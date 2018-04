ČTÚ chystá další aukci kmitočtů pro mobilní internet v pásmu 3,6 GHz

12:03 , aktualizováno 12:03

Český telekomunikační úřad ještě letos vyhlásí další aukci kmitočtů pro služby rychlého mobilního internetu v pásmu 3,6 až 3,8 GHz. Soutěžit chce celkem 40 rádiových kanálů o 5 MHz rozdělených do tří bloků. Vítěz či vítězové pak na vysoutěžených frekvencích budou muset nabídnout služby do dvou let po nabytí právní moci.