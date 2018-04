Operátoři vydražili zbylé kmitočty pro LTE. Zaplatí celkem 2,6 miliardy

Přihlášky do nové aukce úřad přijímal do 22. března, podali je všichni tři současní mobilní operátoři (O2, T-Mobile a Vodafone). Vyvolávací hodnota zbylých volných frekvencí pro rychlé mobilní sítě s platností licence do poloviny roku 2029 byla 734 milionů korun (více zde).

Do státní kasy však přibude více než 3,5krát vyšší částka. Podle ČTÚ totiž úhrnná částka, kterou operátoři za vydražené kmitočty do státního rozpočtu zaplatí, činí 2,643 miliardy korun.

Nejvyšší částku za získané spektrum by mělo zaplatit O2. Dva aukční bloky o velikosti 2 x 2,9 MHz a jeden o velikosti 2 x 5 MHz v pásmu 1 800 MHz a jeden aukční blok o velikosti 25 MHz v nepárovém části pásma 2 600 MHz vydražilo celkem za 1,472 miliard korun.

Částku 729,9 milionu korun by pak měl zaplatit T-Mobile, a to za jeden aukční blok o velikosti 2 x 10 MHz v párové části a jeden aukční blok o velikosti 25 MHz v nepárové části pásma 2 600 MHz. Poslední sedmý blok, tedy aukční blok o velikosti 2 x 5 MHz v pásmu 1 800 MHz pak společnost Vodafone vydražila za 442 milionů korun. Všechny nabízené bloky, které se nepodařilo v předchozích letech vydražit, byly tedy v rámci letošní aukce rozděleny.

Podle ČTÚ jsou tyto vydražené kmitočty důležité pro takzvané kapacitní dokrývání, tedy posílení signálu v místech velkého zatížení sítě.„Operátoři získali další spektrum na uspokojení současných datových potřeb svých zákazníků. Není tedy důvod čerpání datových služeb uživatelům jakkoliv omezovat umělými překážkami, ale naopak v rámci podpory digitální ekonomiky je třeba podporovat další využívání datových služeb,“ uvedl předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák.

„Odhad průměrné spotřeby dat na jednu SIM kartu využívající datové služby byl v loňském roce 598 MB, zatímco pro srovnání ve Finsku připadá na každou SIM kartu v průměru desetinásobek spotřebovaných dat,“ odkázal Novák na praxi v dalších zemích.

Rozhodnutí o udělení přídělu získaných rádiových kmitočtů vydá ČTÚ až po uhrazení cen za vydražená spektra, podle předpokladu úřadu by se tak mělo stát ve druhém letošním pololetí. Podobně jako v předchozí aukci kmitočtového pásma v roce 2013 i tentokrát podmínky výběrového řízení, tzv. rozvojová kritéria, zaručují, že rozdělené kmitočty nezůstanou bez využití, a operátoři je využijí na poskytování svých služeb mobilního internetu.