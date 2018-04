Aukce kmitočtů pro sítě 5G začala. Mohl by z ní vzejít nový operátor

Souhrnná vyvolávací cena pěti bloků po 40 MHz je 145 milionů korun. V aukci budou moci současní operátoři (O2, T-Mobile a Vodafone) dražit maximálně jeden blok o velikosti 40 MHz. Podmínky aukce otevírají prostor případnému novému zájemci o poskytování vysokorychlostního internetu, pro kterého by bylo vyhrazeno pásmo dvojnásobné šíře, tedy 80 MHz.

Pásmo 3,7 GHz vymezené kmitočty 3 600 MHz až 3 800 MHz není v současnosti využívané. Návrh počítá s tím, že do pěti let od spuštění bude pokryto těmito rychlými sítěmi 40 procent malých obcí, respektive 45 procent středně velkých obcí do 10 000 obyvatel.

Původně chtěl regulátor aukci vypsat loni v prvním pololetí. Proti původnímu záměru zvýšil souhrnnou cenu pěti bloků dohromady o 60 milionů korun.

Sítě 5G slibují přenosové rychlosti v řádu jednotek Gbit/s, tedy výrazně více, než dokáže nyní využívané LTE. V současnosti ovšem ještě neexistuje mezinárodně přijatý standard pro jejich parametry a koncová zařízení. S přijetím se počítá v roce 2018 nebo 2019. První komerční sítě operátoři oznámili na rok 2020 (více čtěte zde).

Další velkou aukci ČTÚ chystá zřejmě na rok 2019 nebo 2020, kdy by mohl nabídnout frekvence z tzv. druhé digitální dividendy. Kmitočty z pásma 700 MHz uvolněné po přechodu televizního vysílání na standard DVB-T2 by si opět měli rozdělit mobilní operátoři.