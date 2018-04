Bitva tuzemských operátorů může zrodit nováčka i mrtvolu

Zjednodušeně řečeno, Vodafone je pod tlakem, T-Mobile na koni a O2 relativně v klidu. Ale i tak bude aukce frekvencí pro sítě LTE pořádná vřava. Pro každého zúčastněného to bude velká strategická bitva a hra o vlastní budoucnost. Tu může mít každý z účastníků naplánovanou trochu jinak, ostatně změny na českém telekomunikačním trhu z posledních dní tomu jasně napovídají (Kellner koupil české O2).

Nechme stranou ostatní části spektra, největší bitva se bude odehrávat v nejdůležitějším pásmu 800 MHz. To totiž zaručuje relativně snadné pokrývání rozsáhlých oblastí a dovolí operátorům přinést rychlý mobilní internet opravdu téměř kamkoliv. Jenže je tu k dispozici jen velmi omezená šířka pásma a pro všechny hráče tu není dost místa. Draží se i v pásmech 1 800 a 2 600 MHz, tady je ovšem buď místa dostatek (2 600 MHz), nebo není moc o co bojovat, když v pásmu 1 800 MHz má větší blok vyhrazen jen nový hráč, a pro ostatní tu tak jsou malé doplňky, které zásadní roli ve výsledné kvalitě služby nehrají.

Stávající trojice operátorů se musí vypořádat s tím, že v nejdůležitějším pásmu 800 MHz je vyhrazeno 2 x 10 MHz pro nového hráče. O toto pole se tedy poperou Revolution Mobile (následník PPF Mobile Services) a Sazka Communications (spadající do skupiny KKCG). O jejich strategii toho víme jen málo, obě však mohou mít velký vliv na to, jak se bude v aukci chovat české O2.

Revolution Mobile je totiž firma, která vznikla vydělením (či odtržením) od skupiny PPF, tedy od nového majitele největšího českého telekomunikačního operátora. KKCG Karla Komárka má se spoluprací s PPF také zkušenosti. Skupiny spolu vlastnily Sazku (ta teď patří KKCG) a nadále spoluvlastní firmu Bestsport, majitele a provozovatele multifunkční O2 Areny. I tady se měly firmy dohodnout na vykoupení podílu, ale zatím se tak nestalo. Možná čekají, jaké možnosti spolupráce nabídne výsledek aukce.

Každopádně to vypadá, že O2 se ze stávající trojky může výsledků aukce obávat nejméně. Firma je finančně silná, takže jistě zvládne dostatečně přihazovat na jeden ze čtyř zbývajících bloků o šířce 2 x 5 MHz a to může stačit. Zbytek frekvencí, které se budou hodit pro co nejvyšší kapacitu i teoretickou nabízenou rychlost, mohou O2 zajistit soupeři v aukci.

ČTÚ sice zakázal prodej frekvencí, takže PPF si je od Revolution Mobilu nebo KKCG nekoupí, ale úřad se už v minulosti kladně vyjádřil k myšlence sdílet nejen sítě (tedy fyzickou infrastrukturu), ale právě i využívané kmitočty.

Jeden z nových uchazečů určitě získá pásmo 2 x 10 MHz a o část z něj se jistě rád za výpomoc při stavbě vlastní sítě s někým ze stávajících operátorů podělí. Nesmíme zapomínat ani na to, že nováčci mohou kromě "své" části přihazovat i na zbývající bloky 2 x 5 MHz, ale platí pro něj celkový spektrální limit 2 x 10 MHz. Tedy ten, kdo získá vyhrazený blok, už o ostatní frekvence soupeřit nemůže, ale druhý nový hráč ano.

Pokud by KKCG chtěla být k PPF nepřátelská, vyhrála svůj díl a nechtěla s O2 nic sdílet, stále má O2 možnosti se domluvit s někým ze stávajících hráčů. S T-Mobilem už má dvě dohody o sdílení, tak proč nemít třetí?

Právě český T-Mobile se zdá být těsně před startem aukce velmi silný. Jeho mateřská společnost potvrdila koupi GTS Central Europe (více zde), což potvrzuje, že T-Mobile má na českém trhu budoucnost. Zdá se, že má i dostatek finančních prostředků pro aukci a je žhavým kandidátem, aby pro sebe vydražil ve spektru 800 MHz maximum, tedy 2 x 10 MHz. T-Mobile je také podle všeho nejdál s implementací LTE a nové sítě by měl být schopen spouštět nejrychleji ze všech.

V nejtěžší situaci je před aukcí česká pobočka Vodafonu. Nejmenšímu z velkých českých operátorů se v poslední době příliš nedaří snižovat náklady, na sdílení sítí se s nikým ze soupeřů nedohodl a zdá se, že peněz není v pobočce nazbyt. Před nedávnem tak operátor oznámil, že LTE spustí na stávajících frekvencích v pásmu 900 MHz, ale jen v šířce 2 x 3 MHz, což omezuje maximální teoretickou přenosovou rychlost na 20 Mbit/s.

Je to ovšem jakási pojistka pro případ, že aukce dopadne pro Vodafone špatně. Pokud se operátorovi nepodaří získat ani 2 x 5 MHz, bude mít sice LTE nejpomalejší, ale alespoň nějaké, navíc ne o mnoho pomalejší, než pokud by alespoň pětimegahertzový blok získal.

Výsledek aukce tedy ukáže, jak silní jednotliví operátoři jsou a jak moc to s mobilním světem myslí vážně noví hráči. Doufejme, že jasno bude tentokrát brzy, protože minulou aukci po zdlouhavém průběhu ČTÚ zrušil (více zde).