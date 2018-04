Nová aukce kmitočtů může nadobro odradit jediného nového hráče na trhu

Restart mobilní události desetiletí nebude jednoduchý a už vůbec ne rychlý. A to i přesto, že se Český telekomunikační úřad (ČTÚ) podle svých dřívějších vyjádření pustil do přípravy nové aukce hned po oznámení o jejím zrušení začátkem března.

Před úředníky je totiž kromě samotné úpravy podmínek také spuštění nového kola veřejné diskuse, která bude trvat i několik týdnů. Znovu se bude lobbovat, přesvědčovat a politicky tlačit na radní ČTÚ.

Neoficiálně si úřad slibuje, že by novou aukci mohl rozeběhnout v červnu. Jisté to však není. "Praxe je taková, že výběrové řízení připravuje zvlášť ustavená pracovní skupina a poradenská firma. V tuto chvíli nedokážu odhadnout, zda vše stihne do konce dubna tohoto roku," říká k tomu mluvčí ČTÚ František Malina.

Jediná možná konkurence může boj vzdát

Podle jednoho zdroje blízkého účastníkům aukce je dost možné, že pokud se celý proces potáhne třeba do září, tak se nové aukce nezúčastní skupina PPF, jediný potenciální nový hráč na trhu. Podle této osoby, která si nepřála uvádět jméno, by v takovém případě PPF využila investiční možnosti v jiných oborech.

Klíčem teď však není jen technická modifikace pravidel aukce samotné, ale jde hlavně o politické rozhodnutí; co má aukce vlastně přinést. Výsledek té předcházející ukázal, že úředníci nemohou mít vše, tedy nového hráče na trhu, nové technologie a peníze do státního rozpočtu.

Pokud se politický "střední" proud rozhodne, že chce v první řadě nového operátora na trhu, je pravděpodobné, že se do nových podmínek propašuje princip předaukce některé části spektra; jinak řečeno, o část frekvencí se budou moci ucházet jen noví hráči.

Právě po tom v loňském roce nejvíce volala PPF a je jasné, že se k tomuto tématu brzy znovu vrátí. Proti tomu však budou za každou cenu bojovat stávající operátoři, kteří se spíše než o nové frekvence snaží o nevpuštění nové konkurence na trh.

Zrušení dražby nahrává stávajícím operátorům

Každopádně právě nejednoznačnost zadání způsobila, že byla pravidla aukce postavena špatně a sama o sobě vedla k nekonečnému přetahování se mezi účastníky. Ani jeden z nich však její průběh oficiálně komentovat nechce, všichni jen svorně diplomaticky "rozhodnutí úřadu respektují".

Jisté však je, že v tuto chvíli mohou být spokojeni hlavně zavedení operátoři, kterým se boj s novým konkurentem výrazně vzdálil. Zato skupina PPF, která chtěla lákat na své tarify už letos o Vánocích, musí znovu počítat.

Zdánlivá výhoda operátorů se však brzy může obrátit proti nim. Aukční fiasko a politická poprava předsedy úřadu Pavla Dvořáka totiž může dále zvýšit politický tlak na radní ČTÚ v otázce otevření trhu pro nového hráče.