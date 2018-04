ČTÚ prozkoumá splnění podmínek aukce. Formální požadavky uchazeči splnili

Aukce kmitočtových úseků a přiřazení konkrétních kmitočtových bloků se podle ČTÚ uskuteční ještě do konce tohoto roku. Rozhodnutí o přídělu rádiových kmitočtů by pak ČTÚ měl vydat na začátku roku 2014 poté, co úspěšní uchazeči uhradí cenu za vydražené spektrum.

Do aukce se vedle současných operátorů T-Mobile, Vodafone a Telefóniky přihlásily společnosti Tasciane ze skupiny KKCG Karla Komárka a Revolution Mobile, která vznikla přejmenováním PPF Mobile Sevices po jejím prodeji řediteli Tomáši Budníkovi. Samotná PPF se rozhodla aukce neúčastnit kvůli tomu, že by v příštích 15 letech fakticky nemohla koupit některého z mobilních operátorů (více čtěte zde).

Uchazeče o vstup na trh láká především vyčlenění části nejlukrativnějšího spektra v pásmu 800 MHz pro čtvrtého operátora. To naopak kritizují nynější operátoři. Ti označili část podmínek za diskriminační a například Telefónica je napadla žalobou. Vodafone pak požadoval zastavení aukci z důvodu současné změny regulačních pravidel mobilního trhu.

Aukce kmitočtů v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz má začít 11. listopadu. Souhrnná vyvolávací cena je 8,72 miliardy korun. Jde o druhou aukci, první musel ČTÚ letos v březnu zastavit kvůli chybně nastaveným podmínkám.