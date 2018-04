Nový operátor je ve hře. Nováčci v aukci uspěli, T-Mobile odstoupil

Český telekomunikační úřad v aukci nabídl celkem pět frekvenčních bloků. Dva bloky získal Nordic Telecom spolu s finančním partnerem J&T Private Equity Group, ostatní úspěšní uchazeči koupí po jednom bloku v ceně 203 milionů Kč. Kmitočty v pásmu 3,7 GHz jsou zejména vhodné pro budování vysokokapacitních mobilních datových sítí FWA a budoucí rozvoj sítí 5. generace.

„Výsledek úspěšné aukce ukazuje, že se telekomunikační trh orientuje na poskytování datových služeb, které jsou páteří fungující digitální ekonomiky. Aukce je pro dva zájemce využitou vstupenkou na tento segment telekomunikačního trhu. Dlouhodobě říkáme, že větší konkurence v tomto sektoru je jedním z předpokladů pro zvyšování kvality poskytovaných služeb,“ uvedl předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák.

T-Mobile přestal podle svého sdělení dražit kmitočty kvůli nepřiměřeně vysoké ceně nabízeného spektra a podmínkám aukce, které by operátora donutily vybudovat síť FWA, kterou už nyní vlastní a provozuje na jiných kmitočtech. Podmínkou aukce pro dražitele je využití frekvenčního spektra pro vybudování sítě na technologii FWA a pokrytí ČR touto sítí v rozsahu 40 procent malých obcí do 5000 obyvatel, respektive 45 procent středně velkých obcí do 10 000 obyvatel.

„T-Mobile však tuto technologii letos spustil na jiných frekvencích, investuje do jejího rozvoje a úspěšně ji nabízí svým zákazníkům jako službu Pevný internet vzduchem s rychlostí připojení až 100 Mb/s,“ uvedla mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová. Vedle T-Mobilu frekvence nevydražila ještě firma Suntel Net.

Původně chtěl regulátor aukci vypsat loni v prvním pololetí. Proti původnímu záměru ČTÚ zvýšil souhrnnou cenu pěti bloků dohromady o 60 milionů korun, vyvolávací cena tak činila 145 milionů Kč.

Sítě 5G slibují přenosové rychlosti v řádu jednotek Gbit/s, což je výrazně více, než dokáže nyní využívané LTE. V současnosti však ještě neexistuje mezinárodně přijatý standard pro jejich parametry a koncová zařízení. S jeho přijetím se počítá v roce 2018 nebo 2019. První komerční sítě operátoři oznámili na rok 2020 (více zde).

Další velkou aukci ČTÚ chystá zřejmě na rok 2019 nebo 2020, kdy by mohl nabídnout frekvence z tzv. druhé digitální dividendy. Kmitočty z pásma 700 MHz uvolněné po přechodu televizního vysílání na standard DVB-T2 by si opět měli rozdělit mobilní operátoři.