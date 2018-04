Aukce kmitočtů vynese miliardy. Podmínky budou známy do konce března

Podle ČTÚ je jedním z hlavních úkolů úřadu pro letošní rok aukce kmitočtů uvolněných přechodem z analogového na digitální televizní vysílání, tzv. digitální dividendy, v pásmu 800 MHz a dalších volných pásem 1 800 a 2 600 MHz.

Český telekomunikační úřad počítá s výnosem z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě v řádu jednotek miliard korun. Pravidelné příjmy státního rozpočtu za využívání frekvencí se pak mají pohybovat v řádu desítek až stovek milionů Kč ročně. Aukce by měla začít letos, oznámil ve středu ČTÚ. Aukce má přispět k rozvoji konkurence a zajistit v relativně krátké době pro občany a firmy v ČR služby vysokorychlostních mobilních sítí, především rychlý internet.

"Podle uvažovaných rozvojových kritérií by mobilní broadband na základě technologie 4G měl do tří let pokrýt většinu území a být dostupný pro více jak 90 procent obyvatel ČR," uvedl mluvčí úřadu František Malina.

Ve zprávě se ale nedozvíme mnoho konkrétních informací. Jak mobilu.cz sdělil tiskový mluvčí úřadu František Malina, aukce s kompletními podmínkami bude vypsána a proces započne podle zákona do konce března.

"ČTÚ postupuje při přípravě aukce podle usnesení vlády, které nabylo účinnost 1.1.2012. Do konce března proto zahájí veřejnou konzultaci podmínek výběrového řízení (tedy přesných pravidel, podle aukce proběhne). Po skončení veřejné konzultace bude následovat vyhodnocení připomínek," uvedl Malina.

O samotné aukci ovšem víme jen to, že by se měla uskutečnit letos. Není známo, kolik času budou mít subjekty na seznámení se s podmínkami a případné jejich plnění mezi koncem března a samotnou aukcí. Neví se ani, zda úřad případně počítá s nějakým zvýhodněním vstupu nového subjektu na trh. Neznámost podmínek dostatečně dopředu znepokojuje možné nové subjekty (čtěte rozhovor s marketingovým manažerem U:Fonu).

Kmitočty budou moci využít buď nynější operátoři nebo nový hráč na trhu pro vybudování sítí 4G. Jako poradce již úřad na konci roku 2011 vybral firmu Grant Thornton Advisory.

Vedle přípravy a zahájení aukce úřad letos mimo jiné plánuje zahájení akreditací pro provozovatele tzv. cenových kalkulaček, podle kterých by se veřejnost měla lépe orientovat v tarifech telekomunikačních služeb. Úřad také na svých stránkách zveřejní cenový barometr vývoje cen klíčových služeb na trhu.

Mezi dalšími cíli ČTÚ pro rok 2012 je co nejvyšší ochrana spotřebitele nebo přijímání opatření na podporu konkurence. Připomeňme, že koncem roku 2011 shledal ČTÚ některé segmenty českého telekomunikačního trhu nedostatečně konkurenčními a započal opatření, která by mohla vést k regulaci. Podle Františka Maliny proběhla veřejná konzultace problematiky a úřad se nyní zaobírá připomínkami.