím více získáte navíc (například $10 za $50), platit můžete jako všude jinde kartou a stav účtu vidíte na internetu. Téměř vždy platí, že volání s podobnými kartami je výhodné hlavně pro dlouhé hovory. Další karta, po které se můžete poohlédnout, je Hello Card.

volání do Čech:

pevná špička mobil špička pevná mimo mobil mimo Telecom - Karta X 12 16,20 12 16,20 Optus 18,20 18,20 18,20 18,20 Telstra 16,70 16,70 16,70 16,70 Vodafone 23 23 23 23 Global Gossip *) neudává neudává 4,00 9,30 Globalstar $30 120 120 120 120 Globalstar $190 75 75 75 75

*) špička 18,00 - 24,00, při volání na lokální číslo v Sydney a Melbourne, jinak se platí více. 10,50 za spojení a po první minutě je účtováno ve dvouminutových intervalech.

Satelitní komunikace

Austrálie je veliká země, rozlohou jenom o málo menší než USA, a proto zde má nabídka satelitní komunikace svoje opodstatnění. Jak už jsme si řekli, Vodafone provozuje satelitní síť Globalstar, která umožňuje volat kdekoliv a kdykoliv. V nabídce jsou dva telefony, Telit SAT550 a novější Ericsson R290, které jsou prodávané za shodnou cenu; ta se ale liší podle vybraného tarifu. Zaplatíte tak od 37 500 Kč ($30 měsíčně) až po 7 580 Kč ($190), na výběr je celkem pět tarifů. Telefony zvládají jak satelitní provoz, tak i běžný GSM a ve městech tak můžete volat za běžné ceny. Když se s mobilem dostanete mimo dosah signálu GSM, telefon se automaticky přepne do satelitního režimu a bez přerušení můžete pokračovat v započatém hovoru.

Mobilní telefony

Jsou nabízeny jak samostatně, tak i levněji, kdy se upíšete na 12 nebo 24 měsíců k placení paušálu. Dostupné jsou i sady s předplacenou kartou. Podíváme se na vybrané mobily z nabízených předplacených sad. Pro porovnání uvedeme i ceny našich operátorů.

Předplacené sady:

Optus Telstra Paegas Twist Oskar Eurotel Go Motorola T190 *) 2451 7499 Siemens A40 2451 3021 3499 Alcatel 311 3021 5499 4577 5495 Nokia 3310 4731 6999 4977 6999

*) Obdoba u nás prodávané Motoroly T191

Bonusy

Operátoři nabízejí v Austrálii i několik zajímavostí, například pojištění mobilů. Můžete si vybrat z několika druhů pojištění, za které vám bude strháván z účtu měsíční poplatek. Pojištění zahrnuje ztrátu nebo poškození mobilu a jeho příslušenství i hovory, které vám někdo z ukradeného telefonu provolá. Výše ručení odpovídá výši měsíčního poplatku.

Optus má také širší spektrum podnikání než pouze mobilní telefony, a tak si můžete objednat i pevnou linku, dial-up připojení k internetu, připojení přes kabelovou televizi nebo satelit a rovněž i vlastní televizní programy.

I zde je dostupný GSM Banking, jako první byl uveden MobileBankTM, na kterém spolupracuje Vodafone s Commonwealth Bank.

Závěr

Volání pomocí mobilů není v Austrálii pro Čecha levnou záležitostí. Australané se na to ale s ohledem na svoje platy můžou dívat jinak. Přesto je zvláštní, že nejlevnější hovor přes půl zeměkoule stojí třetinu ceny hovoru k sousedům přes ulici. Operátoři se nesnaží stanovovat ceny s ohledem na přesné náklady a většinou tak nerozlišují volání mezi vlastní a cizí sítí. Zkrátka účtují tu vyšší cenu. Nepoměr mezi cenami pevných a mobilních komunikací je zvlášť patrný u lokálních hovorů, za které se u pevné linky platí kolem 20c (4 Kč) za spojení neomezeně dlouhého hovoru. Volání z pevné linky na mobil je levnější než z mobilu na mobil. U nás je situace opačná a ceny volání z mobilů a pevných linek se přibližují.