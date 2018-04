Souboj o sítě LTE začal. Vyvolávací cena je 8,7 miliardy korun

Dnes dopoledne začalo pět zájemců přihazovat v opakované aukci kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE. Draží se celkem 40 bloků frekvencí v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz. Souhrnná vyvolávací cena je 8,7 miliardy korun. Aukční fáze by mohla skončit do konce letošního roku. Oznámil to Český telekomunikační úřad.

Do aukce se přihlásili stávající operátoři T-Mobile, Telefónica a Vodafone a dva zájemci o vstup na trh, Sazka Communications ze skupiny KKCG Karla Komárka a Revolution Mobile, která vznikla přejmenováním PPF Mobile Services po jejím prodeji řediteli Tomáši Budníkovi. Samotná PPF se rozhodla aukce neúčastnit kvůli koupi Telefóniky.

Účastníci přistupují vzdáleně k elektronickému aukčnímu systému a podávají své nabídky na jednotlivé aukční bloky. Přihazovat mohou vždy pět procent vyvolávací ceny. Aukce probíhá v pracovních dnech mezi 9:00 a 17:00 hodinou, každý den je naplánováno osm aukčních kol. Na příhoz mají účastníci v každém kole 20 minut. Každé kolo aukční systém vyhodnotí a pošle účastníkům zprávu o jeho výsledku.

Počet aukčních kol a tím i délka aukce závisí na aktivitě účastníků. Dražba končí podle pravidel stanovených Aukčním řádem ve chvíli, kdy se vyrovná nabídka s poptávkou a budou splněny další stanovené předpoklady týkající se například uplatnění práva stažení nabídky nebo vynechání aukčního kola.

Aukce by měla mít podle očekávání předsedy ČTÚ Jaromíra Nováka proti předchozí nevydařené soutěži rychlejší průběh. S přidělením vydražených kmitočtů počítá na začátku příštího roku.

V nejlukrativnějším pásmu 800 MHz, které umožňuje efektivně pokrýt velké území, ČTÚ vyčlenil část pro nové zájemce o vstup na trh. To se nelíbí nynějším operátorům a podmínku napadli několika žalobami a stížnostmi k Evropské komisi. Žaloby Telefóniky a Vodafonu již Městský soud v Praze odmítl jako předčasné.

S výnosem z aukce ve výši deset miliard korun počítá návrh státního rozpočtu na příští rok. Předchozí aukci ČTÚ na jaře zrušil kvůli chybně nastaveným podmínkám, kdy se soutěž stále protahovala a souhrnná cena přesáhla 20 miliard korun. Výše vydražené ceny podle Nováka v opakované aukci rozhodně nebude důvodem k jejímu ukončení.