Aukce kmitočtů se protahuje. T-Mobile však slíbil LTE už letos

T-Mobile se po úspěšném experimentálním provozu LTE v Mladé Boleslavi dohodl se společností Huawei, že pro něj postaví i další prvky budoucí LTE sítě. Přestože zatím nejsou známy výsledky aukce nových kmitočtů, T-Mobile slibuje LTE už letos.

Samozřejmě to může stihnout, aukce by totiž mohla skončit každým dnem a do konce roku může pokrytí vybudovat. V tiskové zprávě však T-Mobile dává jasně najevo, že na výsledku aukce přitom úplně nezáleží. Firma totiž může využít nadbytečné frekvence, které drží v pásmu 1 800 MHz, tedy v pásmu, ve kterém probíhal testovací provoz v Mladé Boleslavi.

Kolem samotné aukce panuje v tuto chvíli ticho a můžeme jen spekulovat, co se děje. Zájemci stále mohou navyšovat nabídky, ale možná také došlo ke komplikacím, které nesmí ani jedna ze stran komentovat.

"Stále platí, že Český telekomunikační úřad nezveřejňuje žádné informace týkající se průběhu nebo procesu aukce. Už proto, že jakékoli výstupy by mohly sloužit jako důvod pro zpochybnění procesu aukce nebo jejích výsledků," sdělil nám k dotazu ohledně průtahů aukce tiskový mluvčí úřadu František Malina.

Průběh aukce je však neočekávaně dlouhý. Původně začala 12. listopadu a měla mít relativně rychlý průběh, konec se očekával před Vánocemi. Jenže namísto vyhlášení výsledků ČTÚ aukci před svátky přerušil a následně ji obnovil 7. ledna 2013. Celkově tedy aukce probíhá již přes dva měsíce.

V aukci se draží 40 bloků kmitočtů, které mají sloužit především právě k výstavbě LTE sítí. Zájemci jsou T-Mobile, Telefónica, Vodafone a PPF Mobile Services, ale v pásmu 800 MHz je prostor pouze pro tři hráče. Aukce má skončit tehdy, až žádný ze zájemců nebude dále na žádný z bloků přihazovat.