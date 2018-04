Ukončení aukce kmitočtů zůstalo bez odezvy, nic nebrání vypsání nové

Podle mluvčího Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Františka Maliny vyprší lhůta pro odvolání o půlnoci a informaci o případných protestech vydá úřad až v úterý. Všichni uchazeči ovšem již řekli, že protest podávat nebudou.

Pracovní skupina ČTÚ spolu s poradenskou firmou tak může zveřejnit nové podmínky výběrového řízení a předložit je k veřejné konzultaci. "Samotné výběrové řízení bude vyhlášeno ihned po ukončení a vyhodnocení veřejné konzultace," uvedl Malina.

Nová aukce by měla obsahovat mechanismus, aby cena nerostla do nereálných hodnot. V podmínkách by také měla být penalizace za stažení příhozů i jiné nastavení jejich výše. Vyvolávací cena bude stejná, nebo vyšší než v původní aukci. Jednou z možností je i vypsání samostatné aukce části kmitočtů jen pro zájemce o vstup na trh.

Dvořák už do aukce možná nezasáhne

Vzhledem k předpokládané době veřejné konzultace není jisté, zda výběrové řízení vypíše úřad ještě pod vedením Pavla Dvořáka, kterému na konci dubna končí mandát v předsednickém křesle. Údajně by jej mohl nahradit radní Jaromír Novák, kterého do rady loni nominoval ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Dvořákovi totiž významně ublížilo právě nečekané ukončení aukce, které nedokázal obhájit ani před Kubou. Ministr se tak nechal slyšet, že Dvořák své místo v čele rady ČTÚ rozhodně jisté nemá. Na Dvořáka bylo v této souvislosti podáno i trestní oznámení (více o reakci na zastavení aukce čtěte zde).

ČTÚ zrušil protahující se aukci frekvencí v pásmech 800, 1 800 a 2 600 MHz na začátku března. Důvodem podle něj byly příliš vysoké nabídky operátorů, které se vyšplhaly z celkové vyvolávací ceny 7,4 miliardy korun na více než 20 miliard korun a stále rostly (více o zrušení aukce se dočtete zde).

Úřad svůj krok hájil tím, že by vysoké náklady znamenaly zpoždění výstavby sítí i vysoké ceny pro zákazníky. Odborníci však úřadu vyčítají špatně nastavené podmínky. Do výběrového řízení se loni přihlásili současní operátoři Telefónica, T-Mobile a Vodafone a také společnost PPF Mobile Services.