Aukce frekvencí pro obecní mobilní internet začíná. Přijde nový operátor?

Souhrnná vyvolávací cena je 145 milionů korun, dražit se bude pět bloků po 40 MHz. Zájemci mohou posílat přihlášky do 9. května, o den později budou obálky otevřeny. Operátoři pak musejí své sítě spustit do dvou let. Vyplývá to z dnešních informací Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ).

V rámci aukce budou moci současní operátoři, tedy O2, T-Mobile a Vodafone, dražit maximálně jeden blok o velikosti 40 MHz. Podmínky aukce otevírají prostor případnému novému zájemci o poskytování vysokorychlostního internetu, pro kterého by bylo vyhrazeno pásmo dvojnásobné šíře, tedy 80 MHz. Pokud se jiný zájemce do soutěže nepřihlásí, budou moci nynější tři operátoři dražit po dvou blocích.

„Jedním z cílů aukce je podpořit hospodářskou soutěž v elektronických komunikacích, a to na velkoobchodní i maloobchodní úrovni, z čehož budou profitovat i koncoví uživatelé,“ uvedl předseda rady ČTÚ Jaromír Novák. Volba technologie pro kmitočtový příděl udělený na 15 let závisí na rozhodnutí operátora.

Pásmo 3,7 GHz vymezené kmitočty 3600 MHz až 3800 MHz v současnosti není využívané. Návrh počítá s tím, že do pěti let od spuštění bude pokryto těmito rychlými sítěmi 40 procent malých obcí, respektive 45 procent středně velkých obcí do 10 000 obyvatel.

Původně chtěl regulátor aukci vypsat loni v prvním pololetí. Proti původnímu záměru ČTÚ zvýšil souhrnnou cenu pěti bloků dohromady o 60 milionů korun.

Úřad chtěl aukci vypsat v roce 2015, ale s vyhlášením čekal na snížení ročních poplatků za využívání rádiových kmitočtů. Loni ČTÚ rozdělil frekvence v pásmech 1800 a 2600 MHz pro mobilní sítě LTE. Za ty současní operátoři dohromady zaplatili 2,643 miliardy korun, což byl více než 3,5násobek vyvolávací ceny.