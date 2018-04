ČTÚ otevřel přihlášky do aukce kmitočtů. Jeho předseda odpovídal čtenářům

Ačkoliv se závazné přihlášky oficiálně zveřejnily až v úterý krátce před polednem, agentura ČTK přinesla detaily již o den dříve. Do aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE se podle očekávání přihlásili všichni tři mobilní operátoři O 2 , T-Mobile, Vodafone a také finanční skupina PPF, kterou vlastní podnikatel Petr Kellner. Naopak se jí nezúčastní některé firmy, které dříve o účasti uvažovaly, například Dial Telecom, UPC, J&T, KKCG a Penta. Žádná další společnost se do aukce nepřihlásila.

ON-LINE rozhovor s Pavlem Dvořákem Podívejte se na odpovědi předsedy ČTÚ Pavla Dvořáka.

ČTÚ nabízí volné frekvence v pásmu 1 800 a 2 600 MHz a dále kmitočty v pásmu 800 MHz, které se uvolnilo po přechodu televizního vysílání na digitální platformu. Úřad nyní posoudí splnění všech stanovených podmínek k účasti k aukci. O výsledku budou všichni žadatelé informováni do 10. října.

Následně ČTÚ zorganizuje školení a dvě zkušební aukce s účastníky počátkem listopadu. Vlastní aukce kmitočtových úseků a přiřazení konkrétních kmitočtových bloků úspěšným účastníkům aukce proběhne ještě do konce tohoto roku. K vydání rozhodnutí o udělení přídělů získaných rádiových kmitočtů ČTÚ by pak mělo dojít na počátku roku 2013 poté, co úspěšní uchazeči uhradí cenu za vydražené spektrum.

ČTÚ odhaduje, že očekávané jednorázové mimořádné příjmy státního rozpočtu z aukce se budou pohybovat v řádu miliard. Další finanční prostředky do státního rozpočtu přinesou následné roční poplatky za využívání rádiových kmitočtů po uvedení nových sítí do provozu.